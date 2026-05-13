Agthia、2026年第1四半期に好業績、純利益は12.5%増

アラブ首長国連邦アブダビ, 2026年5月13日 /PRNewswire/ -- 地域有数の食品・飲料企業であるAgthia Group PJSC（AGTHIA:UH）は本日、2026年第1四半期の好調な業績を発表しました。これは、多様なポートフォリオ全体における規律ある遂行と、外部環境の逆風下でも事業継続性を維持する同社の能力を反映したものです。

グループ純収益は前年同期比3.3%増の13億AED、EBITDAは同4.1%増の1億9,330万AEDとなり、純利益は規律ある遂行、利益率の向上、主要事業全体での業績改善に支えられ、同12.5%増の9,690万AEDとなりました。当四半期の業績は、中核セグメントにおける力強い遂行、変革プロジェクト全体での継続的な進展、およびより複雑な事業環境に迅速に対応する同グループの能力に支えられました。

Salmeen Alameri, Managing Director and Group Chief Executive Officer of Agthia Group Agthia Q1 Results

Agthiaの取締役会会長であるKhalifa Sultan Al Suwaidiは、次のようにコメントしています。「第1四半期は、より複雑な事業環境を乗り切るうえで、強靱性、規律、長期的視点が重要であることを改めて示しました。Agthiaの業績は、同グループの基盤の強さ、より広範な食料安全保障課題を支える役割の重要性、そして戦略的優先事項の実行を継続する集中力を反映しています。」

Agthia Groupのマネージングディレクター兼CEOであるSalmeen Alameriは、次のように付け加えています。「当社の第1四半期業績は、事業全体における規律ある遂行、多様なポートフォリオの強さ、そしてグループ全体のチームのコミットメントを反映しています。複雑な地域情勢の中で、当社は機敏に対応し、途切れのない供給を維持し、集中力と一貫性をもって事業運営を継続しました。同時に、グループ全体で進行中の変革施策は、業績により明確に結び付き始めており、営業効率の改善、利益率の向上、より強靱な収益体質を支えています。当社は長期的な優先事項に引き続きしっかりと注力しており、Agthiaの食品・飲料大手企業としての地位を引き続き強化していく能力に自信を持っています。」

Water & Foodは、アラブ首長国連邦のボトル入り飲料水およびHome and Office Servicesの好調な業績に支えられ、当四半期も主要な成長ドライバーであり続けました。Protein & Frozenも、変革への取り組みが継続し、同グループのサウジアラビアのプロテイン施設の立ち上げが加速するなか、第II期が稼働して生産能力を増強したことにより、心強い進展を示しました。Agri-Businessは、アラブ首長国連邦の食料安全保障関連プログラムへの参加と並行して底堅い基礎的業績を上げ、グループ業績をさらに下支えし、一方でSnackingは、将来の成長と利益率改善の余地の強化に重点を置いた再構築を引き続き進めました。2026年第1四半期に、同グループはeコマース収益も22.5%増加させ、eコマース収益は現在、基礎的収益の7.2%を占めています。

Agthiaについて

Agthia Group PJSCは、アブダビに本社を置く食品・飲料の大手企業であり、ADQの一員です。Water & Food、Snacks、Protein & Frozen、Agri-Businessにまたがる20以上の信頼あるブランドからなる多様なポートフォリオを擁する同グループは、7カ国で事業を展開し、世界60以上の市場で消費者に商品を提供しています。12,000人を超える従業員を擁するAgthiaは、食品・飲料バリューチェーン全体で長期的価値を創出するため、規模、強固な事業運営能力、イノベーション、サステナビリティへのコミットメントを組み合わせています。

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SOURCE Agthia Group