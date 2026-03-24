Agile Robots et Google DeepMind s'associent pour apporter de l'intelligence à la robotique

Partenariat stratégique pour l'intégration des modèles de fondation de Gemini Robotics dans le matériel d'Agile Robots.

Les partenaires collaboreront pour faire progresser les robots adaptables et capables de raisonner pour un large éventail d'applications.

MUNICH, 24 mars 2026 /PRNewswire/ -- Agile Robots SE, un leader mondial des solutions robotiques intelligentes, et Google DeepMind, le plus grand laboratoire d'IA au monde, ont formé un partenariat de recherche stratégique pour faire progresser la robotique IA de la prochaine génération.

Agile Robots and Google DeepMind partner to bring intelligence to robotics

Ce partenariat repose sur la conviction que l'application de l'IA dans le monde physique sera un facteur de transformation. Cette collaboration permettra d'intégrer l'IA de pointe dans les systèmes robotiques du monde réel et de créer des robots adaptables et capables de raisonner dans les environnements industriels. Elle associe les modèles de fondation Gemini Robotics de Google DeepMind à la plateforme robotique industrielle évolutive d'Agile Robots.

En associant le matériel d'Agile Robots et d'autres solutions robotiques IA développées en Allemagne aux modèles de fondation Gemini Robotics de Google DeepMind, les deux équipes amélioreront les performances grâce au déploiement de robots, à la collecte de données, à l'entraînement des modèles et à l'itération.

Zhaopeng Chen, PDG et fondateur d'Agile Robots, a déclaré : « Agile Robots a déjà installé plus de 20 000 solutions robotiques dans le monde entier, prouvant ainsi l'automatisation intelligente à grande échelle. Les systèmes de production autonomes et intelligents, capables de transformer des secteurs entiers, constituent l'immense opportunité qui s'offre à nous. L'intégration des modèles Gemini Robotics de Google DeepMind dans nos solutions robotiques nous positionne à la pointe de ce marché en pleine expansion ».

Carolina Parada, directrice principale et responsable de la robotique chez Google DeepMind, a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Agile Robots alors que nous développons des modèles d'IA plus avancés pour la prochaine génération de robots et que nous voulons étendre leur impact à d'autres secteurs. Ce partenariat de recherche est une étape importante dans l'application de l'impact de l'IA dans le monde réel ».

Le partenariat se concentrera d'abord sur les cas d'utilisation industrielle à haute valeur ajoutée dans les secteurs où la demande d'automatisation adaptable et fiable est forte et croissante. Il s'agit notamment de tâches industrielles et de fabrication pour lesquelles la fiabilité et l'échelle sont essentielles.

La formation, le déploiement et l'essai conjoints de solutions robotiques permettront de créer un volant d'inertie évolutif en matière d'IA : les données provenant d'opérations réelles améliorent les modèles, et les modèles améliorés augmentent les capacités des robots, ce qui permet un déploiement plus large.

À propos d'Agile Robots SE

Agile Robots est un leader des solutions d'automatisation de nouvelle génération. En alliant l'intelligence artificielle à la robotique, l'entreprise rend les industries plus intelligentes, plus flexibles et plus efficaces.

Fondée à Munich en 2018 par des chercheurs en robotique renommés du Centre aérospatial allemand (DLR), Agile Robots a connu une croissance mondiale rapide. L'entreprise emploie aujourd'hui plus de 2 500 passionnés de robotique et d'IA très qualifiés dans le monde entier. Elle dispose de l'une des plus grandes équipes de recherche et de développement dans le secteur de l'IA et de la robotique.

Agile Robots a construit un portefeuille unique, avec les filiales audEERING, BÄR Automation, Franka Robotics et idealworks, l'entreprise couvre tous les domaines de la robotique pilotée par l'IA.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur : https://www.agile-robots.com/en/.

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Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2940236/Agile_Robots_x_Google_DeepMind.jpg

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