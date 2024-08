Agir pour l'humanité : déclaration de Yasmine Sherif, directrice exécutive d'Éducation sans délai, à l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire

NEW YORK, 19 août 2024 /PRNewswire/ -- À l'occasion de la Journée mondiale de l'aide humanitaire 2024, nous appelons les gens du monde entier à agir pour l'humanité ( #ActForHumanity )

2023 was the deadliest year on record for humanitarian workers. Yet, 2024 could be even worse; so far this year, 333 aid workers have already been killed, kidnapped or wounded. The world is failing both humanitarian workers and the people they serve. This is why we must act for humanity. Now.

Nous devons agir pour l'humanité à Gaza pour les 40 000 morts - dont au moins 10 627 enfants - selon le ministère palestinien de la santé. Nous devons agir pour l'humanité pour les innocentes victimes tuées et les otages enlevés lors des attaques du Hamas. Nous devons agir pour l'humanité pour les 270 travailleurs humanitaires tués à ce jour à Gaza, dont 207 membres du personnel de l'UNRWA, selon les Nations unies. Chaque vie humaine est précieuse, peu importe qui, quand et où.

Rien ne peut justifier le meurtre, la mutilation et l'enlèvement de civils, ni le lancement de roquettes sur des cibles civiles. Rien ne peut justifier la punition collective du peuple palestinien, notamment des enfants. Rien ne peut justifier le meurtre de travailleurs humanitaires.

Nous devons agir pour l'humanité pour les centaines de millions de filles et de garçons touchés par les crises, dont la dignité humaine et les droits de l'homme - dont le droit à l'éducation - ont été réduits à néant par les conflits armés, les déplacements forcés, le changement climatique et d'autres crises prolongées, tant en Ukraine que dans de nombreux pays du Sud global. Chaque vie humaine constitue notre humanité commune.

Au total, plus de 224 millions d'enfants touchés par la crise ont urgemment besoin d'une éducation de qualité. Notre investissement dans leur éducation est un investissement dans la paix et la stabilité, un investissement dans les droits de l'homme, et un investissement dans l'égalité et la prospérité économique dans le monde entier.

Nous devons agir pour l'humanité en première ligne des crises oubliées dans des pays tels que la République démocratique du Congo, Haïti, et le Nigeria, où des millions d'enfants ne sont pas scolarisés et des millions d'autres sont exposés à de graves risques, notamment le mariage d'enfants et d'autres formes de violence fondée sur le sexe, le recrutement dans des groupes armés, les meurtres, les mutilations, les enlèvements et d'autres atrocités.

Nous devons agir pour l'humanité en Afghanistan, où une génération entière de filles et de femmes est systématiquement privée de ses droits, notamment à l'approche du troisième anniversaire de l'interdiction de l'éducation des filles afghanes. Nous devons agir pour l'humanité pour les filles et les garçons qui vivent dans la peur et sont en butte à des attaques en Éthiopie, au Soudan, en Ukraine, et dans d'autres conflits armés. Nous devons agir pour l'humanité pour les Rohingyas et les réfugiés et autres groupes opprimés qui sont quotidiennement confrontés à la violence, à la discrimination et à la haine.

Nous devons agir pour l'humanité en mobilisant davantage de ressources financières, une volonté politique guidée par l'éthique et un soutien solide aux Nations unies et aux autres organisations qui continuent de fournir une aide humanitaire vitale dans le monde entier.

2023 a été l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour les travailleurs humanitaires. Pourtant, 2024 pourrait être pire encore : depuis le début de l'année, 333 travailleurs humanitaires ont déjà été tués, enlevés ou blessés selon la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires.

Ces faits mettent en lumière une vérité criante : le monde manque à ses obligations envers les travailleurs humanitaires et les personnes auxquelles ils portent assistance. C'est pourquoi nous devons agir pour l'humanité. Aujourd'hui.

En l'honneur de tous les êtres humains qui souffrent de l'inhumanité - sans distinction de race, d'ethnie, de religion, d'opinion politique ou de sexe - en cette Journée mondiale de l'aide humanitaire, je conclurai par ces vérités éternelles et universelles énoncées par Martin Luther King Jr :

« Chacun doit décider, à un moment donné, s'il marchera dans la lumière de l'altruisme créatif ou dans les ténèbres de l'égoïsme destructeur... Un individu n'a pas commencé à vivre tant qu'il ou elle ne peut s'élever au-dessus des horizons étroits de ses préoccupations individualistes particulières pour s'intéresser aux préoccupations plus larges de l'humanité tout entière. »

