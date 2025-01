Aignostics gibt Ergebnisse für das in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic entwickelte Foundation Model für die Pathologie bekannt

Das Modell wurde in nur zwei Monaten erstellt und setzt einen neuen Branchenstandard für Leistung

BERLIN und NEW YORK, 13. Januar 2025 /PRNewswire/ -- Heute gab Aignostics Forschungsergebnisse https://arxiv.org/abs/2501.05409für ein neues Foundation Model für die Pathologie bekannt, das in Zusammenarbeit mit Mayo Clinic Digital Pathology entwickelt wurde. Das Modell wurde in zwei Monaten auf der Grundlage von 1,2 Millionen verschiedener Diapositivbilder von Mayo Clinic und Charité - Universitätsmedizin Berlin erstellt und stellt einen neuen Spitzenwert für die Leistung bei mehr als zwanzig öffentlichen Benchmarks dar. Darüber hinaus ist das Modell rechnerisch effizient, was seine Nutzbarkeit im Vergleich zu bestehenden bildbasierten Modellen verbessert. Hohe Leistung und Effizienz wurden durch den von Pathologen erstellen Entwicklungsansatz von Aignostics ermöglicht, der die Integration von medizinischem Fachwissen in den gesamten Modellentwicklungsprozess betont.

„Diese Ergebnisse sind ein aufregender Erfolg in unserer Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic", sagte Maximilian Alber, CTO von Aignostics. „Aignostics und die Mayo Clinic haben direkten Zugang zu Millionen von zusätzlichen Trainingsbildern und neuen Datenmodalitäten, die im Laufe der Zeit in das Modell integriert werden, um dessen Fähigkeiten und Genauigkeit weiter zu verbessern."

Unternehmen des Gesundheitswesens und der Biowissenschaften können das neue Modell für die Forschung und klinische Entwicklung nutzen. Aignostics wird das Modell auch in sein wachsendes Portfolio an KI-gestützten Pathologieprodukten integrieren und damit genaue, verallgemeinerbare Lösungen für die Analyse von Biomarkern, Zellen und Gewebebildern ermöglichen. Dieser duale Ansatz – die direkte Lizenzierung der grundlegenden Technologie und das Angebot maßgeschneiderter Anwendungen – ermöglicht es den Partnerorganisationen, die Fähigkeiten des Modells auf die Weise zu nutzen, die ihren spezifischen Anforderungen am besten entspricht.

„Mayo Clinic Digital Pathology wird mit Aignostics zusammenarbeiten, um die Pathologie zum Nutzen der Patienten überall zu verändern", sagte Jim Rogers, CEO von Mayo Clinic Digital Pathology. „Diese Ergebnisse zeigen, dass die Kombination der enormen medizinischen Expertise und Ressourcen der Mayo Clinic mit den bahnbrechenden Technologien von Aignostics ein echtes Potenzial hat", fügte Viktor Matyas, CEO von Aignostics, hinzu. „Sie unterstreichen unseren Ehrgeiz und unsere Bereitschaft, in diesem Bereich gemeinsam die Führung zu übernehmen."

Informationen zu Aignostics

Aignostics ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das komplexe Pathologiedaten in aussagekräftige Erkenntnisse verwandelt. Durch die Kombination von proprietärem Zugang zu multimodalen klinischen Daten, branchenführenden Technologien und strenger Wissenschaft entwickelt Aignostics erstklassige Produkte und Dienstleistungen für die nächste Generation der Präzisionsmedizin. Durch die Zusammenarbeit mit seinen Biopharma-Partnern unterstützt Aignostics die Entdeckung von Medikamenten, die translationale Forschung, klinische Studien und die CDx-Entwicklung. Das 2018 gegründete Unternehmen Aignostics ist ein Spin-off der Charité Berlin, einer der größten und renommiertesten Universitätskliniken der Welt. Aignostics wird von führenden Investoren finanziert und hat Niederlassungen in Berlin und New York.

