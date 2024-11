Agroloop wählt die Breeding-as-a-Service-Lösung von FreezeM für die weltweit erste entkoppelte BSF-Proteinanlage

Die Zusammenarbeit zwischen FreezeM und Agroloop stellt eine kostengünstige Alternative für die Insektenzucht dar. Dieses entkoppelte Modell bietet eine skalierbare, effiziente und schlanke Lösung, die einen neuen Standard für Wachstum und Nachhaltigkeit setzt. FreezeM wird Agroloop wöchentlich mit PauseM® aus seinem Zuchtzentrum in Deutschland beliefern, das in Zusammenarbeit mit der Hermetia GmbH betrieben wird, einem Pionier der BSF-Industrie mit jahrzehntelanger Erfahrung in der Insektenzucht im großen Maßstab. Jede Einheit PauseM® enthält vorgezählte, im Lebenszyklus suspendierte BSF-Larven, die entsprechend dem Agroloop-Produktionsplan für BSF-basierte Produkte gelagert und verwendet werden können. Die Breeding-as-a-service-Lösung von FreezeM ermöglicht es Agroloop, nahtlos ohne eine Zuchteinheit vor Ort zu arbeiten, was die betriebliche Effizienz erheblich verbessert, Risiken und Kosten reduziert und es Agroloop ermöglicht, sich auf seine Kernaufgaben zu konzentrieren: Biokonvertierung von organischen Nebenströmen in hochwertiges BSF-Protein, Öl und Düngemittel in großem Maßstab.

Strenge Tests und Benchmarks, die von Agroloop durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass PauseM® die ultimative Lösung für die ausgelagerte Züchtung ist, die eine überlegene betriebliche Konsistenz und höhere Produktionserträge als alle anderen heute verfügbaren Züchtungsmethoden bietet. Durch die Auslagerung des Züchtungsprozesses kann Agroloop im Vergleich zu parallelen, vertikal integrierten Einrichtungen Proteine effektiver und kostengünstiger produzieren, was dieses Modell zu einem Wendepunkt in der Insektenzuchtindustrie macht.

Um die Produktivität weiter zu steigern, haben die Parteien gemeinsam ein Automated PauseM® Deployment-System entwickelt, mit dem täglich bis zu 4.000 Einheiten PauseM® , die 200 Millionen BSF-Larven entsprechen, in die Produktionslinie eingesetzt werden können. Diese automatisierte Lösung erleichtert die Skalierbarkeit und Effizienz in der ersten Fabrik von Agroloop und ermöglicht höhere Produktionsmengen bei minimalem manuellem Eingriff.

„Unsere Zusammenarbeit mit Agroloop markiert eine neue Ära für die BSF-Landwirtschaft", sagte Yuval Gilad, Geschäftsführer und Mitbegründer von FreezeM. „Durch die Entkopplung von Zucht und Produktion mit PauseM® bieten wir eine Lösung an, die die größten Engpässe des traditionellen vertikal integrierten Ansatzes überwindet. Wir sind zuversichtlich, dass dieses Modell einen neuen Standard für die gesamte Insektenzuchtbranche setzen wird."

„Nach umfangreichen Recherchen haben wir uns für PauseM® als ausgelagerte Züchtungslösung entschieden, um unsere Vision zu verwirklichen", sagt Rajmond Percze, Geschäftsführer und Mitbegründer von Agroloop. „Es wurde deutlich, dass die nächste Generation der Insektenzucht Innovationen und bahnbrechende Lösungen benötigt, um einen effizienten Betrieb und eine finanziell tragfähige Produktion zu gewährleisten. Unsere Zusammenarbeit mit FreezeM ermöglicht es uns, die wachsende globale Nachfrage zu befriedigen und das Geschäftswachstum voranzutreiben."

Informationen zu FreezeM

FreezeM wurde 2018 gegründet und ist ein weltweit führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen im Bereich der Zucht der Schwarzen Soldatenfliege (BSF), ein Spin-off des Weizmann Institute of Science. Das Vorzeigeprodukt PauseM® ermöglicht eine skalierbare, qualitativ hochwertige Insektenzucht durch ein vollständig ausgelagertes Breeding-as-a-service-Modell. Die Mission von FreezeM, „Making Insect Farming Simple" – Insektenzucht leicht machen –, wird durch seine neuartigen Züchtungslösungen für die BSF-Industrie umgesetzt. PauseM® ist bereits auf dem Markt, wird derzeit in zwei Zuchtzentren in Deutschland und Israel produziert und wurde von führenden Akteuren der BSF-Industrie in verschiedenen Produktionsmodellen und -größen umfassend validiert.

Informationen zu Agroloop

Agroloop ist ein Hersteller von tierischem Eiweißfutter, der auf lokalen Ressourcen basiert und in einem Kreislaufsystem arbeitet. Wir haben uns ausschließlich auf die Aufzucht und Verarbeitung von Larven der Schwarzen Soldatenfliege spezialisiert, da die aus dieser Art gewonnenen Futtermittel-Ausgangserzeugnisse den Herstellern von Futtermitteln und Tiernahrung die meisten funktionellen Vorteile bieten. Da auch die bei der Herstellung von Futterproteinen anfallenden Nebenprodukte (Futterfett und organischer Dünger) wertvolle Produkte sind, arbeiten wir in unserer 13.000 m² großen, automatisierten Fabrik praktisch abfallfrei. Das Tüpfelchen auf dem i ist, dass wir unsere Produkte im Vergleich zu herkömmlichen Eiweißquellen mit einem deutlich kleineren ökologischen Fußabdruck pro Kilogramm herstellen können. Es werden keine riesigen Hektar Ackerland benötigt, keine Düngemittel oder Pestizide, und der Bedarf an Trinkwasser und Energie ist wesentlich geringer als bei der konventionellen Produktion. Bereits in dieser Anfangsphase sind wir die bedeutendste Anlage für alternative Futterproteine in Mitteleuropa, und mit den geplanten Erweiterungen wollen wir zu einem der führenden Unternehmen in Europa werden.

