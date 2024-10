AGCO kommentiert das Schreiben von TAFE

DULUTH, Ga., 1. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE: AGCO), ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Fertigung und dem Vertrieb von Landmaschinen und Präzisionsagrartechnik, gab heute als Reaktion auf das Schreiben von Tractors and Farm Equipment Limited („TAFE") die folgende Erklärung ab:

Die Interessen von TAFE sind grundlegend anders gelagert als die der Aktionäre von AGCO, und das heutige Schreiben ist lediglich ein neuer taktischer Schritt in einer laufenden, eigennützigen Kampagne. Das Schreiben von TAFE wurde veröffentlicht, kurz nachdem (i) AGCO vor dem Obersten Gerichtshof Indiens erfolgreich gegen die Bemühungen von TAFE vorging, die Schlichtung einer seiner Handelsstreitigkeiten zu umgehen, und (ii) AGCO TAFE aufgrund von unangemessenen und nicht autorisierten Handlungen seitens TAFE mit sofortiger Wirkung das Recht entzogen hatte, die Marke Massey Ferguson zu verwenden und Massey-Ferguson-Produkte in Indien und anderen Ländern zu vertreiben.

Der Vorstand von AGCO wurde in den letzten Jahren umfassend erneuert und überwacht die erfolgreiche Umsetzung des Transformations- und Strategieplans des Unternehmens durch die Geschäftsführung, was im Jahr 2023 zu einem Rekord-Nettoumsatz und bereinigten Betriebsmargen führte, die den globalen Markt übertrafen. AGCO ist auch auf dem besten Weg, strukturell höhere bereinigte Betriebsmargen zu erzielen als in früheren Branchenabschwüngen.

Der Vorstand und das Managementteam von AGCO sind weiterhin verpflichtet, im besten Interesse aller Aktionäre von AGCO zu handeln.

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung, der Herstellung und dem Vertrieb von Landmaschinen und landwirtschaftlicher Präzisionstechnologie. AGCO bietet Landwirten und OEM-Kunden einen Mehrwert durch sein differenziertes Markenportfolio mit Kernmarken wie Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx und Valtra®. Das umfassende Angebot von AGCO an Maschinen, intelligenten Landwirtschaftslösungen und Dienstleistungen hilft Landwirten, unsere Welt nachhaltig zu ernähren. Das 1990 gegründete Unternehmen AGCO mit Hauptsitz in Duluth, Georgia, USA, erzielte im Jahr 2023 einen Nettoumsatz von rund 14,4 Milliarden US-Dollar. Weitere Informationen finden Sie unterwww.agcocorp.com. Für Unternehmensnachrichten, Informationen und Veranstaltungen folgen Sie uns bitte auf X: @AGCOCorp. Für Finanznachrichten über X, folgen Sie bitte dem Hashtag #AGCOIR.

