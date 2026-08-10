Affirmant que l'avenir de la sécurité des terminaux va au-delà de la détection, Cyble dévoile la prochaine évolution de Titan lors de la conférence Black Hat USA 2026

La nouvelle version combine une attestation intégrée au silicium, des renseignements sur les menaces adaptés nativement à l'IA, la reconstitution d'attaques optimisée par BlazeAI et une réponse autonome au sein d'une plateforme unifiée de sécurité des terminaux, conçue pour l'ère de l'IA.

LAS VEGAS, 6 août 2026 /PRNewswire/ -- À la conférence Black Hat USA 2026, Cyble a présenté aujourd'hui la nouvelle génération de Cyble Titan, qui associe attestation intégrée au silicium, renseignements sur les menaces adaptés nativement à l'IA, reconstitution d'attaques optimisée par BlazeAI, gestion de l'exposition et réponse autonome au sein d'une plateforme unifiée de sécurité des terminaux. Titan aide les équipes chargées de la sécurité à établir des preuves fiables, à comprendre plus rapidement les attaques et à y répondre avec davantage d'assurance.

Les cyberattaques dépassent largement les terminaux. Elles évoluent à travers les identités, les infrastructures en nuage, les vulnérabilités et les écosystèmes de menaces externes, et recourent de plus en plus à l'IA. Pourtant, les cyberdéfenseurs sont toujours contraints d'analyser des données télémétriques fragmentées provenant d'outils disparates avant de pouvoir appréhender l'ampleur réelle d'une attaque.

Titan a été pensé pour faire face à cette nouvelle réalité.

Contrairement aux plateformes EDR (détection et réponse au niveau des terminaux) traditionnelles, qui se fondent sur les données télémétriques des systèmes d'exploitation, Titan établit la confiance grâce à une attestation intégrée au silicium, puis met en corrélation l'activité des terminaux avec les renseignements sur les menaces adaptés nativement à l'IA de Cyble, l'analyse comportementale, le contexte du chemin d'attaque et la reconstitution d'attaques optimisée par BlazeAI afin de créer un indicateur d'attaque complet. Au lieu de devoir rassembler des alertes isolées, les analystes bénéficient d'une vision globale de l'attaque et peuvent mener leurs investigations, établir des priorités et intervenir à partir d'une plateforme unique.

« Les plateformes EDR ont révolutionné la cybersécurité en aidant les entreprises à détecter les attaques. La prochaine génération de solutions de sécurité des terminaux se définira par la rapidité avec laquelle les équipes responsables de la sécurité seront capables de comprendre ces attaques et d'y réagir en toute confiance », déclare Beenu Arora, cofondateur et directeur général de Cyble. « Titan réunit sur une seule et même plateforme des données, des renseignements, du contexte et des mesures de réponse fiables, afin de donner aux cyberdéfenseurs la visibilité nécessaire pour garder une longueur d'avance sur les menaces les plus sophistiquées. »

Regroupant les capacités offertes par plusieurs produits de sécurité au sein d'un flux de travail unique, cette dernière version enrichit également Titan de fonctionnalités de contrôle des appareils, de gestion de l'exposition, de renseignements sur les menaces adaptés nativement à l'IA et de réponse autonome vérifiable.

À l'occasion de la conférence Black Hat USA 2026, les visiteurs peuvent découvrir Titan en direct sur le stand 6032, avec notamment des démonstrations d'attestation intégrée au silicium et de reconstitution d'attaques optimisée par BlazeAI, ainsi que des exemples de renseignements sur les menaces adaptés nativement à l'IA et de réponse autonome tout au long du cycle de vie d'une attaque.

Cyble Titan est disponible dès aujourd'hui. Inscrivez-vous sur https://titan.cyble.com.

À propos de Cyble

Cyble est une société de cybersécurité créée nativement pour l'IA, qui fournit des renseignements unifiés sur les risques et une aide à la décision aux entreprises et aux organisations gouvernementales du monde entier. Ses plateformes combinent veille sur les menaces, protection contre les risques numériques et opérations de sécurité pour apporter une visibilité en temps réel et des informations exploitables. En s'appuyant sur l'analyse avancée et l'automatisation, Cyble permet aux organisations et aux entreprises de gérer les risques de manière proactive et de renforcer leur posture de sécurité.

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