Agthia presenta un sólido primer trimestre de 2026, con un crecimiento del beneficio neto del 12,5%

ABU DABI, EAU, 13 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH), una de las empresas líderes en el sector de alimentos y bebidas de la región, anunció hoy un sólido desempeño en el primer trimestre de 2026, lo que refleja una ejecución disciplinada en toda su cartera diversificada y su capacidad para mantener la continuidad operativa en medio de las dificultades externas.

Salmeen Alameri, Managing Director and Group Chief Executive Officer of Agthia Group Agthia Q1 Results EN

Los ingresos netos del grupo aumentaron un 3,3% interanual hasta alcanzar los 1.300 millones de AED, el EBITDA creció un 4,1% hasta los 193,3 millones de AED, mientras que el beneficio neto se incrementó un 12,5% hasta los 96,9 millones de AED, gracias a una ejecución rigurosa, una mayor rentabilidad y un mejor desempeño operativo en los negocios clave. Los resultados del trimestre se vieron impulsados por una sólida ejecución en los segmentos principales, el continuo progreso en los proyectos de transformación y la capacidad del grupo para responder con rapidez a un entorno operativo más complejo.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, presidente del Consejo de Administración de Agthia, comentó: "El primer trimestre reafirmó la importancia de la resiliencia, la disciplina y la perspectiva a largo plazo para desenvolverse en un entorno operativo más complejo. El desempeño de Agthia refleja la solidez de los fundamentos del grupo, la relevancia de su papel en el apoyo a la agenda más amplia de seguridad alimentaria y el enfoque con el que continúa ejecutando sus prioridades estratégicas".

Salmeen Alameri, directora general y consejera delegada de Agthia Group, añadió: "Nuestro desempeño en el primer trimestre refleja una ejecución disciplinada en toda la empresa, la solidez de nuestra cartera diversificada y el compromiso de nuestros equipos en todo el grupo. En un contexto regional complejo, respondimos con agilidad, mantuvimos un suministro ininterrumpido y continuamos gestionando nuestras operaciones con enfoque y coherencia. Al mismo tiempo, las acciones de transformación en marcha en todo el grupo comienzan a traducirse con mayor claridad en el desempeño, lo que respalda una mayor eficiencia operativa, una mayor rentabilidad y un perfil de ganancias más sólido. Seguimos firmemente enfocados en nuestras prioridades a largo plazo y confiamos en nuestra capacidad para continuar fortaleciendo la posición de Agthia como empresa líder en el sector de alimentos y bebidas".

El segmento de Agua y Alimentos siguió siendo un motor clave de crecimiento durante el trimestre, respaldado por el sólido desempeño del agua embotellada en los EAU y los Servicios para el Hogar y la Oficina. El segmento de Proteínas y Congelados también mostró un progreso alentador a medida que continuaron los esfuerzos de transformación y la puesta en marcha de la planta de proteínas del grupo en Arabia Saudita cobró impulso, con la Fase II ya operativa y aumentando la capacidad. El segmento Agroindustrial también respaldó el desempeño del grupo, ofreciendo resultados subyacentes sólidos junto con su participación en programas relacionados con la seguridad alimentaria en los EAU, mientras que el segmento de Snacks continuó su proceso de reestructuración enfocado en fortalecer el crecimiento futuro y el potencial de margen. En el primer trimestre de 2026, el grupo también registró un aumento del 22,5% en los ingresos del comercio electrónico, que ahora representan el 7,2% de los ingresos subyacentes.

Acerca de Agthia

Agthia Group PJSC es una empresa líder en el sector de alimentos y bebidas con sede en Abu Dabi y forma parte de ADQ. Con una cartera diversificada de más de 20 marcas reconocidas en los sectores de agua y alimentos, snacks, proteínas y congelados, y agronegocios, el grupo opera en siete países y atiende a consumidores en más de 60 mercados a nivel mundial. Con una plantilla de más de 12.000 empleados, Agthia combina escala, sólidas capacidades operativas, innovación y un compromiso con la sostenibilidad para generar valor a largo plazo en toda la cadena de valor del sector de alimentos y bebidas.

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