AICPA & CIMA und PwC bieten gemeinsam eine neue Schulung an, um Fachleute aus dem Bereich Rechnungswesen und Finanzen bei der Umsetzung der EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu unterstützen

E-Learning-Module bringen Klarheit in die Komplexität der Europäischen Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung (ESRS), die von zentraler Bedeutung für Unternehmen sind, die im Rahmen der Richtlinie der Europäischen Union zur Nachhaltigkeitsberichterstattung (CSRD) berichten.

WARSCHAU, Polen, 16. Mai 2024 /PRNewswire/ -- AICPA & CIMA, die weltweit führenden Organisationen im Bereich des öffentlichen und betrieblichen Rechnungswesens, bieten gemeinsam mit PwC, einem der weltweit größten Dienstleistungsnetzwerke, einen neuen E-Learning-Kurs an: Einführung in die europäischen Standards zur Nachhaltigkeitsberichterstattung.

Die NASBA-konforme* Schulung bietet einen umfassenden Überblick über die verbindlichen EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung und deren Anwendung.

Der erste Lernpfad umfasst drei Module:

Einführung in die Querschnittsstandards (ESRS 1 und ESRS 2)

Einführung in die Umweltstandards (ESRS E1-E5)

Einführung in die Sozial- und Governance-Standards(ESRS S1-S4 und G1)

„Wir glauben, dass das Wissen über die Nachhaltigkeitsberichterstattung, insbesondere über die Anforderungen in Europa, für Finanzfachleute innerhalb und außerhalb der Europäischen Union von wesentlicher Bedeutung sein wird. PwC ist stolz darauf, eine Weiterbildung zu diesem wichtigen Thema anzubieten, Einblicke zu geben und zum Wissenszuwachs in diesem wichtigen neuen Bereich der Unternehmensberichterstattung beizutragen", sagte Gabor Balazs, Partner für Unternehmensberichterstattung, PwC Central and Eastern Europe.

„Wir freuen uns, dass wir gemeinsam mit PwC diese Schulung anbieten können, da die EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung am 1. Januar 2024** in Kraft getreten sind. Unsere Mitglieder spielen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung, Messung, Berichterstattung und Prüfung von Nachhaltigkeit. Die Bereitstellung von Instrumenten und Ressourcen für ihre umfassende Weiterbildung ist eine unserer höchsten Prioritäten", sagte Jeremy Osborn, globaler Leiter für ESG von AICPA & CIMA. „Diese Zusammenarbeit unterstreicht das kontinuierliche Engagement von AICPA & CIMA für die Förderung einer qualitativ hochwertigen und vertrauenswürdigen Nachhaltigkeitsbilanzierung und -berichterstattung sowie unsere Unterstützung für einheitliche und vergleichbare Berichtsstandards. Wir sind davon überzeugt, dass Wirtschaftsprüfer und Unternehmensberater durch diese Zusammenarbeit mit PwC die Instrumente und das Wissen erhalten, um Unternehmen nachhaltiger und sozial verantwortlicher zu machen und dem öffentlichen Interesse zu dienen, indem sie Vertrauen und Integrität in die Nachhaltigkeitsangaben schaffen.

Das gemeinsam angebotene und weltweit verfügbare E-Learning ist für Fachleute aus dem Bereich Rechnungswesen und Finanzen geeignet, die die EU-Standards für die Nachhaltigkeitsberichterstattung verstehen wollen. Nach Abschluss dieser 2,5-stündigen Schulung erhalten die Teilnehmer eine Bescheinigung über den Abschluss. Preise und weitere Einzelheiten zum Kurs „Einführung in die europäischen Standards der Nachhaltigkeitsberichterstattung" finden Sie auf der Homepage des Kurses. Ressourcen von AICPA & CIMA zu Nachhaltigkeit und ESG finden Sie unter aicpa-cima.com/esg.

Anmerkungen für den Herausgeber

* Die Teilnehmer können 3,5 CPE-Punkte (Continuing Professional Education) erwerben.

** Die erstmalige Beantragung (gemäß der CSRD-Definition) variiert, beginnend mit dem Finanzjahr 2024 (Berichterstattung im Jahr 2025). Wann ein Unternehmen mit der Berichterstattung beginnen muss, hängt von verschiedenen Faktoren ab, unter anderem von der Größe des Unternehmens, davon, ob es börsennotiert ist oder nicht, und davon, ob die Muttergesellschaft ihren Sitz in der EU hat. Weitere Informationen finden Sie im zusammenfassenden Bericht zu CSRD und ESRS von AICPA & CIMA, der als Teil einer Reihe von Kurzberichten erstellt wurde, die das Thema Nachhaltigkeit, Unternehmen und die Schlüsselrolle, die Finanzfachleute bei der langfristigen Wertschöpfung spielen können, untersuchen.

