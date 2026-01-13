Aignostics stellt ein neues, hochmodernes Pathologie-Grundlagenmodell vor

Atlas 2 setzt neue Branchenstandards und erzielt erstklassige Leistung und Recheneffizienz

BERLIN und NEW YORK, 13. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics gab heute Forschungsergebnisse für Atlas 2 , eine aktualisierte Version seines Pathologie-Grundlagenmodells, bekannt. Atlas 2 wurde in Zusammenarbeit mit der Mayo Clinic , der LMU München und der Charité - Universitätsmedizin Berlin entwickelt und stellt einen neuen Stand der Technik für Pathologie-Grundlagenmodelle in drei Schlüsselbereichen dar: die höchste durchschnittliche Leistung in 80 öffentlichen Benchmarks, den umfangreichsten Trainingsdatensatz mit über 5 Millionen Dia-Bildern und die größte Modellarchitektur mit etwa 2 Milliarden Parametern.

Über seine Größe hinaus zeichnet sich das Modell auch durch erstklassige Robustheit aus, eine entscheidende Voraussetzung für den klinischen Einsatz, und umfasst eine regulatorische Dokumentation in klinischer Qualität, um die Integration in medizinische Geräte zu unterstützen. Neben dem vollständigen Modell hat das Team auch vereinfachte Versionen entwickelt, die ebenfalls eine erstklassige Leistung unter den rechenintensiven Modellgrößen erzielen und somit eine breite Anwendung in verschiedenen Bereichen des Gesundheitswesens ermöglichen.

„Atlas 2 spiegelt unser Engagement wider, nicht nur die fortschrittlichste KI-Technologie zu liefern, sondern auch die klinisch praktikabelsten und einsetzbarsten Lösungen", erklärte Maximilian Alber, Mitbegründer und technischer Leiter von Aignostics. „Durch die strenge Bewertung unserer Modelle anhand öffentlicher Benchmarks und die gleichzeitige Aufrechterhaltung einer regulatorischen Dokumentation auf klinischem Niveau stellen wir sicher, dass diese Fortschritte problemlos in klinische Arbeitsabläufe integriert werden können."

Aignostics wird Atlas 2 in seinem gesamten Produktportfolio einsetzen, einschließlich Atlas H&E-TME , seiner Anwendung für die Erstellung von Profilen der Mikroumgebung von Tumoren in H&E-Objektträgern. Atlas 2 wird auch zur Lizenzierung verfügbar sein.

„Atlas 2 ist ein Beweis für die anhaltende Stärke unserer Zusammenarbeit mit Aignostics", erklärte Jim Rogers , Geschäftsführer der Abteilung für digitale Pathologie der Mayo Clinic. „Diese Ergebnisse zeigen echte Fortschritte bei der Entwicklung von KI-Tools, die die Pathologie zum Wohle der Patienten verändern können."

Informationen zu Aignostics

Aignostics ist ein Unternehmen für künstliche Intelligenz, das komplexe Pathologiedaten in aussagekräftige Erkenntnisse verwandelt. Durch die Kombination von proprietärem Zugang zu multimodalen klinischen Daten, branchenführenden Technologien und strenger Wissenschaft entwickelt Aignostics erstklassige Produkte und Dienstleistungen für die nächste Generation der Präzisionsmedizin. Durch die Zusammenarbeit mit seinen Biopharma-Partnern unterstützt Aignostics die Arzneimittelforschung, translationale Forschung, klinische Studien und die Entwicklung von CDx. Das neueste Produkt von Aignostics, Atlas H&E-TME, ist eine Self-Service-Anwendung für die umfassende Profilerstellung der Tumormikroumgebung in H&E-Bildern mit Einzelzellauflösung, die Forschern eine beispiellose Präzision und Skalierbarkeit ermöglicht. Das 2018 gegründete Unternehmen Aignostics ist ein Spin-off der Charité Berlin, einer der größten und renommiertesten Universitätskliniken der Welt. Aignostics wird von führenden Investoren finanziert und hat Niederlassungen in Berlin und New York.

Weitere Informationen unter: www.aignostics.com

‍ Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/aignostics

Medienkontakt: Lisa Zheng, [email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2540827/Aignostics_updated_Logo.jpg