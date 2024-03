Los videojuegos con IA toman la delantera Ya está disponible el GIGABYTE G6X, el ordenador portátil gaming con IA

TAIPÉI, 20 de marzo de 2024 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de ordenadores del mundo, anuncia que ya está a la venta el esperadísimo GIGABYTE G6X, un portátil gaming de última generación de 16 pulgadas para videojuegos de IA presentado en el CES 2024. Con procesadores Intel® Core™ HX de 13ª generación y la tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ de la serie 40, el GIGABYTE G6X ofrece un rendimiento excepcional, manejando a la perfección distintos videojuegos y aplicaciones creativas profesionales. Además, su integración del asistente de IA de Microsoft, Copilot, agiliza la realización de tareas, aliviando el trabajo diario y permitiendo una productividad ilimitada. El GIGABYTE G6X cuenta con un diseño único de bisel delgado de 4 lados, proporcionando a los usuarios una visión envolvente con una relación pantalla-cuerpo del 90 %, acompañada de Dolby Atmos® para una experiencia cinemática personal.

El GIGABYTE G6X incluye un procesador Intel® Core™ i7-13650HX y la tarjeta gráfica NVIDIA® GeForce RTX™ 4060, que proporciona hasta 105 vatios de potencia gráfica máxima. La inclusión de la tecnología MUX Switch garantiza una conmutación fluida entre gráficos integrados y específicos que optimiza el rendimiento de diferentes cargas de trabajo. Además, la tecnología de refrigeración WINDFORCE, con un diseño de doble ventilador y canalización de aire 3D VortX, maximiza el flujo de aire para una disipación térmica eficiente, mientras que el diseño Icy Touch garantiza un cómodo control de la temperatura durante las sesiones de juego intensas.

Para ofrecer una mejor experiencia de usuario, el GIGABYTE G6X cuenta con la plataforma TensorRT específica para IA, que mejora el rendimiento informático de la IA, y la tecnología Deep Learning Super-Sampling (DLSS), para conseguir una representación gráfica realista. La tecla Copilot de fácil uso proporciona acceso rápido a Copilot de Microsoft en Windows, lo que facilita una asistencia de IA perfecta. Además, la integración de Dolby Atmos® proporciona a los usuarios una experiencia de audio cinemática personalizada, lo que mejora más si cabe la experiencia de juego.

En cuanto a diseño y resistencia, el GIGABYTE G6X cuenta con una elegante pantalla de 16 pulgadas con una relación de aspecto de 16:10 y un diseño de bisel delgado de 4 lados. Su batería de 73 Wh de capacidad garantiza un uso prolongado, con capacidades de carga rápida que permiten cargar hasta el 50 % en solo 30 minutos, y es compatible con la carga PD 3.0 tipo C.

Además del GIGABYTE G6X, GIGABYTE ofrece una amplia gama de portátiles para videojuegos con IA, como el AORUS 16X, el emblemático AORUS 17X, además del AORUS 17 y el AORUS 15, ambos optimizados con unidades de procesamiento neuronal (NPU) específicas para IA. Si desea más información, visite la página del producto GIGABYTE G6X en: https://bit.ly/AORUS_G6X_Laptop

