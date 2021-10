AGM Glory: Wie das Smartphone den Totpunkt von -40 °C durchbricht

Mehrere unabhängige Kameras, ein gigantischer Lautsprecher und eine unebene Oberfläche - das alles entspricht nicht den Industrienormen. Das Glory ist mit dem Snapdragon 480 5G von Qualcomm, einem Lautsprecher, der lauter ist als Ihr Hausalarm, einer Wärmebildkamera, die in der Industrie führend ist, und einer Infrarot-Nachtsichtkamera von Sony ausgestattet, was es zu einem der am besten ausgestatteten Telefone der Welt macht. Es ist erwähnenswert, dass die Wärmebildfunktion die schnellste und klarste auf dem Telefonmarkt ist. Mehr als nur Funktionen, forderte AGM dieses Mal die Kälte heraus.