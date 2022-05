AFS lança 150 bolsas de intercâmbio virtual em STEM para meninas de todo o mundo

As inscrições estão abertas para meninas (com idade entre 15 e 17,5 anos) do mundo todo, que tenham um grande interesse em se tornar agentes de mudança em suas comunidades. Além disso, o AFS destinará bolsas de estudo especificamente para refugiadas e meninas de populações desalojadas em todo o mundo.

Oferecendo aos jovens as ferramentas para criar um futuro mais sustentável

Por meio de experiências imersivas de aprendizado, as bolsistas do AFS Global STEM Accelerators desenvolverão competências técnicas fundamentais, como habilidades digitais, design thinking e alfabetização de dados, combinadas com competências globais, como inteligência emocional, consciência intercultural e trabalho em equipe – competências valiosas que são cada vez mais necessárias na economia global e vitais para contribuir para um futuro sustentável.

Ao longo de doze semanas, as bolsistas do programa desenvolverão protótipos de impacto social e apresentações fundamentais que proponham soluções potenciais para desafios do mundo real, com ênfase na sustentabilidade. Após a conclusão, as bolsistas do programa receberão o Certificado Avançado em Competência Global para Impacto Social, concedido pelo AFS e pela Universidade da Pensilvânia, juntamente com avaliação e validação oficiais do Centro de Estratégia de Impacto Social da Universidade da Pensilvânia. Além disso, as bolsistas serão convidadas a participar da comunidade global de ex-alunos do AFS, que oferece diversas oportunidades de mentoria e recursos de networking.

Capacitando os jovens a se tornarem agentes de mudança por meio de habilidades STEM

O AFS Intercultural Programs é uma rede global de intercâmbio sem fins lucrativos com décadas de experiência em educação orientada para gerar impacto. "Habilidades como comunicação intercultural, empatia e resolução de conflitos são essenciais para nosso mundo. Educar mais jovens para se tornarem cidadãos globais é crucial se quisermos criar um futuro mais sustentável", disse Daniel Obst, presidente e CEO do AFS.

O programa Accelerators faz parte da iniciativa AFS Global STEM Changemakers Initiative, uma bolsa de cinco anos que visa oferecer a cinco mil jovens em todo o mundo experiências de aprendizado imersivas nas áreas de ciências, tecnologia, engenharia e matemática (STEM), competência global e programas de intercâmbio intercultural com foco na sustentabilidade. A iniciativa é administrada pelo AFS e financiada pela bp, uma empresa global de energia integrada. A bp apoia iniciativas como essa para ajudar a desenvolver os talentos em STEM que o mundo precisa para criar soluções sustentáveis e melhorar a diversidade de talentos nessas áreas.

As inscrições estão abertas até 15 de maio. Saiba mais e inscreva-se em afs.org/global-stem/accelerators.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1810123/STEM_Accelerators.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

FONTE AFS Intercultural Programs

