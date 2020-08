AGC Biologics breidt samenwerking met Novavax uit

Productie van Novavax' Matrix-M™ adjuvans voor nieuw COVID-19 vaccin wordt uitgebreid naar Seattle

SEATTLE, 11 augustus 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, een mondiale organisatie op het gebied van biofarmaceutische ontwikkeling en productie op contractbasis (CDMO = Contract Development and Manufacturing Organization) kondigde vandaag de uitbreiding aan van de samenwerking met Novavax, Inc. (NASDAQ: NVAX), een late-stage biotechnologisch bedrijf dat next-generation vaccins ontwikkelt voor ernstige infectieziektes. Momenteel is AGC Biologics op de site in Kopenhagen bezig met het treffen van de voorbereidingen voor de productie van Matrix-M™, de hulpstof voor het coronavirusvaccin NVX-CoV2373 van Novavax. Om de leverantie voor de Verenigde Staten veilig te stellen, zal AGC Biologics de hulpstof voor Matrix-M voortaan ook vanaf diens site in Seattle leveren.

NVX-CoV2373 is een stabiele pre-fusie proteïne die wordt verkregen met behulp van de gepatenteerde nanotechnologie van Novavax. Om ervoor te zorgen dat Novavax in 2020 en 2021 grote hoeveelheden wereldwijd kan leveren en om de productie van Matrix-M te kunnen verhogen, gaat AGC Biologics het ontwikkelingsproces optimaliseren.

"We zijn buitengewoon trots op het feit dat Novavax ons heeft gevraagd de verhoogde productie van hun coronavirusvaccin NVX-CoV2373 bij ons in Seattle te willen verzorgen," aldus Mark Womack, CBO bij AGC Biologics. "Hierdoor kunnen we Novavax nog beter ondersteunen bij het snel doorlopen van alle urgente stadia van dit vaccin."

"We zijn blij dat we onze samenwerking met AGC Biologics kunnen uitbreiden naar de Verenigde Staten. Ze hebben als partner bewezen een essentiële rol te spelen in de leverketen voor de NVX-CoV2373-hulpstof, en we zijn ze zeer erkentelijk voor hun enorme toewijding en flexibiliteit voor wat betreft het voldoen aan de urgente eisen die dit project kenmerken," aldus Timothy J. Hahn, SVP, Process Technology bij Novavax.

"We zijn bijzonder verheugd over het feit dat we Novavax ook via een andere site in ons mondiale netwerk kunnen ondersteunen en we zo een nog grotere bijdrage kunnen leveren aan de strijd tegen de coronaviruspandemie," aldus Patricio Massera, CEO bij AGC Biologics.

Het wereldwijde netwerk van AGC Biologics strekt zich uit over drie continenten met cGMP-vestigingen in Seattle, Washington, Boulder, Colorado, Kopenhagen, Denemarken, Heidelberg, Duitsland, Milaan, Italië en Chiba, Japan. Hun best-in-class dienstverlening omvat de ontwikkeling en productie van therapeutische microbiële- en (zoog)dierlijke eiwitten, plasmide DNA, virale vectoren en genetisch gemanipuleerde cellen.

Over Novavax:

Novavax, Inc. (Nasdaq:NVAX) is een late-stage biotechnologisch bedrijf dat zich richt op het verbeteren van gezondheid wereldwijd. Het bedrijf ontdekt en ontwikkelt innovatieve vaccins tegen ernstige infectieziekten en brengt deze eveneens op de markt. NVX-CoV2373, het kandidaat-vaccin van Novavax tegen SARS-CoV-2, het virus dat COVID-19 veroorzaakt, bevindt zich in de klinische testfase. NVX-CoV2373 werd in het algemeen goed verdragen en zorgde voor een krachtiger antilichaamrespons uitgedrukt in cijfers dan de respons die de data van sera in Fase 1 van de Fase 1/2 klinische testfase laten zien. NanoFlu™, het tetravalente nano-griepvaccin van de firma, voldeed in de cruciale Fase 3 van de klinische testfases op oudere volwassenen aan alle primaire doelstellingen. Om de immuniteitsrespons te verbeteren en de aanmaak van een hoog gehalte neutraliserende antilichamen te stimuleren, bevatten de beide vaccin-kandidaten de gepatenteerde, saponine-gebaseerde Matrix-M™ hulpstof van Novavax. Novavax is een toonaangevende innovator op het gebied van recombinante vaccins. Het gepatenteerde gentechnologische platform voor recombinanten stelt de firma in staat snel en efficiënt immunogene nanodeeltjes te produceren in antwoord op dringende wereldgezondheidskwesties. Kijk voor meer informatie op: www.novavax.com.

Over AGC Biologics:

AGC Biologics is een vooraanstaande, mondiale Biopharmaceutical Contract Development and Manufacturing Organization (CDMO) die klanten en partners de hoogst denkbare service biedt. Het bedrijf heeft momenteel wereldwijd ruim 1.300 medewerkers in dienst. AGC Biologics kan bogen op tientallen jaren ervaring op het gebied van CDMO-ontwikkeling en -productie, inclusief het verzorgen van voor de markt benodigde FDA-, PDMA- en EMA-goedkeuring.

AGC Biologics beschikt over een gedegen kennis van de markt en biedt klanten een unieke dienstverlening op maat. De integrale dienstverlening omvat cellijnontwikkeling, het ontwikkelen van biotechnologische processen, formulering, het uitvoeren van analytische tests, ontwikkeling en conjugatie van antilichaammedicatie, opslag van cellen en proteïne-expressie, inclusief het gepatenteerde CHEF1® Expression System voor de productie van zoogdiercellen.

AGC Biologics is voortdurend op zoek naar innovatie en beschikt over de technische creativiteit om zelfs op de meest complexe vraagstukken van klanten een antwoord te vinden. De firma is bovendien gespecialiseerd in projecten voor weesgeneesmiddelen en zeldzame ziektes die vragen om een korte doorlooptijd. Kijk voor meer informatie op: www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

Related Links

http://www.agcbio.com



SOURCE AGC Biologics