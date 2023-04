AIIB wspiera projekty energetyki słonecznej Masdar w Uzbekistanie

PEKIN, 6 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) podpisał trzy nowe umowy kredytowe na finansowanie projektów na łączną kwotę 83,6 mln USD w ramach finansowania dłużnego w wysokości 396,4 mln USD dla Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) na budowę trzech elektrowni fotowoltaicznych typu greenfield w uzbeckich regionach Samarkand, Dżizach i Surkhandarya. Finansowanie wspierają również Azjatycki Bank Rozwoju, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny.

Podpisanie umowy oznacza pierwszy projekt AIIB obejmujący energię odnawialną i drugie porozumienie z sektorem prywatnym w Uzbekistanie zgodnie z priorytetem tematycznym AIIB „Zielona infrastruktura".

Te trzy elektrownie fotowoltaiczne są częścią uzbeckiej Narodowej Strategii Przejścia na Gospodarkę Ekologiczną, której celem jest zainstalowanie ponad 7 GW mocy solarnej do 2030 roku. Po zakończeniu projektu jego łączna moc wyniesie 897 MW, co czyni go jednym z większych projektów fotowoltaicznych w regionie.

Oczekuje się, że trzy elektrownie łącznie będą wytwarzać ekologiczną energię elektryczną, która zaspokoi potrzeby ponad miliona gospodarstw domowych i przyczyni się do zmniejszenia emisji średnio o blisko milion ton metrycznych ekwiwalentu dwutlenku węgla rocznie.

„Poprzez ten projekt AIIB stara się odpowiedzieć na naglącą potrzebę zaspokojenia zapotrzebowania na energię dla dynamicznie rosnącej populacji Uzbekistanu" - powiedział Konstantin Limitovskiy, wiceprezes AIIB ds. operacji inwestycyjnych (Region 2: Pakistan, Afganistan, Azja Środkowa, Azja Wschodnia, Azja Zachodnia, Europa, Afryka i Ameryka Łacińska). „Szczególnie dotkliwe stało się to podczas minionej zimy, kiedy to nagły spadek temperatur spowodował niedobory energii i prądu w całym kraju. AIIB jest zaangażowany w pomoc Uzbekistanowi w budowaniu infrastruktury dla przyszłości , w tym poprzez mobilizację kapitału prywatnego, aby wspomóc zdrowy, długoterminowy rozwój gospodarczy tego kraju, co z kolei wzmocniłoby łączność regionalną w Azji Środkowej".

Niall Hannigan, dyrektor finansowy Masdar, podkreślił: „Osiągnięcie tego celu przez wszystkie trzy projekty to wyjątkowy moment dla Masdar i kluczowy etap na drodze do czystej energii w Uzbekistanie. Masdar już odgrywa znaczącą rolę we wspieraniu ambitnych celów rządu Uzbekistanu w zakresie energii odnawialnej i z niecierpliwością czekamy na dalszy rozwój naszego portfela projektów na tym kluczowym, strategicznym rynku. To osiągnięcie nie byłoby możliwe bez wsparcia rządu Uzbekistanu i Międzynarodowej Agencji Energii Odnawialnej (IRENA), a także naszych partnerów finansowych, którzy wykazali się niesłabnącym zaangażowaniem w stymulowanie zrównoważonego wzrostu gospodarczego dla mieszkańców Uzbekistanu".

Podczas Konferencji ONZ w sprawie zmian klimatu COP27 w Sharm el-Sheikh w zeszłym roku zarówno AIIB, jak i Masdar podpisały również oświadczenia o uczestnictwie w Platformie Finansowej Akceleratora Przemian Energetycznych (ETAF), międzynarodowej platformie finansowania klimatycznego IRENA, której celem jest mobilizacja kapitału w celu zwiększenia skali finansowania projektów związanych z energią odnawialną w krajach rozwijających się do 2030 roku.

Umowy te są następstwem niedawnego podpisania przez rząd Uzbekistanu i AIIB Wspólnej Deklaracji w sprawie realizacji projektów w latach 2023-2026. Do tej pory AIIB zatwierdził w Uzbekistanie 11 projektów na kwotę 2,16 mld USD w sektorach: wodnym, energetycznym, miejskim, transportowym i opieki zdrowotnej.

Azjatycki Bank Inwestycji Infrastrukturalnych (AIIB) jest wielostronnym bankiem rozwoju, którego misją jest finansowanie infrastruktury dla przyszłości - czyli infrastruktury, której istotą jest zrównoważony rozwój. Rozpoczął działalność w Pekinie w styczniu 2016 r. i od tego czasu rozrósł się do 106 zatwierdzonych członków na całym świecie. Jego potencjał finansowy sięga 100 miliardów dolarów, a główne międzynarodowe agencje ratingowe przyznają mu rating potrójnego A. Współpracując z partnerami, AIIB zaspokaja potrzeby klientów, uwalniając nowy kapitał i inwestując w infrastrukturę, która jest ekologiczna, zaawansowana technologicznie i wspiera łączność regionalną.

