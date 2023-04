AIIB podporuje solární projekty společnosti Masdar v Uzbekistánu

PEKING, 7. dubna 2023 /PRNewswire/ -- Asijská banka pro investice do infrastruktury (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB) podepsala tři nové smlouvy o úvěru na financování projektů v celkové výši 83,6 milionu dolarů jako součást dluhového financování ve výši 396,4 milionu dolarů pro společnost Abu Dhabi Future Energy Company PJSC (Masdar) na výstavbu tří solárních fotovoltaických elektráren na zelené louce v uzbeckém Samarkandu, Džizzachu a Surchandarje. Financování podporují také Asijská rozvojová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj a Evropská investiční banka.

Podpis smlouvy představuje první projekt AIIB v oblasti obnovitelných zdrojů energie a druhé zapojení soukromého sektoru v Uzbekistánu v souladu s tematickou prioritou AIIB „Zelená infrastruktura" (Green Infrastructure).

Tři nové fotovoltaické elektrárny jsou součástí uzbecké národní strategie přechodu na zelenou ekonomiku, jejímž cílem je instalovat do roku 2030 více než 7 GW kapacity solárních elektráren. Celková kapacita projektů po jejich dokončení dosáhne 897 MW, což z nich rovněž činí jeden z největších solárních fotovoltaických projektů v regionu.

Tři elektrárny by měly společně vyrábět ekologickou energii pro více než milion domácností a přispět ke snížení emisí v průměru o téměř jeden milion metrických tun ekvivalentu oxidu uhličitého ročně.

„Tímto projektem chce AIIB řešit naléhavou potřebu uspokojení energetické poptávky rychle rostoucího počtu obyvatel Uzbekistánu," řekl Konstantin Limitovskij, viceprezident AIIB pro investiční operace (Region 2 – Pákistán, Afghánistán, Střední Asie, Východní Asie, Západní Asie, Evropa, Afrika a Latinská Amerika). „Tato potřeba se obzvláště projevila během uplynulé zimy, kdy náhlý pokles teplot vedl k nedostatku energie a elektřiny v celé zemi. AIIB je odhodlána pomoci Uzbekistánu vybudovat infrastrukturu budoucnosti (Infrastructure for Tomorrow), a to i mobilizací soukromého kapitálu, a napomoci tak zdravému dlouhodobému hospodářskému rozvoji země, který by následně posílil regionální vazby ve střední Asii."

Finanční ředitel společnosti Masdar Niall Hannigan uvedl: „Dosažení tohoto milníku pro všechny tři projekty je pro Masdar okamžikem hrdosti a klíčovou etapou na cestě Uzbekistánu k čisté energii. Společnost Masdar již nyní hraje významnou roli v podpoře ambiciózních cílů uzbecké vlády v oblasti obnovitelných zdrojů energie a těšíme se také na další růst našeho portfolia projektů na tomto klíčovém strategickém trhu. Tento úspěch by nebyl možný bez podpory uzbecké vlády a Mezinárodní agentury pro obnovitelné zdroje energie (International Renewable Energy Agency, IRENA), jakož i našich finančních partnerů, kteří prokázali pevné odhodlání podpořit udržitelný hospodářský růst obyvatel Uzbekistánu."

Na loňské konferenci OSN o změně klimatu COP27 v Šarm aš-Šajchu podepsaly AIIB i Masdar také příslušná prohlášení o účasti v akcelerátoru financování transformace energetiky Energy Transition Accelerator Financing Platform (ETAF), globální platformě IRENA financující opatření v oblasti klimatu, jejímž cílem je mobilizovat do roku 2030 kapitál k rozšíření financování projektů v oblasti obnovitelné energie v rozvojových zemích.

Tyto dohody navazují na nedávný podpis společného prohlášení uzbekistánské vlády a AIIB o strategii projektů pro období 2023-2026. K dnešnímu dni AIIB schválila v Uzbekistánu 11 projektů v odvětvích vodního hospodářství, energetiky, urbanistiky, dopravy a zdravotnictví ve výši 2,16 miliardy dolarů.

Více informací o projektu solárních elektráren najdete zde.

O AIIB

Asijská banka pro investice do infrastruktury (AIIB) je multilaterální rozvojová banka, jejímž posláním je financovat infrastrukturu pro budoucnost, založenou na udržitelnosti. Od zahájení činnosti v Pekingu v lednu 2016 se rozrostla na 106 schválených členů po celém světě. Má kapitálovou hodnotu 100 miliard USD a hodnocení AAA od hlavních mezinárodních ratingových agentur. Ve spolupráci s partnery AIIB naplňuje potřeby svých klientů uvolňováním nového kapitálu a investicemi do infrastruktury, která je ekologická, technologicky vyspělá a podporuje regionální vazby.

SOURCE Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)