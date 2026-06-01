Afrikanische EV-Plattform Spiro sammelt 215 Mio. $ Eigenkapital, um Elektromobilität und Energieinfrastruktur in ganz Afrika auszubauen

Nach jahrelanger Optimierung des Produktportfolios, der Technologie und des Energie-Ökosystems hat Spiro die Proof-of-Concept-Phase hinter sich gelassen und ist nun bereit, das nächste Kapitel der panafrikanischen Expansion einzuleiten. Diese Investition wird den Ausbau des Batteriewechsel-Netzwerks von Spiro unterstützen, seine Industrie- und Montagepräsenz stärken, die Technologieentwicklung beschleunigen und den Eintritt des Unternehmens in neue wachstumsstarke afrikanische Märkte fördern.

Globale Investoren unterstützen die schnell wachsende Mobilitäts- und Energiewende in Afrika

Da die städtische Bevölkerung und der Mobilitätsbedarf in Afrika weiter zunehmen, entwickeln sich Elektrofahrzeuge und Ökosysteme zum Austausch von Batterien rasch zu einer der vielversprechendsten Investitionsmöglichkeiten für Infrastruktur und Energie auf dem Kontinent.

Die Verringerung der Abhängigkeit von Brennstoffimporten, die Stärkung der Energie- und Industriesouveränität und die Modernisierung der städtischen Verkehrssysteme werden zu strategischen Prioritäten auf dem gesamten Kontinent und machen die EV-Infrastruktur zu einer tragenden Säule für die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit und die industrielle Entwicklung Afrikas.

Angetrieben durch steigende Treibstoffkosten, die wachsende Nachfrage nach erschwinglichen Transportmitteln und die zunehmende politische Unterstützung für saubere Energielösungen setzen Investoren zunehmend auf skalierbare EV-Plattformen, die Afrikas nächste Phase des städtischen und industriellen Wachstums unterstützen können.

Für die Fahrgäste sind die wirtschaftlichen Auswirkungen unmittelbar spürbar: Durch den Betrieb eines Spiro-Elektrofahrzeugs können die täglichen Mobilitätskosten um bis zu 40 % gesenkt werden, was im Vergleich zu mit fossilen Brennstoffen betriebenen Motorrädern Einsparungen von bis zu 2 $ pro Tag bedeutet.

Jüngste, von Dritten geprüfte Ergebnisse der Ökobilanz von Spiro in Kenia unterstreichen das Umweltpotenzial des Einsatzes von E-Fahrzeugen in afrikanischen Städten:

Die Elektrofahrräder von Spiro verringern die Klimabelastung um 72 % im Vergleich zu Motorrädern mit fossilen Brennstoffen , was einer Vermeidung von etwa 19 Tonnen CO₂-Emissionen während der Lebensdauer eines Fahrzeugs entspricht.

, was einer Vermeidung von etwa 19 Tonnen CO₂-Emissionen während der Lebensdauer eines Fahrzeugs entspricht. Die Studie ermittelte auch eine 80-prozentige Verringerung des Ozonabbaupotenzials und eine 20-prozentige Verringerung der Feinstaubemissionen und unterstreicht damit die Rolle, die die Elektromobilität bei der Verbesserung der städtischen Luftqualität und der Verringerung der Risiken für die öffentliche Gesundheit in schnell wachsenden Städten spielen kann.

Afrikas Mobilitätsrevolution in großem Maßstab vorantreiben

Mit Niederlassungen in sieben afrikanischen Märkten (Kenia, Ruanda, Uganda, Togo, Benin, Nigeria, Kamerun) und weiteren Plänen zur Ausweitung der lokalen Produktion und zum Eintritt in neue Märkte wie die Demokratische Republik Kongo und Äthiopien baut Spiro eines der fortschrittlichsten Ökosysteme für Elektrofahrzeuge und Batteriewechsel in Afrika auf.

Spiro verfügt über Produktionsstätten in Kenia, Ruanda und Uganda sowie über eine hochmoderne Batterierecyclinganlage in Nigeria. Durch die Kombination von lokal angepasstem Fahrzeugdesign, erschwinglicher Infrastruktur für den Batteriewechsel und integrierten Wartungsökosystemen macht Spiro Elektromobilität für afrikanische Fahrer in großem Maßstab kommerziell nutzbar.

Die Technologieplattform von Spiro wird durch sein Forschungs- und Entwicklungszentrum, mehr als 150 Ingenieure und mehr als 30 geschützte Patente unterstützt. Das Unternehmen expandiert aktiv über den städtischen Verkehr hinaus in ein dezentrales Versorgungsnetz für saubere Energie, das die nationalen Ziele für erneuerbare Energien unterstützt und gleichzeitig die Abhängigkeit von importierten fossilen Brennstoffen verringert. Zu den Innovationen des Unternehmens gehören IoT-fähige, solarbetriebene Wechselstationen sowie sekundäre Batterieanwendungen für die stationäre Speicherung erneuerbarer Energien.

Zitate von Investoren

„Das vergangene Jahr war ein entscheidender strategischer Meilenstein für Spiro. In sieben aktiven Märkten hat unser Einsatz von 100.000 Elektrofahrzeugen und 2.500 Smart-Swap-Stationen nachhaltige Mobilität zu einer erschwinglichen, alltäglichen Realität gemacht. Spiro hat sich zu einem wichtigen Motor für die lokale Industrialisierung, Wertschöpfung und Fertigung auf afrikanischen Märkten entwickelt und bietet 6.000 nachhaltige direkte und indirekte Arbeitsplätze. Mit der Unterstützung unseres globalen Investorenpools schlagen wir das nächste Wachstumskapitel auf, um Millionen von Fahrern auf dem ganzen Kontinent saubere, kostengünstige Energie- und Transportalternativen zu bieten", so Gagan Gupta, Gründer von Spiro und Vorsitzender von Equitane, .

„Wir investieren in Spiro und bringen dänisches Rentenkapital in einen der vielversprechendsten Wachstumsmärkte Afrikas ein, weil wir ein erhebliches kommerzielles Wachstumspotenzial für Spiro und die Elektromobilität in ganz Afrika sowie einen messbaren Einfluss auf das Klima sehen. Das ist genau die Art von Investitionen, die wir tätigen wollen", sagt Lars Bo Bertram, CEO von Impact Fund Denmark.

Weitere Informationen finden Sie unter www.spironet.com

Kontakt :

Flora Limukii

Leiterin der Unternehmenskommunikation, Spiro

E-Mail: [email protected]

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