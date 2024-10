AGCO réagit à la lettre de TAFE

DULUTH, Géorgie, 1er octobre 2024 /PRNewswire/ -- AGCO (NYSE : AGCO), un chef de file mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision, publie aujourd'hui la déclaration suivante en réponse à la lettre publiée par Tractors and Farm Equipment Limited (« TAFE ») :

Les intérêts de TAFE sont fondamentalement en désaccord avec ceux des actionnaires d'AGCO, et sa lettre d'aujourd'hui n'est que la dernière tactique de sa stratégie intéressée. La lettre de TAFE a été envoyée peu après (i) la victoire d'AGCO devant la Cour suprême indienne contre les efforts de TAFE pour éviter l'arbitrage d'un de ses litiges commerciaux, et (ii) la résiliation immédiate par AGCO du droit de TAFE d'utiliser la marque Massey Ferguson et de distribuer les produits Massey Ferguson en Inde et dans d'autres pays à la suite des actions inappropriées et non autorisées de TAFE.

Le conseil d'administration d'AGCO, qui a été considérablement renouvelé ces dernières années, supervise l'exécution réussie par la direction du plan stratégique et de transformation de l'entreprise, qui s'est traduite par un chiffre d'affaires net annuel et des marges d'exploitation ajustées records en 2023, surpassant les performances du marché mondial. AGCO est également en passe de réaliser des marges d'exploitation ajustées structurellement plus élevées que lors des précédents ralentissements de l'industrie.

Le conseil d'administration et l'équipe de direction d'AGCO restent déterminés à agir dans le meilleur intérêt de tous les actionnaires d'AGCO.

AGCO (NYSE : AGCO) est un chef de file mondial de la conception, la fabrication et la distribution de machines agricoles et de technologies agricoles de précision. AGCO apporte de la valeur aux agriculteurs et aux OEM grâce à son portefeuille de marques différenciées comprenant des marques phares telles que Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, PTx et Valtra®. La gamme complète d'équipements, de solutions agricoles intelligentes et de services d'AGCO aide les agriculteurs à nourrir durablement notre monde. Créé en 1990 et basé à Duluth, en Géorgie, aux États-Unis, AGCO a réalisé un chiffre d'affaires net d'environ 14,4 milliards de dollars en 2023. Pour plus d'informations, consultez le sitewww.agcocorp.com. Retrouvez l'actualité, les informations et les événements de l'entreprise sur X : @AGCOCorp. Pour des informations financières sur X, suivez le hashtag #AGCOIR.

Notre conviction que nous sommes sur la bonne voie pour dégager des marges d'exploitation ajustées structurellement plus élevées est une déclaration prospective. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux reflétés dans cette déclaration pour une série de raisons, y compris : les conditions générales de l'économie et du marché des capitaux ; la disponibilité du crédit pour nos clients au détail ; la demande mondiale de produits agricoles ; les niveaux des stocks de céréales et les niveaux des stocks de champs neufs et usagés ; le coût de l'acier et des autres matières premières ; les coûts de l'énergie ; la performance et la recouvrabilité des créances créées ou détenues par AGCO ou nos coentreprises financières ; les politiques gouvernementales et les subventions ; l'incertitude concernant les changements dans les régimes tarifaires internationaux et les embargos sur les produits et leur impact sur le coût des produits que nous vendons ; les conditions météorologiques ; les taux d'intérêt et de change ; les limitations de la capacité à rapatrier des fonds ; l'inflation, y compris dans certains pays désignés comme fortement inflationnistes ; les mesures prises par les concurrents en matière de prix et de produits ; les prix des matières premières, les superficies plantées et les rendements des cultures ; les revenus agricoles, les valeurs foncières, les niveaux d'endettement et l'accès au crédit ; les maladies généralisées du bétail ; les perturbations de la production, y compris en raison de la disponibilité des composants et des matières premières ; les niveaux de production et les contraintes de capacité de nos installations, y compris celles résultant de l'expansion des usines et de la mise à niveau des systèmes ; l'intégration des acquisitions récentes et futures, y compris l'acquisition achevée le 1er avril 2024 des actifs agricoles de Trimble et la formation de la coentreprise PTx Trimble, et la capacité d'obtenir les résultats escomptés ; notre capacité à conclure la vente de la majorité des activités de G&P ; nos plans d'expansion sur les marchés émergents ; les contraintes d'approvisionnement, y compris les pénuries d'énergie ; nos initiatives de réduction et de contrôle des coûts ; nos efforts de recherche et de développement ; les actions des revendeurs et des distributeurs ; les réglementations relatives à la protection de la vie privée et des données ; les difficultés technologiques ; l'impact du COVID-19, ou d'autres pandémies futures, sur la demande et la production de produits ; la survenance de futures cyberattaques, y compris les attaques par rançongiel ; le conflit en Ukraine ; et les clauses restrictives, les obligations de paiement et d'autres facteurs liés à notre niveau d'endettement. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date à laquelle elle sont formulées, et nous déclinons toute obligation de mettre à jour les informations contenues dans cette déclaration pour refléter des développements ou des informations ultérieurs, sauf si la loi l'exige.

