Aignostics annonce les résultats du modèle de fondation de pathologie développé en collaboration avec la Mayo Clinic

Le modèle a été produit en seulement deux mois et établit une nouvelle norme de performance pour l'industrie

BERLIN et NEW YORK, 13 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Aignostics a annoncé aujourd'hui les résultats de recherche https://arxiv.org/abs/2501.05409pour un nouveau modèle de fondation de pathologie développé en collaboration avec Mayo Clinic Digital Pathology. Construit en deux mois à partir de 1,2 million d'images de cliché diverses provenant de la Mayo Clinic et de la Charité - Universitätsmedizin Berlin, le modèle établit un nouvel état de l'art en matière de performances pour plus de vingt référentiels publics. En outre, le modèle est efficace sur le plan informatique, ce qui le rend plus facile à utiliser par rapport aux modèles existants basés sur des images. Les performances et l'efficacité élevées ont été rendues possibles par l'approche de développement d'Aignostics, axée sur les pathologistes, qui met l'accent sur l'intégration de connaissances médicales spécialisées tout au long du processus de développement du modèle.

« Ces résultats représentent un accomplissement enthousiasmant dans le cadre de notre collaboration avec la Mayo Clinic », a déclaré Maximilian Alber, directeur technique d'Aignostics. « Aignostics et la Mayo Clinic ont un accès direct à des millions d'images d'entraînement supplémentaires et à de nouvelles modalités de données qui seront intégrées au modèle au fil du temps, améliorant encore ses capacités et sa précision. »

Les organismes de soins de santé et de sciences de la vie pourront utiliser le nouveau modèle pour la recherche et le développement clinique. Aignostics intégrera également le modèle dans son portefeuille en expansion de produits de pathologie alimentés par l'IA, permettant des solutions précises et généralisables pour l'analyse des biomarqueurs, des cellules et des images de tissus. Cette double approche - l'octroi direct de licences pour la technologie de base et l'offre d'applications spécifiques - permettra aux organisations partenaires d'exploiter les capacités du modèle de la manière la plus adaptée à leurs besoins spécifiques.

« Mayo Clinic Digital Pathology travaillera avec Aignostics pour transformer la pathologie au profit des patients du monde entier », a déclaré Jim Rogers, PDG de Mayo Clinic Digital Pathology. « Ces résultats montrent qu'il y a un réel potentiel à combiner la vaste expertise médicale et les ressources de la Mayo Clinic avec les technologies pionnières d'Aignostics », a ajouté Viktor Matyas, PDG d'Aignostics. « Ils soulignent notre ambition et notre volonté de jouer un rôle de premier plan dans ce domaine. »

A propos d'Aignostics

Aignostics est une société d'intelligence artificielle qui transforme les données pathologiques complexes en informations transformatrices. En combinant un accès exclusif à des données cliniques multimodales, des technologies de pointe et une science rigoureuse, Aignostics développe des produits et des services de premier ordre pour la prochaine génération de médecine de précision. En collaborant avec ses partenaires biopharmaceutiques, Aignostics contribue à la découverte de médicaments, à la recherche translationnelle, aux essais cliniques et au développement de CDx. Fondée en 2018, Aignostics est une spin-off de la Charité Berlin, l'un des hôpitaux universitaires les plus grands et les plus estimés au monde. Aignostics est financé par des investisseurs de premier plan et a des activités à Berlin et à New York.

