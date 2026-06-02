Spiro, la plataforma africana de vehículos eléctricos, recauda 215 millones de dólares en capital

Tras años de optimización de su cartera de productos, tecnología y ecosistema energético, Spiro ha superado la fase de prueba de concepto y está lista para iniciar su siguiente etapa de expansión panafricana. Esta inversión respaldará la expansión de la red de intercambio de baterías de Spiro, fortalecerá su presencia industrial y de ensamblaje, acelerará el desarrollo tecnológico y facilitará la entrada de la compañía en nuevos mercados africanos de alto crecimiento.

Inversores globales apoyan la rápida transición energética y de movilidad de África

A medida que la población urbana y las necesidades de movilidad de África siguen creciendo exponencialmente, los vehículos eléctricos y los ecosistemas de intercambio de baterías se están consolidando rápidamente como una de las oportunidades de inversión en infraestructura y energía más prometedoras del continente.

La reducción de la dependencia de los combustibles importados, el fortalecimiento de la soberanía energética e industrial y la modernización de los sistemas de transporte urbano se están convirtiendo en prioridades estratégicas en todo el continente, posicionando la infraestructura de vehículos eléctricos como un pilar fundamental de la resiliencia económica y el desarrollo industrial de África.

Impulsados por el aumento del precio de los combustibles, la creciente demanda de transporte asequible y el mayor apoyo político a las soluciones de energía limpia, los inversores respaldan cada vez más plataformas de vehículos eléctricos escalables capaces de impulsar la próxima fase de crecimiento urbano e industrial de África.

Para los usuarios, el impacto económico es inmediato: operar un vehículo eléctrico Spiro puede reducir los costes diarios de movilidad hasta en un 40%, generando ahorros de hasta 2 dólares al día en comparación con las motocicletas de combustible fósil.

Los recientes resultados de una evaluación del ciclo de vida verificada por terceros, realizada sobre las operaciones de Spiro en Kenia, destacan aún más el potencial impacto ambiental del despliegue de infraestructura de vehículos eléctricos en las ciudades africanas:

Las bicicletas eléctricas de Spiro ofrecen una reducción del 72 % en el impacto climático en comparación con las motocicletas de combustible fósil, lo que equivale a evitar aproximadamente 19 toneladas de emisiones de CO₂ durante la vida útil del vehículo.

lo que equivale a evitar aproximadamente 19 toneladas de emisiones de CO₂ durante la vida útil del vehículo. El estudio también identificó una reducción del 80 % en el potencial de agotamiento de la capa de ozono y una reducción del 20 % en las emisiones de partículas, lo que subraya el papel que la movilidad eléctrica puede desempeñar en la mejora de la calidad del aire urbano y la reducción de los riesgos para la salud pública en ciudades de rápido crecimiento.

Impulsando la revolución de la movilidad en África a gran escala

Con operaciones en siete mercados africanos (Kenia, Ruanda, Uganda, Togo, Benín, Nigeria y Camerún) y planes para expandir la producción local e ingresar a nuevos mercados como la República Democrática del Congo y Etiopía, Spiro está construyendo uno de los ecosistemas de vehículos eléctricos e intercambio de baterías más avanzados de África.

La presencia industrial de Spiro incluye plantas de fabricación emblemáticas en Kenia, Ruanda y Uganda, además de una planta de reciclaje de baterías de última generación en Nigeria. Combinando un diseño de vehículos adaptado a las condiciones locales, una infraestructura asequible para el intercambio de baterías y ecosistemas de mantenimiento integrados, Spiro está haciendo que la movilidad eléctrica sea comercialmente viable a gran escala para los usuarios africanos.

La plataforma tecnológica de Spiro cuenta con el respaldo de su centro de I+D, más de 150 ingenieros y más de 30 patentes propias. La empresa se está expandiendo activamente más allá del transporte urbano, hacia una red distribuida de servicios públicos de energía limpia que apoya los objetivos nacionales de energías renovables y reduce la dependencia de los combustibles fósiles importados. Sus innovaciones incluyen estaciones de intercambio de baterías con tecnología IoT y energía solar, así como aplicaciones de baterías de segunda vida diseñadas para el almacenamiento estacionario de energía renovable.

Declaraciones de inversores

"El año pasado marcó un hito estratégico decisivo para Spiro. En siete mercados activos, el despliegue de 100.000 vehículos eléctricos y 2.500 estaciones de intercambio inteligente ha convertido la movilidad sostenible en una realidad asequible y cotidiana. Spiro se ha convertido en un importante motor de la industrialización local, la creación de valor y la fabricación en los mercados africanos, con 6.000 empleos sostenibles directos e indirectos. Con el apoyo de nuestra red global de inversores, estamos iniciando una nueva etapa de crecimiento para ofrecer energía limpia y alternativas de transporte rentables a millones de usuarios en todo el continente", declaró Gagan Gupta, fundador de Spiro y presidente de Equitane.

"Estamos invirtiendo en Spiro y trayendo capital de pensiones danés a uno de los mercados de crecimiento más prometedores de África porque vemos potencial para un crecimiento comercial significativo en Spiro y la movilidad eléctrica en toda África, así como un impacto climático medible. Ese es exactamente el tipo de inversión que queremos hacer", dijo Lars Bo Bertram, consejero delegado de Impact Fund Denmark.

Más información en www.spironet.com

Contacto :

Flora Limukii

Responsable de Comunicaciones Corporativas, Spiro

E-mail: [email protected]

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