Aignostics annonce un nouveau modèle de fondation de pathologie à la pointe de la technologie

Atlas 2 établit une nouvelle norme industrielle et atteint des performances et une efficacité de calcul inégalées dans sa catégorie.

BERLIN et NEW YORK, 13 janvier 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics a annoncé aujourd'hui les résultats de recherche pour Atlas 2 , une version mise à jour de son modèle de fondation de pathologie. Élaboré avec la participation de Mayo Clinic , LMU Munich et Charité - Universitätsmedizin Berlin , Atlas 2 est un nouvel état de l'art pour les modèles de fondation de pathologie dans trois dimensions clés : la performance moyenne la plus élevée sur 80 critères de référence publics, l'ensemble de données d'apprentissage le plus complet avec plus de 5 millions d'images de diapositives et la plus grande architecture de modèle avec environ 2 milliards de paramètres.

Au-delà de sa taille, le modèle fait également preuve d'une robustesse inégalée, une nécessité incontournable pour le déploiement clinique, et comprend une documentation réglementaire de qualité clinique pour prendre en charge l'intégration dans les dispositifs médicaux. Parallèlement au modèle complet, l'équipe a développé des versions distillées qui produisent également les meilleures performances de leur catégorie parmi les tailles de modèles efficaces en termes de calcul, ce qui permet une adoption à grande échelle dans divers environnements de soins de santé.

« Atlas 2 incarne notre engagement à fournir non seulement la technologie d'IA la plus avancée, mais aussi les solutions les plus cliniquement viables et déployables", a déclaré Maximilian Alber, co-fondateur et directeur techique d'Aignostics. « En évaluant rigoureusement nos modèles par rapport à des critères publics et en conservant une documentation réglementaire de qualité clinique, nous garantissons que ces avancées peuvent être facilement intégrées dans les flux de travail cliniques. »

Aignostics déploiera Atlas 2 dans l'ensemble de son portefeuille de produits, y compris Atlas H&E-TME , son application de profilage du microenvironnement tumoral dans les lames d'hématoxyline et d'éosine. Atlas 2 sera également disponible sous licence.

« Atlas 2 démontre le bien fondé de notre collaboration avec Aignostics », a déclaré Jim Rogers , PDG, Mayo Clinic Digital Pathology. « Ces résultats montrent de réels progrès dans le développement d'outils d'IA qui peuvent transformer la pathologie au profit des patients. »

À propos d'Aignostics

Aignostics est une société d'intelligence artificielle qui transforme les données pathologiques complexes en informations utiles. En combinant un accès exclusif à des données cliniques multimodales, des technologies de pointe et une science rigoureuse, Aignostics développe des produits et des services de premier ordre pour la prochaine génération de médecine de précision. En collaborant avec ses partenaires biopharmaceutiques, Aignostics contribue à la découverte de médicaments, à la recherche translationnelle, aux essais cliniques et au développement de CDx. Le dernier produit d'Aignostics, Atlas H&E-TME, est une application en libre-service pour le profilage complet du micro-environnement tumoral dans les images H&E, permettant aux chercheurs de bénéficier d'une précision et d'une évolutivité sans précédent. Fondée en 2018, Aignostics est une spin-off de la Charité Berlin, l'un des hôpitaux universitaires les plus grands et les plus estimés au monde. Aignostics est financé par des investisseurs de premier plan et a des activités à Berlin et à New York.

