AGM Glory:El teléfono inteligente rompe el punto muerto de - 40° C

Múltiples cámaras independientes, un altavoz gigantesco y una superficie irregular, no sigue ninguna norma industrial. Glory equipa el Snapdragon 480 5G de Qualcomm, un altavoz más fuerte que la alarma de su casa, una cámara de imágenes térmicas líder en la industria y una cámara de visión nocturna infrarroja de Sony, lo que lo convierte en uno de los teléfonos con más funciones del mundo. Vale la pena mencionar que la termografía es la más rápida y clara del mercado de teléfonos. Más que funciones, AGM esta vez desafió el frío.

La característica más importante de Glory es su batería resistente al frío. Toda la industria de los teléfonos inteligentes se enfrenta constantemente a la amenaza del frío. La mayoría de los teléfonos inteligentes de hoy no durarán 20 minutos por debajo de -20° C, porque la actividad del litio decae significativamente bajo un frío extremo. Dado que los competidores no hacen ningún esfuerzo contra el frío, AGM vio su oportunidad.

Hace 4 años, el cofundador de AGM, Austin, tuvo la idea de activar la batería en condiciones de frío extremo. Al rediseñar la estructura y la solución de activación de la batería de litio, Glory puede permanecer vital durante un día por debajo de los - 27° C, incluso trabajando unas pocas horas a - 40° C. Cumpliendo con el propósito de un teléfono resistente, Glory puede expandir en gran medida el límite temporal y espacial de los usuarios. La función de Glory puede parecer atractiva, pero Austin piensa lo contrario.

"Todas las características glamorosas no son la razón por la que estamos aquí. La clave del éxito para nosotros es siempre la calidad. Hicimos todo lo posible para mantener el récord de 0 DOA (Defective of Arrival). Hasta este momento, todavía estamos manteniéndolo", destacó Austin. "Todo lo que pretendíamos es hacer de nuestros teléfonos el compañero más fiable en un entorno al aire libre y en la vida diaria. El objetivo de un teléfono resistente es desafiar en un entorno difícil. No tendrá sentido si el teléfono muere antes del desafío".

Acerca de AGM

AGM es pionero en dispositivos móviles para exteriores. En 2011, AGM lanzó el primer teléfono inteligente robusto, Rock V5, y comenzó a brindar servicios a los entusiastas y trabajadores de las actividades al aire libre. Más tarde, en 2018, AGM lanzó el teléfono inteligente resistente AGM X3. de mejor rendimiento. Ahora, AGM lanzó la serie G e hizo un valiente intento de explorar más posibilidades en la industria de los teléfonos resistentes.

