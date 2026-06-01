La plateforme africaine de véhicules électriques Spiro lève 215 millions de dollars en fonds propres pour accélérer la mobilité électrique et les infrastructures énergétiques à travers l'Afrique.

Spiro annonce une levée de fonds de 215 millions de dollars pour accélérer le déploiement de ses infrastructures de mobilité électrique et de son réseau d'échange de batteries à travers l'Afrique. S'appuyant sur le soutien de partenaires institutionnels de longue date tels que FEDA, cette nouvelle opération attire des capitaux provenant d'Europe et d'Afrique, témoignant de la confiance croissante des investisseurs internationaux dans les modèles économiques fondés sur les infrastructures dans les marchés émergents.

Après plusieurs années d'optimisation de son portefeuille de produits, de ses technologies et de son écosystème énergétique, Spiro a dépassé le stade du proof of concept et s'apprête à ouvrir un nouveau chapitre de son expansion panafricaine. Cette levée de fonds permettra notamment d'étendre le réseau d'échange de batteries de l'entreprise, de renforcer ses capacités industrielles, d'accélérer le développement technologique et de soutenir son entrée sur de nouveaux marchés africains à fort potentiel.

Les investisseurs internationaux misent sur l'essor de la mobilité électrique et de la transition énergétique en Afrique

Alors que la population urbaine africaine continue de croître rapidement et que les besoins en mobilité augmentent, les véhicules électriques et les écosystèmes d'échange de batteries s'imposent progressivement comme l'une des opportunités d'investissement les plus prometteuses du continent dans les secteurs des infrastructures et de l'énergie.

La réduction de la dépendance aux carburants importés, le renforcement de la souveraineté énergétique et industrielle ainsi que la modernisation des systèmes de transport urbain figurent désormais parmi les priorités stratégiques de nombreux pays africains. Dans ce contexte, les infrastructures dédiées aux véhicules électriques apparaissent comme un pilier essentiel de la résilience économique et du développement industriel du continent.

Portés par la hausse des prix des carburants, la demande croissante pour des solutions de transport abordables et le soutien grandissant des pouvoirs publics sur les énergies propres, les investisseurs s'intéressent de plus en plus aux plateformes de mobilité électrique capables de se développer à grande échelle et d'accompagner la prochaine phase de croissance urbaine et industrielle de l'Afrique.

Pour les conducteurs, l'impact économique est immédiat : l'utilisation d'un véhicule électrique Spiro peut permettre de réduire les coûts de mobilité quotidiens jusqu'à 40 %, générant des économies allant jusqu'à 2 dollars par jour par rapport aux motos à carburant fossile.

Les résultats récents d'une analyse du cycle de vie vérifiée par un tiers, menée sur les opérations de Spiro au Kenya, mettent en lumière le potentiel d'impact environnemental du déploiement d'infrastructures de VE dans les villes africaines :

Les motos électriques de Spiro permettent une réduction de 72 % de l'impact climatique par rapport aux motos thermiques , ce qui équivaut à environ 19 tonnes d'émissions de CO₂ évitées sur la durée de vie d'un véhicule.

, ce qui équivaut à environ 19 tonnes d'émissions de CO₂ évitées sur la durée de vie d'un véhicule. L'étude fait également ressortir une réduction de 80 % du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone et une diminution de 20 % des émissions de particules fines, soulignant le rôle que la mobilité électrique peut jouer dans l'amélioration de la qualité de l'air urbain et la réduction des risques sanitaires dans les villes à forte croissance.

Propulser la révolution de la mobilité en Afrique à grande échelle

Présent sur 7 marchés africains (Kenya, Rwanda, Ouganda, Togo, Bénin, Nigeria, Cameroun) et avec des projets d'expansion de sa production locale ainsi que d'entrée sur de nouveaux marchés tels que la République démocratique du Congo et l'Éthiopie, Spiro construit l'un des écosystèmes de véhicules électriques et d'échange de batteries les plus avancés du continent.

L'empreinte industrielle de Spiro comprend des sites de production de référence au Kenya, au Rwanda et en Ouganda, ainsi qu'une installation de recyclage de batteries de dernière génération au Nigeria. En combinant des véhicules conçus pour répondre aux besoins des marchés locaux, un réseau d'échange de batteries accessible et des services de maintenance intégrés, l'entreprise contribue à rendre la mobilité électrique économiquement viable à grande échelle pour les conducteurs africains.

La plateforme technologique de Spiro s'appuie sur un centre de recherche et développement, plus de 150 ingénieurs et un portefeuille de plus de 30 brevets propriétaires. Au-delà du transport urbain, l'entreprise développe progressivement un réseau décentralisé d'énergie propre destiné à soutenir les objectifs nationaux en matière d'énergies renouvelables tout en réduisant la dépendance aux combustibles fossiles importés. Parmi ses innovations figurent notamment des stations d'échange de batteries alimentées par l'énergie solaire et connectées grâce à l'Internet des objets (IoT), ainsi que des solutions de réutilisation des batteries en seconde vie, conçues pour le stockage stationnaire d'énergie renouvelable.

Déclarations des investisseurs

« Cette dernière année a marqué un tournant stratégique pour Spiro. Dans nos sept marchés opérationnels, le déploiement de 100 000 véhicules électriques et de 2 500 stations de recharge ont permis de faire de la mobilité durable une réalité accessible et abordable au quotidien. Spiro est devenu un acteur majeur de l'industrialisation locale, de la création de valeur et de production sur les marchés africain contribuant à la création de 6000 emplois durables, directs et indirects. Avec le soutien de nos investisseurs internationaux, nous entamons aujourd'hui une nouvelle phase de croissance afin d'offrir à des millions d'usagers africains des solutions de mobilité et d'énergie propres, performantes et abordables. » a déclaré Gagan Gupta, Fondateur de Spiro et Président d'Equitane.

« Nous investissons dans Spiro et mobilisons des capitaux issus des fonds de pension danois dans l'un des marchés de croissance les plus prometteurs d'Afrique, car nous sommes convaincus du fort potentiel de développement commercial de Spiro et de la mobilité électrique sur le continent, ainsi que de leur capacité à générer un impact climatique mesurable. C'est précisément le type d'investissement que nous souhaitons soutenir. » explique Lars Bo Bertram, PDG d'Impact Fund Denmark.

Plus d'informations sur www.spironet.com

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Head of Corporate Communications, Spiro

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