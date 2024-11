Le groupe Affidea s'associe à Reset Health pour lancer dans son réseau une solution numérique de gestion du diabète et de la perte de poids basée sur des données cliniques.

Affidea présente la plateforme Roczen de Reset Health pour la prise en charge de l'obésité et du diabète de type 2, offrant des soins personnalisés, des médicaments GLP-1 et de meilleurs résultats pour les patients.

LA HAYE, Pays-Bas, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Affidea, le principal fournisseur paneuropéen de polycliniques de proximité, de diagnostics avancés et de services spécialisés, est ravi d'annoncer une collaboration stratégique à long terme avec Reset Health pour la mise en œuvre de Roczen, un modèle de soins numériques dirigé par un médecin et conçu pour traiter et gérer l'obésité et le diabète de type 2.

Cette nouvelle solution sera déployée sur les marchés d'Affidea au cours de la période à venir, offrant aux patients un accès à un parcours de soins cliniquement éprouvé et fondé sur des données, qui combine des analyses avancées avec des interventions fondées sur des preuves pour améliorer les résultats en matière de santé dans la gestion de l'obésité et des maladies chroniques qui y sont liées.

Conçue comme un service entièrement numérique dirigé par un médecin, la plateforme s'attaque à l'obésité et au diabète de type 2 en combinant des changements de mode de vie durables et des interventions médicales innovantes.

Principales caractéristiques :

• Un parcours complet pour soutenir les patients

• Suivi continu des paramètres vitaux de la santé afin d'intervenir en temps utile.

• Des plans de traitement personnalisés basés sur les données du patient en temps réel et sur ses besoins en matière de santé.

• Communication directe entre les patients et les prestataires de soins de santé pour une meilleure gestion et un soutien continu.

• Soutien offert pour des changements de comportement durables, y compris des modifications du régime alimentaire, de l'activité physique et de la santé mentale.

• Accès aux médicaments GLP-1 pour les patients remplissant les conditions requises, afin de favoriser une gestion complète des maladies chroniques.

La collaboration d'Affidea avec Reset Health et l'introduction de la plateforme Roczen marquent une étape importante dans l'expansion des services cliniques d'Affidea pour répondre à la demande croissante de solutions efficaces de gestion du poids et du diabète. Ce partenariat s'inscrit dans la mission d'Affidea, qui consiste à proposer des parcours de soins innovants et centrés sur le patient, en veillant à ce que les patients aient accès aux dernières options thérapeutiques, y compris les médicaments GLP-1. En intégrant les thérapies numériques à l'assistance médicale professionnelle, les centres d'Affidea offriront des soins personnalisés, accessibles et abordables, aidant les patients à gérer plus efficacement l'obésité et le diabète de type 2 tout en réduisant le risque de complications à long terme.

Le Dr Charles Niehaus, directeur exécutif du groupe Affidea, a commenté l'événement : "Chez Affidea, nous nous attachons à fournir à nos patients des soins de la plus haute qualité, adaptés à leurs besoins individuels. La plateforme Roczen que nous sommes en train de mettre en place pour un parcours complet nous permet d'offrir une approche cliniquement validée de la gestion du poids et du traitement du diabète qui répond directement à deux des problèmes de santé les plus urgents de notre époque. En proposant des interventions personnalisées et fondées sur des données probantes, nous donnons à nos patients les moyens de prendre leur santé en main et d'améliorer leur qualité de vie".

Le Dr David Wong, président de Reset Health , a déclaré : "Nous sommes ravis de nous associer à Affidea : "Nous sommes ravis de nous associer à Affidea et d'être ensemble à l'avant-garde de la fourniture de soins de gestion du poids et du diabète de haute qualité et cliniquement éprouvés dans toute l'Europe. En donnant accès à Roczen, notre modèle de soins dirigé par un médecin, nous aiderons les personnes souffrant d'obésité et de diabète de type 2 à bénéficier de soins individualisés adaptés à leurs besoins. En améliorant l'expérience et l'engagement des patients, nous cherchons à obtenir de meilleurs résultats".

Faits marquants sur l'obésité et son impact, selon l'OMS :

• Près de 60 % des adultes en Europe sont en surpoids et 23 % sont considérés comme obèses. Un enfant d'âge scolaire sur trois est également considéré comme obèse.

• 1,2 million de décès par an dans la région européenne sont imputables au surpoids et à l'obésité.

• D'ici 2030, les projections de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) suggèrent que les taux d'obésité en Europe pourraient augmenter de 10 à 15 %, 30 % des adultes devenant obèses.

• L'obésité est étroitement liée au diabète de type 2, 80 à 90 % des personnes atteintes de diabète de type 2 étant en surpoids ou obèses.

• Environ 70 % des personnes souffrant d'apnée obstructive du sommeil sont obèses.

• L'obésité multiplie par quatre le risque d'arthrose du genou.

• Le risque de maladie d'Alzheimer augmente de 33 % et celui de toute démence de 64 % chez les patients obèses.

• Il existe une forte corrélation entre l'obésité et les problèmes de santé mentale, notamment la dépression, l'anxiété et les troubles de l'alimentation.

À propos d'Affidea

Affidea (www.affidea.com) est un fournisseur paneuropéen de premier plan de polycliniques communautaires, de diagnostics avancés et de services spécialisés. Fondée en 1991, la société exploite 380 centres dans 15 pays, fournissant des services médicaux de haute qualité à près de 14 millions de patients chaque année. Grâce à ses résultats en matière de sécurité des patients, l'entreprise est devenue le fournisseur d'imagerie diagnostique le plus récompensé d'Europe par la Société européenne de radiologie, puisque plus de 90 % de ses centres sont reconnus sur le mur d'étoiles Eurosafe de la Société européenne de radiologie. Affidea est détenue majoritairement par le Groupe Bruxelles Lambert (GBL), un holding d'investissement de premier plan, axé sur la création de valeur à long terme avec un actionnariat familial stable et solidaire.

À propos de Reset Health

Reset Health (www.resethealth.clinic) est une entreprise de santé numérique qui propose des solutions cliniques évolutives et qui est leader dans le domaine des interventions personnalisées sur le mode de vie. La plateforme numérique et le modèle de soins de Reset, Roczen (www.roczen.com), sont utilisés conjointement avec de nouveaux médicaments contre l'obésité, les GLP-1 et les GIP, pour améliorer les résultats de santé des patients souffrant d'obésité et de comorbidités associées. Reset Health est réglementé par la Care Quality Commission et recommandé par le National Institute of Clinical Excellence (NICE). Reset Health est le fournisseur de soins pour l'obésité et le diabète de type 2 au Royaume-Uni et en Malaisie, où il propose ses programmes et sa plateforme à plus de 500 000 personnes, en collaboration avec les gouvernements, les employeurs, les assureurs, les fournisseurs privés et les systèmes de santé.

