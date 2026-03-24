Agile Robots Y Google DeepMind colaboran para aportar inteligencia a la robótica

Alianza estratégica para integrar los modelos básicos de Gemini Robotics con el hardware de Agile Robots.

Los socios colaborarán para impulsar el desarrollo de robots adaptables y con capacidad de razonamiento para una amplia gama de aplicaciones.

MUNICH, 24 de marzo de 2026 /PRNewswire/ -- Agile Robots SE, Un líder mundial en soluciones de robótica inteligente, y Google DeepMind, el laboratorio de IA líder en el mundo, han formado una alianza estratégica de investigación para impulsar la robótica de IA de próxima generación.

Agile Robots and Google DeepMind partner to bring intelligence to robotics

Esta alianza se basa en la convicción de que la aplicación de la IA en el mundo físico será transformadora. La colaboración incorporará IA de vanguardia a sistemas robóticos reales y permitirá el desarrollo de robots adaptables y con capacidad de razonamiento para entornos industriales. Combina los modelos fundamentales de Gemini Robotics de Google DeepMind con la plataforma escalable de robótica industrial de Agile Robots.

Al integrar el hardware de Agile Robots y otras soluciones robóticas con IA desarrolladas en Alemania con los modelos fundamentales de Gemini Robotics de Google DeepMind, ambos equipos mejorarán el rendimiento mediante el despliegue de robots, la recopilación de datos, el entrenamiento de modelos y la iteración.

Zhaopeng Chen, consejero delegado y fundador de Agile Robots, afirmó: "Agile Robots ya ha instalado más de 20.000 soluciones robóticas en todo el mundo, demostrando la automatización inteligente a gran escala. La enorme oportunidad que tenemos por delante reside en los sistemas de producción autónomos e inteligentes que pueden transformar industrias enteras. La integración de los modelos de Gemini Robotics de Google DeepMind en nuestras soluciones robóticas nos posiciona a la vanguardia de este mercado en rápido crecimiento".

Carolina Parada, directora sénior y responsable de robótica de Google DeepMind, declaró: "Nos entusiasma colaborar con Agile Robots para desarrollar modelos de IA más avanzados para la próxima generación de robots y ampliar su impacto en diversos sectores. Esta alianza de investigación representa un paso importante para llevar el impacto de la IA al mundo real".

La colaboración se centrará inicialmente en casos de uso industrial de alto valor en sectores con una demanda creciente y urgente de automatización adaptable y fiable. Esto incluye tareas industriales y de fabricación donde la fiabilidad y la escalabilidad son fundamentales.

El entrenamiento, la implementación y las pruebas conjuntas de soluciones robóticas crearán un ciclo virtuoso de IA escalable: los datos de operaciones reales mejoran los modelos, y los modelos mejorados amplían las capacidades robóticas, lo que permite una implementación más amplia.

Acerca de Agile Robots SE

Agile Robots es un proveedor líder de soluciones de automatización de última generación. Al combinar inteligencia artificial y robótica, la empresa hace que las industrias sean más inteligentes, flexibles y eficientes.

Fundada en Múnich en 2018 por reconocidos investigadores de robótica del Centro Aeroespacial Alemán (DLR), Agile Robots ha experimentado un rápido crecimiento global. Actualmente, emplea a más de 2.500 profesionales altamente cualificados en robótica e IA en todo el mundo. La empresa cuenta con uno de los mayores equipos de investigación y desarrollo del sector de la IA y la robótica.

Agile Robots ha creado una cartera única que, junto con sus filiales audEERING, BÄR Automation, Franka Robotics e idealworks, abarca todas las áreas de la robótica basada en IA.

Para más información, visite: https://www.agile-robots.com/en/.

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Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2940236/Agile_Robots_x_Google_DeepMind.jpg

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