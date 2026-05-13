Agthia réalise un solide premier trimestre 2026, avec une croissance du bénéfice net de 12,5%

ABOU DABI, ÉAU, 13 mai 2026 /PRNewswire/ -- Agthia Group PJSC (AGTHIA:UH), l'une des principales sociétés agroalimentaires de la région, annonce aujourd'hui une solide performance pour le premier trimestre 2026, reflétant une exécution disciplinée dans l'ensemble de son portefeuille diversifié, et sa capacité à maintenir la continuité opérationnelle dans un contexte de vents contraires externes.

Salmeen Alameri, directeur général et CEO du groupe Agthia Résultats d'Agthia pour le T1 FR

Le chiffre d'affaires net du groupe a augmenté de 3,3 % en glissement annuel pour atteindre 1,3 milliard AED, le BAIIA a augmenté de 4,1 % pour atteindre 193,3 millions AED, tandis que le bénéfice net a augmenté de 12,5 % pour atteindre 96,9 millions AED, grâce à une exécution disciplinée, à des marges plus élevées et à l'amélioration de la performance opérationnelle dans les activités clés. Les résultats du trimestre ont été marqués par une forte exécution dans les segments clés, des progrès continus dans les projets de transformation et la capacité du groupe à répondre rapidement à un environnement opérationnel plus complexe.

Khalifa Sultan Al Suwaidi, président du conseil d'administration d'Agthia, déclare : « Le premier trimestre a renforcé l'importance de la résilience, de la discipline et de la perspective à long terme pour naviguer dans un environnement opérationnel plus complexe. La performance d'Agthia reflète la solidité des fondamentaux du groupe, la pertinence de son rôle dans le soutien de l'agenda plus large de la sécurité alimentaire, et la concentration avec laquelle il continue à exécuter ses priorités stratégiques ».

Salmeen Alameri, directeur général et CEO du groupe Agthia, ajoute : « Notre performance au premier trimestre reflète une exécution disciplinée dans l'ensemble de l'activité, la force de notre portefeuille diversifié et l'engagement de nos équipes dans l'ensemble du groupe. Dans un contexte régional complexe, nous avons réagi avec agilité, maintenu un approvisionnement ininterrompu et continué à gérer nos opérations avec concentration et cohérence. Dans le même temps, les actions de transformation en cours dans l'ensemble du groupe commencent à se traduire plus clairement en termes de performances, ce qui favorise l'amélioration de l'efficacité opérationnelle, le renforcement des marges et un profil de résultats plus résistant. Nous restons fermement concentrés sur nos priorités à long terme et confiants dans notre capacité à continuer à renforcer la position d'Agthia en tant qu'entreprise leader dans le secteur de l'alimentation et des boissons ».

Le secteur de l'eau et de l'alimentation est resté l'un des principaux moteurs de la croissance au cours du trimestre, grâce aux bonnes performances des eaux embouteillées au ÉAU et des services pour la maison et le bureau. Le secteur des protéines et des produits surgelés a également enregistré des progrès encourageants grâce à la poursuite des efforts de transformation et à l'accélération de la montée en puissance de l'usine de protéines saoudienne du groupe, dont la phase II est désormais opérationnelle et augmente la capacité. L'activité agroalimentaire a continué à soutenir la performance du groupe, en délivrant des résultats sous-jacents solides tout en participant aux programmes de sécurité alimentaire des ÉAU, tandis que le snacking a poursuivi sa réinitialisation en se concentrant sur le renforcement de la croissance future et du potentiel de marge. Au premier trimestre 2026, le groupe a également enregistré une augmentation de 22,5 % du chiffre d'affaires du commerce électronique, qui représente désormais 7,2 % du chiffre d'affaires sous-jacent.

À propos d'Agthia

Agthia Group PJSC est un leader dans le domaine de l'alimentation et des boissons, basé à Abou Dabi et faisant partie d'ADQ. Avec un portefeuille diversifié de plus de 20 marques de confiance dans les domaines de l'eau et de l'alimentation, des snacks, des protéines et des produits surgelés, et de l'agroalimentaire, le groupe est présent dans sept pays et sert les consommateurs sur plus de 60 marchés dans le monde entier. Avec un effectif de plus de 12 000 personnes, Agthia combine échelle, fortes capacités opérationnelles, innovation et engagement en faveur du développement durable pour créer de la valeur à long terme dans toute la chaîne de valeur de l'alimentation et des boissons.

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