L'AICPA et le CIMA et PwC s'associent pour proposer une nouvelle formation destinée à aider les professionnels de la comptabilité et de la finance à adopter les normes européennes de reporting sur le développement durable

Les modules d'apprentissage en ligne clarifient la complexité des normes européennes de reporting en matière de durabilité (ESRS), qui sont essentielles pour les entreprises qui produisent des rapports en vertu de la directive de l'Union européenne sur les rapports de développement durable des entreprises (CSRD)

VARSOVIE, Pologne, 16 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le leader mondial sur les questions de comptabilité publique et de gestion, l'AICPA et le CIMA, qui forment ensemble l'Association of International Certified Professional Accountants, et l'un des plus grands réseaux de services professionnels au monde, PwC, offrent conjointement un nouveau cours d'apprentissage en ligne : Introduction aux normes européennes de reporting sur le développement durable.

La formation conforme à la NASBA* offre une vue d'ensemble des normes obligatoires de l'UE en matière de reporting sur le développement durable et de leur application.

Le parcours d'apprentissage initial comprend trois modules :

Introduction aux normes transversales (ESRS 1 et ESRS 2)

Introduction aux normes environnementales (ESRS E1-E5)

Introduction aux normes sociales et de gouvernance (ESRS S1–S4 et G1)

« Nous pensons que les connaissances sur le reporting en matière de développement durable, en particulier sur les exigences en Europe, seront essentielles pour les professionnels de la finance au sein et à l'extérieur de l'Union européenne. « PwC est fier d'offrir une formation continue sur ce sujet crucial - en partageant des idées et en contribuant à l'augmentation des connaissances sur cette nouvelle frontière cruciale du reporting des entreprises », a déclaré Gabor Balazs, partenaire des services de reporting d'entreprise, PwC pour l'Europe centrale et de l'Est.

« Nous sommes heureux de nous associer à PwC pour offrir ce cours de formation opportun, étant donné que les normes de l'UE sur le reporting en matière de développement durable sont entrées en vigueur le 1er janvier 2024**. « Nos membres jouent un rôle clé dans la mise en œuvre, la mesure, le reporting et l'assurance en matière de développement durable ; l'une de nos principales priorités est de leur fournir des outils et des ressources pour leur permettre de se perfectionner », a déclaré Jeremy Osborn, responsable mondial des facteurs ESG de l'AICPA et du CIMA. « Cette collaboration souligne l'engagement continu de l'AICPA et du CIMA à promouvoir une comptabilité et un reporting de haute qualité et fiables en matière de développement durable, ainsi que notre soutien à des normes de reporting cohérentes et comparables. Nous pensons que grâce à cette coopération avec PwC, les experts-comptables et les comptables en management acquerront les outils et les connaissances nécessaires pour rendre les entreprises plus durables et socialement responsables, et pour servir l'intérêt public en instaurant la confiance et l'intégrité dans les informations relatives au développement durable. »

Cette formation en ligne, proposée conjointement et disponible dans le monde entier, s'adresse aux professionnels de la comptabilité et de la finance qui souhaitent comprendre les normes de l'UE relatives au reporting sur le développement durable. À l'issue de cette formation de 2,5 heures, les participants recevront un certificat d'achèvement co-marqué. Pour connaître les tarifs et obtenir plus de détails sur l'introduction aux normes européennes de reporting sur le développement durable, rendez-vous sur la page d'accueil du cours. Pour obtenir un éventail de ressources de l'AICPA et du CIMA sur la durabilité et les facteurs ESG, rendez-vous sur aicpa-cima.com/esg.

Notes à l'intention du rédacteur

* Les participants peuvent obtenir 3,5 crédits de formation professionnelle continue (CPE).

** La première application (telle que définie par la CSRD) varie, à partir de l'exercice 2024 (reporting en 2025). La date à laquelle une entreprise doit commencer à produire des rapports dépend de différents facteurs, notamment de sa taille, si elle est cotée ou non, et si l'entité mère est basée dans l'UE. Pour en savoir plus, consultez le rapport de synthèse de l'AICPA et du CIMAA sur la CSRD et les normes ESRS créé dans le cadre d'une série de notes explorant le thème du développement durable, des entreprises et du rôle clé que les professionnels de la finance peuvent jouer dans la création de valeur à long terme.

À propos de l'AICPA et du CIMA, qui forment ensemble l'Association of International Certified Professional Accountants

L'AICPA® et le CIMA®, qui forment ensemble l'Association of International Certified Professional Accountants (« l'Association »), font progresser la profession comptable et financière dans le monde grâce à leur travail au nom des 597 000 membres de l'AICPA et du CIMA, des candidats et des inscrits engagés dans 188 pays et territoires. Ensemble, nous sommes le leader mondial sur les questions de comptabilité publique et de gestion par le biais de la défense des intérêts, du soutien à la certification CPA, à la désignation CGMA et aux titres de compétences spécialisés, du développement professionnel et du leadership éclairé. Nous instaurons la confiance en donnant à nos membres, à nos candidats et à nos inscrits les connaissances et les possibilités nécessaires pour être des leaders dans l'élargissement de la prospérité pour un avenir plus inclusif, plus durable et plus résilient.

À propos de PwC

Chez PwC, notre objectif est de renforcer la confiance dans la société et de résoudre des problèmes importants. Nous sommes un réseau d'entreprises présent dans 151 pays, dont les 360 000 employés s'engagent à offrir des services de qualité en matière d'assurance, de conseils et des services fiscaux. Pour en savoir plus et nous dire ce qui compte pour vous, consultez www.pwc.com.