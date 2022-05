AFS ouvre 150 bourses d'échange virtuelles pour les filles dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques dans le monde entier

Les candidatures sont ouvertes aux jeunes femmes (âgées de 15 à 17 ans et demi) du monde entier qui aspirent à devenir des actrices du changement au sein de leur communauté. AFS attribuera également des bourses d'études spécifiquement destinées aux réfugiés et aux jeunes filles issues de populations déplacées dans le monde entier.

Donner aux jeunes les outils nécessaires pour construire un avenir plus durable

Grâce à des expériences d'apprentissage immersives, les bénéficiaires du programme AFS Global STEM Accelerators pourront acquérir des compétences techniques essentielles, comme les compétences numériques, le processus créatif et la compréhension des données, ainsi que des compétences globales, comme l'intelligence émotionnelle, la sensibilisation interculturelle et le travail d'équipe. Ces compétences précieuses sont de plus en plus nécessaires dans l'économie mondiale et essentielles pour construire un avenir durable.

Pendant douze semaines, les étudiantes élaboreront des prototypes d'impact social et des présentations de synthèse qui offriront des solutions potentielles aux défis du monde réel, en mettant l'accent sur la durabilité. À l'issue de leur formation, les étudiantes obtiendront le certificat avancé de compétence globale en matière d'impact social, décerné par AFS et l'Université de Pennsylvanie, ainsi qu'un retour d'information officiel et la validation du Center for Social Impact Strategy de Penn. Elles seront également invitées à rejoindre la communauté mondiale des anciens d'AFS, qui propose diverses possibilités de tutorat et de réseautage.

Permettre aux jeunes de devenir des acteurs du changement grâce aux sciences, à la technologie, à l'ingénierie et aux mathématiques

AFS Intercultural Programs est un réseau d'échange mondial à but non lucratif qui possède des décennies d'expertise dans le domaine de l'éducation axée sur le changement. « Des compétences telles que la communication interculturelle, l'empathie et la résolution des conflits sont essentielles pour notre monde. Il est essentiel d'apprendre à davantage de jeunes à devenir des citoyens du monde si nous voulons créer un avenir plus durable », a déclaré Daniel Obst, président et PDG d'AFS.

Le programme Accelerators s'inscrit dans l'initiative AFS Global STEM Changemakers, une subvention sur cinq ans qui vise à offrir à 5 000 jeunes du monde entier des expériences d'apprentissage immersives par le biais de programmes d'échanges interculturels axés sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques, les compétences globales et le développement durable. L'initiative est gérée par AFS et financée par bp, une entreprise mondiale intégrée dans le domaine de l'énergie. bp soutient des initiatives telles que celle-ci pour aider à former les talents en sciences, technologies, ingénierie et mathématiques dont le monde a besoin pour créer des solutions durables et améliorer la diversité des talents dans le domaine des sciences, de la technologie, de l'ingénierie et des mathématiques.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 mai. Pour en savoir plus et pour postuler, consultez le site afs.org/global-stem/accelerators.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1809271/STEM_Accelerators.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

SOURCE AFS Intercultural Programs