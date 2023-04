AIIB podporuje projekty solárnej energie spoločnosti Masdar v Uzbekistane

PEKING, 7. apríla 2023 /PRNewswire/ -- Ázijská banka pre investície do infraštruktúry (AIIB) podpísala tri nové dohody o úveroch na financovanie projektov v celkovej výške 83,6 milióna USD ako súčasť dlhového financovania vo výške 396,4 milióna USD pre spoločnosť Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) na výstavbu troch fotovoltických elektrární na zelenej lúke v regiónoch Samarkand, Džizak a Surchandarija v Uzbekistane. Financovanie podporujú aj Ázijská rozvojová banka, Európska banka pre obnovu a rozvoj a Európska investičná banka.

Podpis predstavuje prvý projekt AIIB v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a druhú dohodu so súkromným sektorom v Uzbekistane v súlade s tematickou prioritou AIIB „Zelená infraštruktúra".

Tieto tri fotovoltické elektrárne sú súčasťou uzbeckej národnej stratégie prechodu na ekologické hospodárstvo, ktorej cieľom je do roku 2030 nainštalovať viac ako 7 GW solárnej kapacity. Po dokončení dosiahne celkový výkon projektov 897 MW, čím sa stane jedným z najväčších fotovoltických projektov v regióne.

Očakáva sa, že tieto tri elektrárne budú spolu vyrábať ekologickú elektrinu, ktorá uspokojí potreby viac ako jedného milióna domácností a zníži emisie v priemere o takmer jeden milión ton ekvivalentu oxidu uhličitého ročne.

„Týmto projektom sa AIIB snaží riešiť naliehavú potrebu uspokojiť energetický dopyt rýchlo rastúceho počtu obyvateľov Uzbekistanu," povedal Konstantin Limitovskij, viceprezident AIIB pre investičné operácie (región 2: Pakistan, Afganistan, Stredná Ázia, Východná Ázia, Západná Ázia, Európa, Afrika a Latinská Amerika). „Táto situácia sa stala obzvlášť akútnou počas minulej zimy, keď náhly pokles teplôt spôsobil nedostatok energie a elektriny v celej krajine. AIIB sa zaviazala pomôcť Uzbekistanu vybudovať infraštruktúru zajtrajška, a to aj prostredníctvom mobilizácie súkromného kapitálu, s cieľom pomôcť zdravému dlhodobému hospodárskemu rozvoju krajiny, ktorý by následne posilnil regionálnu prepojenosť v Strednej Ázii."

Niall Hannigan, finančný riaditeľ spoločnosti Masdar, povedal: „Dosiahnutie tohto míľnika pre všetky tri projekty je pre spoločnosť Masdar momentom, ktorý nás napĺňa hrdosťou, a predstavuje kľúčovú etapu na ceste Uzbekistanu k čistej energii. Spoločnosť Masdar už zohráva významnú úlohu pri podpore ambicióznych cieľov uzbeckej vlády v oblasti obnoviteľných zdrojov energie a tešíme sa na ďalší rast nášho portfólia projektov na tomto kľúčovom strategickom trhu. Tento úspech by nebol možný bez podpory vlády Uzbekistanu a Medzinárodnej agentúry pre energiu z obnoviteľných zdrojov (IRENA), ako aj našich finančných partnerov, ktorí preukázali neochvejné odhodlanie podporovať udržateľný hospodársky rast obyvateľov Uzbekistanu."

Na minuloročnej konferencii OSN o zmene klímy COP27 v Šarm aš-Šajchu podpísali AIIB aj Masdar príslušné vyhlásenia o účasti na platforme Energy Transition Accelerator Financing Platform (ETAF), globálnej platforme IRENA na financovanie opatrení v oblasti klímy, ktorej cieľom je mobilizovať kapitál na zvýšenie financovania projektov obnoviteľných zdrojov energie v rozvojových krajinách do roku 2030.

Tieto dohody nadväzujú na nedávne podpísanie spoločného vyhlásenia o realizácii projektov na obdobie rokov 2023 – 2026 medzi vládou Uzbekistanu a AIIB. K dnešnému dňu AIIB schválila v Uzbekistane 11 projektov v hodnote 2,16 miliardy USD v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, mestskej dopravy a zdravotníctva.

