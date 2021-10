AGM Glory : comment un smartphone peut franchir le seuil des -40°C

Avec plusieurs caméras indépendantes, un haut-parleur gigantesque et une surface irrégulière, il ne suit aucune norme industrielle. Le Glory est ainsi équipé du Snapdragon 480 5G de Qualcomm, d'un haut-parleur plus puissant qu'une alarme de maison, d'une caméra thermique de pointe et de la caméra infrarouge de vision nocturne de Sony, ce qui en fait l'un des téléphones les plus fonctionnels au monde. Il convient de mentionner que l'imagerie thermique est la plus rapide et la plus claire du marché des téléphones. Plus que de simples fonctions, AGM a cette fois-ci décidé de défier le froid.

La caractéristique essentielle du Glory est sa batterie résistante au froid. L'ensemble de l'industrie des smartphones est constamment confrontée à la menace du froid. La plupart des smartphones d'aujourd'hui ne tiennent pas 20 minutes à une température de -20°C, car l'activité du lithium diminue considérablement dans des conditions de froid extrême. Comme ses concurrents ne font aucun effort pour lutter contre le froid, AGM y a vu une belle opportunité.

Il y a 4 ans, Austin, co-fondateur d'AGM, a eu l'idée de l'activation des batteries par grand froid. En repensant la structure et la solution d'activation de la batterie au lithium, le Glory peut rester actif toute une journée à une température de -27°C et même fonctionner quelques heures à une température de -40°C. En accomplissant cet objectif essentiel pour un téléphone robuste, le Glory peut élargir considérablement les limites temporelles et spatiales des utilisateurs. Cette fonctionnalité du Glory peut sembler attrayante, mais Austin pense le contraire.

« Toutes les caractéristiques glamour ne sont pas la raison pour laquelle nous sommes ici. La clé du succès, pour nous, reste la qualité. Nous avons fait de notre mieux pour maintenir nos chiffres concernant les appareils défectueux à l'arrivée près de 0. Jusqu'à maintenant, nous avons réussi », a déclaré Austin. « Notre objectif est de faire de nos téléphones le compagnon le plus fiable dans un environnement extérieur et dans notre vie quotidienne. L'objectif d'un téléphone robuste est de se mesurer à un environnement difficile. Cela n'aura aucun sens si le téléphone se décharge avant même de pouvoir relever tout défi. »

À propos d'AGM

AGM est un pionnier des appareils mobiles d'extérieur. En 2011, AGM a lancé le tout premier smartphone robuste, Rock V5, et a commencé à se pencher sur les solutions pour les amateurs et les travailleurs de plein air. Plus tard en 2018, AGM a lancé le smartphone renforcé le plus performant, l' AGM X3 . Désormais, AGM a lancé la série G et tente courageusement d'explorer plus de possibilités au sein de l'industrie des téléphones robustes.

