AFS uruchamia 150 stypendiów wirtualnej wymiany dla dziewcząt w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki

Zgłoszenia mogą nadsyłać młode kobiety (w wieku 15-17,5 lat) z całego świata, które mają silną motywację, by przyczynić się do wprowadzenia zmian w swoich społecznościach. Dodatkowo AFS przyzna stypendia uchodźcom i dziewczętom z wysiedlonych społeczności z całego świata.

Dajemy młodym ludziom narzędzia, by mogli tworzyć bardziej ekologiczną przyszłość

Dzięki wciągającym metodom nauki, stypendystki AFS Global STEM Accelerators uzyskają kluczowe kompetencje techniczne, takie jak kompetencje cyfrowe, z zakresu myślenia projektowego i korzystania z danych oraz ogólne umiejętności, takie jak inteligencja emocjonalna, świadomość międzykulturowa i umiejętność pracy w zespole – to cenne umiejętności, które są coraz bardziej poszukiwane w globalnej gospodarce i kluczowe dla wspierania zrównoważonego rozwoju.

W ciągu dwunastu tygodni stypendystki przygotują prototypy wpływu społecznego i podsumowujące prezentacje przedstawiające potencjalne rozwiązania rzeczywistych wyzwań z naciskiem na zrównoważony rozwój. Po ukończeniu programu, stypendystki uzyskają certyfikat Advanced Certificate on Global Competence for Social Impact (Certyfikat ogólnych kompetencji w zakresie wpływu społecznego na poziomie zaawansowanym) przyznawany przez AFS i Uniwersytet Pensylwanii oraz oficjalną opinię i uzasadnienie przygotowane przez Penn's Center for Social Impact Strategy. Stypendystki otrzymają także zaproszenie do dołączenia do światowej społeczności absolwentów AFS, która oferuje możliwości mentoringu i spotkań.

Umożliwianie młodym ludziom wprowadzania zmian dzięki nauce STEM

AFS Intercultural Programs to globalna sieć wymiany działająca w modelu non-profit, mająca dziesiątki lat doświadczeń w zakresie edukacji ukierunkowanej na skutki. „Takie umiejętności, jak komunikacja międzykulturowa, empatia i rozwiązywanie konfliktów są absolutnie kluczowe dla naszego świata. Edukowanie większej liczby młodych ludzi, aby mogli być obywatelami świata ma zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy przyszłości opartej o zrównoważony rozwój" – powiedział Daniel Obst, prezes i dyrektor generalny AFS.

Program Accelerators jest częścią szerszej inicjatywy AFS Global STEM Changemakers Initiative, pięcioletniego stypendium, którego celem jest zapewnienie pięciu tysiącom młodych ludzi z całego świata możliwości angażującej nauki w obrębie STEM i kompetencji ogólnych oraz w ramach programów wymiany międzykulturowej skupionych na zrównoważonym rozwoju. Inicjatywa jest zarządzana przez AFS i finansowana prze bp, globalną zintegrowaną firmę energetyczną. bp wspiera tego rodzaju inicjatywy, aby pomóc tworzyć bazę osób o kompetencjach w zakresie nauk ścisłych, technologii, inżynierii i matematyki, których potrzebuje świat, aby tworzyć ekologiczne rozwiązania i wspierać różnorodność talentów w dziedzinie STEM.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 maja. Więcej informacji i możliwość aplikowania na stronie: afs.org/global-stem/accelerators.

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1809271/STEM_Accelerators.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1809272/AFS_Logo.jpg

SOURCE AFS Intercultural Programs