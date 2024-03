AI Gaming erobert die Spitze! GIGABYTE G6X AI Gaming-Laptop ab sofort verfügbar

TAIPEI, 20. März 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, eine der weltweit führenden Marken für Computersysteme, kündigt an, dass das mit Spannung erwartete GIGABYTE G6X, ein auf der CES 2024 vorgestelltes, innovatives 16 Zoll AI-Gaming-Notebook, ab sofort im Handel verfügbar ist. Das GIGABYTE G6X mit Intel® Core™ HX Prozessoren der 13. Generation und NVIDIA® GeForce RTX™ GPUs der 40er-Serie überzeugt durch seine hervorragende Leistung, mit der es problemlos Spiele und kreative Anwendungen meistert. Die Integration von Microsofts KI-Assistenten Copilot vereinfacht die effiziente Ausführung von Anwendungen, reduziert das tägliche Arbeitspensum und ermöglicht somit uneingeschränkte Produktivität. Das GIGABYTE G6X verfügt über ein einzigartiges 4-seitiges Slim Bezel Design, das den Nutzern eine beeindruckende Ansicht mit einem Scrren-to-Body Verhältnis von 90% ermöglicht und mit Dolby Atmos® für ein ganz individuelles Kinoerlebnis ergänzt wird.

Das GIGABYTE G6X ist mit einem Intel® Core™ i7-13650HX Prozessor und einer NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Notebook-GPU mit einer maximalen TGP von 105 Watt ausgestattet. Die MUX-Switch-Technologie sorgt für einen nahtlosen Wechsel zwischen integrierter und dedizierter Grafik und optimiert die Leistung für unterschiedliche Arbeitslasten. Die WINDFORCE-Kühltechnologie mit zwei Lüftern und 3D-VortX-Luftkanälen maximiert den Luftstrom für eine optimale Wärmeableitung, während das Icy-Touch-Design eine komfortable Temperaturkontrolle bei anspruchsvollen Gaming-Sessions gewährleistet.

Zur Verbesserung des Benutzerkomforts ist das GIGABYTE G6X mit dem dedizierten AI TensorRT zur Steigerung der KI-Rechenleistung und der Deep Learning Super-Sampling (DLSS) Technologie für realistisches Grafik-Rendering ausgestattet. Die benutzerfreundliche Copilot-Taste bietet schnellen Zugriff auf Microsofts Copilot in Windows und ermöglicht so eine unkomplizierte KI-Unterstützung. Darüber hinaus bietet die Integration von Dolby Atmos® den Nutzern ein individuelles, cineastisches Hörerlebnis, welches das Spielgefühl zusätzlich steigert.

In Sachen Design und Ausdauer punktet das GIGABYTE G6X mit einem schlanken 16-Zoll-Display im 16:10-Seitenverhältnis und 4-seitigen "Slim Bezel"-Design, sowie einem 73Wh Akku, welches über die Schnellladefunktion in nur 30 Minuten zu 50% aufgeladen werden kann und zusätzlich PD 3.0 über Type-C unterstützt.

Neben dem GIGABYTE G6X stellt GIGABYTE ein umfangreiches Sortiment an KI-Gaming-Laptops bereit, darunter das AORUS 16X, das Flaggschiff AORUS 17X, das AORUS 17 und das AORUS 15, die beide mit KI-spezifischen Neural Processing Units (NPU) optimiert sind. Weitere Informationen finden Sie auf der GIGABYTE G6X-Produktseite: https://bit.ly/AORUS_G6X_Laptop

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2357163/AI_Gaming_Takes_Lead__GIGABYTE_G6X_AI_Gaming_Laptop_Now.jpg