AGC Biologics développe son partenariat avec Novavax

La fabrication de l'adjuvant Matrix-M™ de Novavax pour un nouveau vaccin de la COVID-19 est étendue à Seattle

SEATTLE, 11 août 2020 /PRNewswire/ -- AGC Biologics, société biopharmaceutique mondiale spécialisée dans le développement et le façonnage en sous-traitance (CDMO) a annoncé avoir étendu son partenariat avec Novavax, Inc. (NASDAQ : NVAX), une société biotechnologique de stade avancé qui élabore des vaccins de prochaine génération pour les maladies infectieuses graves. AGC Biologics se prépare actuellement pour la fabrication du Matrix-M™, le composant adjuvant de Novavax du vaccin contre le coronavirus, NVX-CoV2373, au sein de son installation de Copenhague. AGC Biologics va maintenant étendre son offre de l'adjuvant Matrix-M pour le vaccin depuis son installation à Seattle afin d'assurer l'approvisionnement des États-Unis.

Le NVX-CoV2373 est une protéine préfusion stable produite grâce à la technologie nanoparticulaire brevetée de Novavax. AGC Biologics optimisera le développement de procédés pour la production augmentée du Matrix-M afin de permettre à Novavax de proposer un approvisionnement important dans le monde entier en 2020 et 2021.

« Nous sommes extrêmement fiers que Novavax nous ait demandé d'étendre notre production de son vaccin contre le coronavirus, NVX-CoV2373, à Seattle, » a déclaré Mark Womack, directeur commercial chez AGC Biologics. « Cela nous permet de mieux répondre au besoin de Novavax pour faire avancer ce vaccin conformément à l'urgence extraordinaire de la situation. »

« Nous sommes heureux d'étendre notre partenariat avec AGC Biologics aux États-Unis. Ils se sont établis comme un partenaire essentiel dans notre chaîne d'approvisionnement d'adjuvant pour le NVX-CoV2373 et nous sommes reconnaissants pour le haut niveau d'engagement et de flexibilité qu'ils mettent en œuvre afin de répondre aux demandes urgentes de ce projet », explique Timothy J. Hahn, directeur général adjoint de la technologie des procédés chez Novavax.

« Nous sommes très heureux d'avoir l'occasion de servir Novavax dans une autre installation de notre réseau mondial et de pouvoir faire encore plus dans la lutte contre la pandémie de coronavirus », a déclaré Patricio Massera, PDG d'AGC Biologics.

Le réseau mondial d'AGC Biologics s'étend sur trois continents, avec des installations conformes aux normes cGMP à Seattle, dans l'État de Washington ; à Boulder, dans le Colorado ; à Copenhague, au Danemark ; à Heidelberg, en Allemagne ; à Milan, en Italie et à Chiba, au Japon. Leurs services de premier plan dans l'industrie comprennent le développement et la fabrication de protéines thérapeutiques à base microbienne et mammalienne, d'ADN plasmidique (ADNp), de vecteurs viraux et de cellules génétiquement modifiées.

À propos de Novavax :

Novavax, Inc. (Nasdaq : NVAX) est une société biotechnologique de stade avancé, qui promeut l'amélioration de la santé dans le monde entier grâce à la découverte, au développement et à la commercialisation de vaccins novateurs visant à prévenir toute maladie infectieuse grave. Novavax réalise actuellement des essais cliniques sur le NVX-CoV2373, son vaccin candidat contre le SARS-CoV-2, le virus à l'origine de la COVID-19. Le NVX‑CoV2373 était généralement bien toléré et a suscité une réponse forte des anticorps, supérieurs en nombre à ceux des sérums humains de patients convalescents, selon les données de phase 1 de l'essai clinique de phase 1/2. NanoFlu™, son vaccin quadrivalent à nanoparticules contre la grippe, a atteint tous ses objectifs principaux lors de son essai clinique pivot de phase 3 chez les adultes âgés. Les deux vaccins candidats incluent l'adjuvant exclusif de Novavax à base de saponaires, Matrix-M™, qui vise à améliorer la réponse immunitaire tout en stimulant des niveaux élevés d'anticorps neutralisants. Novavax est un innovateur de premier plan dans le domaine des vaccins recombinants ; sa plateforme exclusive de technologies recombinantes associe la puissance et la vitesse de l'ingénierie génétique afin de produire efficacement des nanoparticules fortement immunogènes répondant aux besoins de santé urgents dans le monde entier. Découvrez plus d'informations sur www.novavax.com.

À propos d'AGC Biologics :

AGC Biologics est une société mondiale de premier plan spécialisée dans le développement et le façonnage pharmaceutiques en sous-traitance (Contract Development and Manufacturing Organization, CDMO) qui s'attèle à offrir à ses clients et partenaires le niveau de service le plus élevé. La société emploie actuellement plus de 1 300 employés dans le monde entier. AGC Biologics compte des décennies d'expérience dans le développement et le façonnage CDMO, dont notamment un approvisionnement du marché commercial de produits approuvés par la FDA, la PDMA et l'EMA.

AGC Biologics propose une expertise sectorielle approfondie et des services personnalisés uniques. Ses offres de services intégrées comprennent le développement de lignées cellulaires et de bioprocédés, la formulation, les essais analytiques, l'élaboration de médicaments conjugués d'anticorps, la constitution de banques de cellules et leur stockage, ainsi que l'expression protéique, notamment son système d'expression CHEF1® breveté pour la production mammalienne.

AGC Biologics est déterminée à innover continuellement et propose la créativité technique pour résoudre les défis les plus complexes des clients, y compris la spécialisation dans des projets accélérés pour les médicaments orphelins et les maladies rares. Découvrez plus d'informations sur www.agcbio.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/624983/AGC_Biologics_logo_Logo.jpg

SOURCE AGC Biologics