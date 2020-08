AGC Biologics amplia la collaborazione con Novavax

La produzione del coadiuvante Matrix-M™di Novavax per il nuovo vaccino per COVID-19 si amplia a Seattle

SEATTLE, 11 agosto 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, una CDMO (Organizzazione per la produzione e lo sviluppo di contratti), ha annunciato di avere ampliato la propria collaborazione con Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), una società di biotecnologie per stati finali che sviluppa vaccini di prossima generazione per malattie infettive gravi. AGC Biologics si sta preparando a produrre il Matrix-M™, un componente coadiuvante del vaccino di Novavax per il coronavirus, NVX-CoV2373, dalla propria struttura a Copenhagen. AGC Biologics adesso amplia le proprie forniture del coadiuvante Matrix-M per il vaccino dalla propria struttura di Seattle per garantire le forniture negli Stati Uniti.

Il NVX-CoV2373 è una proteina stabile, di pre-fusione, realizzata usando la tecnologia proprietaria per le nanoparticelle di Novavax. AGC Biologics ottimizzerà lo sviluppo dei processi per la produzione in scala da Matrix-M per mettere in grado Novavax offrire forniture mondiali significative nel 2020 e nel 2021.

"Siamo estremamente orgogliosi di avere ricevuto la richiesta da parte di Novavax ampliare la nostra produzione del loro vaccino per il coronavirus, NVX-CoV2373, a Seattle," ha dichiarato Mark Womack, CBO di AGC Biologics. "Questa opportunità ci consente di sostenere ulteriormente il bisogno di Novavax di portare avanti questo vaccino con grandissima urgenza."

"Siamo felici di ampliare la nostra collaborazione con AGC Biologics negli Stati Uniti. Sono diventati dei partner di importanza cruciale nella nostra catena logistica dei coadiuvanti per NVX-CoV2373, e siamo contenti dell'elevato livello di impegno e della flessibilità evidenziata nel soddisfare le richieste urgenti di questo progetto," ha dichiarato Timothy J. Hahn, SVP, Process Technology in Novavax

"Siamo ben contenti di avere l'opportunità di offrire i nostri servizi a Novavax in un'altra struttura della nostra rete globale e di essere in grado di fare ancora di più nella lotta contro la pandemia da coronavirus," ha affermato Patricio Massera, Amministratore Delegato di AGC Biologics.

La rete globale di AGC Biologics abbraccia tre continenti, con impianti conformi a cGMP a Seattle, Washington; Boulder, Colorado; Copenhagen, Danimarca; Heidelberg, Germania; Milano, Italia e Chiba, Giappone. I servizi migliori comprendono lo sviluppo e la produzione di proteine per uso terapeutico da mammiferi e basate su microbi, DNA plasmidico (pDNA), vettori virali e cellule geneticamente ingegnerizzate.

Informazioni su Novavax:

Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) è una società di biotecnologie di stato finale che promuove una sanità migliore a livello mondiale grazie alla scoperta, sviluppo e commercializzazione di vaccini innovativi per evitare malattie infettive gravi. Novavax sta conducendo trial clinici per il NVX-CoV2373, il proprio vaccino candidato contro il SARS-CoV-2, il virus responsabile del COVID-19. Il NVX-CoV2373 ha dimostrato in generale di essere ben tollerato e ha ottenuto una robusta risposta di anticorpi, numericamente superiore a quella riscontrata nei sieri di esseri umani in convalescenza nei propri trial clinici di Fase 1 e di fare 1/2. NanoFlu™, il proprio vaccino influenzale quadrivalente con nanoparticelle, ha soddisfatto tutti gli obiettivi principali del trial clinico pivot di Fase 3 in adulti più anziani. Entrambi i vaccini candidati integrano il coadiuvante Matrix-M™ proprietario di Novavax basato su saponina per migliorare la risposta immunologica e stimolare la produzione di livelli elevati di anticorpi neutralizzanti. Novavax è un innovatore leader per i vaccini ricombinanti; la piattaforma proprietaria per la tecnologia ricombinante unisce la potenza e la velocità dell'ingegneria genetica per produrre in modo efficiente nanoparticelle altamente immuno-geniche per affrontare urgenti necessità sanitarie mondiali. Per maggiori informazioni visitare www.novavax.com.

Informazioni su AGC Biologics:

AGC Biologics è una CDMO leader globale (Organizzazione per la produzione e lo sviluppo di contratti) fortemente impegnata a offrire i più elevati standard di servizio a clienti e partner. A momento la società conta oltre 1.300 dipendenti in tutto il mondo. AGC Biologics vanta decenni di esperienza nello sviluppo e nella produzione come in CDMO, tra cui la fornitura ai mercati commerciali di prodotti con approvazioni FDA, PDMA ed EMA.

AGC Biologics mette a disposizione una conoscenza approfondita del settore e servizi personalizzati unici. L'offerta di servizi integrati comprende lo sviluppo di linee di cellule, sviluppo di bioprocessi, formulazioni, test analitici, sviluppo di coniugati farmaco-anticorpi, conservazione e banking di cellule ed espressione di proteine, tra cui il sistema di espressione proprietario CHEF1® per produzione da mammiferi.

AGC Biologics è impegnata a perseguire innovazione costante e offre creatività tecnica per risolvere le sfide più complesse dei clienti, tra cui specializzazione in progetti da realizzare in tempi brevi per farmaci orfani e malattie rare. Per maggiori informazioni visitare www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.agcbio.com



SOURCE AGC Biologics