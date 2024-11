Agroloop choisit la solution Breeding-as-a-Service de FreezeM pour la première usine de protéines BSF découplée au monde

La collaboration entre FreezeM et Agroloop introduit une alternative rentable pour l'industrie de l'élevage d'insectes. Ce modèle découplé offre une solution évolutive, efficace et rationalisée qui établit une nouvelle norme à la fois pour la croissance et la durabilité. FreezeM fournira à Agroloop des PauseM® sur une base hebdomadaire à partir de son centre d'élevage en Allemagne, qui opère en collaboration avec Hermetia GmbH, un pionnier dans l'industrie BSF avec des décennies d'expérience prouvée dans l'élevage d'insectes à grande échelle. Chaque unité PauseM® contient des nouveau-nés BSF pré-comptés, dont le cycle de vie est suspendu, qui peuvent être stockés et utilisés selon le plan de production d'Agroloop pour les produits à base de BSF. La solution d'élevage en tant que service de FreezeM permet à Agroloop de fonctionner sans unité d'élevage sur place, ce qui améliore considérablement l'efficacité opérationnelle, réduit les risques et les coûts et permet à Agroloop de se concentrer sur sa mission principale : la bioconversion des flux secondaires organiques en protéines BSF de haute qualité, en huile et en engrais à l'échelle.

Des essais rigoureux et des analyses comparatives menés par Agroloop ont révélé que PauseM® est la solution ultime pour l'élevage externalisé, offrant une cohérence opérationnelle supérieure et des rendements de production plus élevés que toutes les autres méthodes d'élevage disponibles aujourd'hui. En externalisant le processus d'élevage, Agroloop peut produire des protéines plus efficacement et à moindre coût par rapport à des installations parallèles intégrées verticalement, ce qui change la donne pour l'industrie de l'élevage d'insectes.

Pour améliorer encore la productivité, les parties ont développé conjointement un système de déploiement automatisé de PauseM®, capable d'insérer quotidiennement jusqu'à 4 000 unités PauseM®, correspondant à 200 millions de larves néonates de BSF, dans la chaîne de production. Cette solution automatisée facilite l'évolutivité et l'efficacité de l'usine d'Agroloop, la première du genre, en permettant d'augmenter les volumes de production avec une intervention manuelle minimale.

« Notre collaboration avec Agroloop marque une nouvelle ère pour l'élevage BSF », a indiqué Yuval Gilad, président-directeur général et cofondateur de FreezeM. « En découplant l'élevage de la production avec PauseM®, nous offrons une solution qui surmonte les principaux goulets d'étranglement de l'approche traditionnelle intégrée verticalement. Nous sommes convaincus que ce modèle établira une nouvelle norme pour l'ensemble de l'industrie de l'élevage d'insectes. »

« Après des recherches approfondies, le choix de PauseM® comme solution de reproduction externalisée donne vie à notre vision », a indiqué Rajmond Percze, président-directeur général et cofondateur d'Agroloop. « Il est devenu évident que la prochaine génération d'élevage d'insectes nécessite de l'innovation et des solutions pionnières pour assurer des opérations efficaces et une production financièrement viable. Notre collaboration avec FreezeM nous permet de répondre à la demande mondiale croissante et de stimuler la croissance de l'entreprise. »

À propos de FreezeM

Fondée en 2018, FreezeM est un leader mondial de la science et de la technologie dans l'élevage de la mouche soldat noire (BSF), un spin-off de l'Institut Weizmann des sciences. Son produit phare, PauseM®, permet un élevage d'insectes évolutif et de haute qualité grâce à sonmodèle d'élevage entièrement externalisé en tant que service. La mission de FreezeM, « Rendre l'élevage d'insectes simple », est réalisée grâce à ses nouvelles solutions d'élevage pour l'industrie du BSF. PauseM® est déjà commercialisé, actuellement produit dans deux centres d'élevage en Allemagne et en Israël, et a été largement validé par les principaux acteurs de l'industrie BSF dans divers modèles et échelles de production.

À propos d'Agroloop

Agroloop est un producteur de protéines alimentaires d'origine animale basé sur des ressources locales et opérant dans un système circulaire. Nous nous spécialisons exclusivement dans l'élevage et la transformation des larves de la mouche soldat noire, car les matières premières pour l'alimentation animale dérivées de cette espèce offrent le plus d'avantages fonctionnels aux fabricants d'aliments pour animaux et d'aliments pour animaux de compagnie. Étant donné que les sous-produits (graisse alimentaire et engrais organique) générés lors de la production de protéines alimentaires sont également des produits de valeur, nous exploitons notre usine automatisée de 13 000 m² pratiquement sans déchets. Cerise sur le gâteau, par rapport aux sources de protéines conventionnelles, nous pouvons fabriquer nos produits avec une empreinte écologique par kilogramme nettement plus faible. Nous n'avons pas besoin de vastes hectares de terres arables, ni d'engrais ou de pesticides, et nos besoins en eau potable et en énergie sont bien inférieurs à ceux de la production conventionnelle. Même dans cette phase initiale, nous sommes déjà l'usine de protéines alimentaires alternatives la plus importante d'Europe centrale, et avec les expansions prévues, nous visons à devenir l'un des leaders en Europe.

