Aily Labs erweitert globale Präsenz durch Niederlassung in New York - neuer SVP of Sales und neuer Head of Marketing verstärken Führungsteam

Aily Labs eröffnet eine neue Niederlassung in New York City und verstärkt damit seine globale Präsenz neben den bestehenden Niederlassungen in München, Madrid , Barcelona und Cluj (Rumänien).

Die Neueinstellungen Jason Rizzo als Senior Vice President of Sales und Ken Huang als Head of Marketing stärken die globalen Go-to-Market- und Expansionsfähigkeiten von Aily Labs und verstärken ein Team von mehr als 330 Fachleuten, die sich der Förderung von KI-Innovationen widmen.

Diese Expansion und die neuen Mitglieder im Führungsteam unterstreichen das Engagement von Aily Labs , zukunftsweisende Lösungen für KI-gestützte Entscheidungsfindung („AI Decision Intelligence") voranzutreiben und die weltweite Marktreichweite auszubauen.

MÜNCHEN, 31. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Aily Labs GmbH, Pionier einer App für KI-gestützte informierte Entscheidungsfindung für globale Unternehmen, gab heute seine Expansion in den USA mit der Eröffnung einer neuen Niederlassung in 66 Hudson Boulevard (The Spiral) in den Hudson Yards von Manhattan bekannt. Dieser strategische Schritt wird durch die Ernennung von zwei wichtigen Führungskräften ergänzt: Jason Rizzo wird Senior Vice President of Sales und Ken Huang wird Head of Marketing. Diese Entwicklungen markieren wichtige Meilensteine in der Strategie von Aily Labs, ihre innovativen KI-Lösungen zu skalieren und ihren Einfluss auf die Entscheidungsfindung in Unternehmen weltweit zu verstärken. Neben dem neuen New Yorker Büro unterhält Aily Labs eine solide europäische Präsenz mit dem Hauptsitz in München und weiteren Niederlassungen in Madrid, Barcelona und im rumänischen Cluj.

„Die Expansion nach New York und unsere strategischen Neueinstellungen sind entscheidend, um die Mission von Aily Labs zu beschleunigen, die KI-gestützte Entscheidungsfindung branchenübergreifend zu demokratisieren", so Bianca Anghelina, CEO und Gründerin von Aily Labs. „Wir haben uns zum Ziel gesetzt, mit unseren fortschrittlichen KI-Lösungen weltweit etwas zu bewirken."

Jason Rizzo, der als Senior Vice President of Sales zu uns kommt, bringt über 20 Jahre Erfahrung im Bereich B2B-Cloud-Software mit. Mit seiner nachgewiesenen Erfolgsbilanz in komplexen Vertriebslandschaften und strategischen Partnerschaften wird Rizzo entscheidend dazu beitragen, die globale Marktreichweite von Aily Labs zu erweitern und das Geschäftswachstum voranzutreiben. Zuvor war Rizzo als Vice President of Global Life Science Strategy & Partnerships für InsightRX tätig und leitete die Forschung und Entwicklung sowie die Qualitätsicherung bei Veeva Systems.

Ken Huang, der als Marketingleiter zu uns stößt, bringt umfassende Erfahrung im globalen B2B-Go-to-Market mit. Huang leitete zuvor das globale Produktmarketing von Prove, einem führenden Unternehmen im Bereich Identitätsüberprüfung und Authentifizierung. Seine Erfahrung in der Überwachung des Marketings für das gesamte Produktportfolio und in der Leitung globaler Expansionsbemühungen in Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und in Nord- und Südamerika wird für das globale Wachstum von Aily Labs entscheidend sein.

„Der Zugang von Jason Rizzo und Ken Huang unterstreicht den strategischen Ansatz von Aily Labs ( ), KI-Innovationen voranzutreiben und die Zugänglichkeit und die Wirkung ihrer Technologie weltweit zu skalieren", sagte Hilary Gosher, Managing Director bei Insight Partners, dem Investor von Aily Labs.

Die Expansion nach New York wird das Kundenwachstum von Aily Labs beschleunigen und einen verbesserten Service für Fortune-500-Kunden in Branchen wie Biowissenschaften, schnelldrehende Konsumgüter, Einzelhandelsdienstleistungen und mehr ermöglichen. Dieser strategische Schritt baut auf der Dynamik der jüngsten Produkteinführungen auf, wie etwa der des innovativen Aily Agent, und festigt die Position des Unternehmens als führender Anbieter von KI-gesteuerten Lösungen weiter.

Informationen zu Aily Labs

Aily Labs wandelt Geschäftsanforderungen in angewandte KI Use Cases um und bettet sie in eine einfach zu integrierende und benutzerfreundliche App ein. Aily Labs wurde 2020 gegründet und ist ein KI-Software-Unternehmen (oder KI-SaaS-Unternehmen), das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Arbeitsweisen zu verändern, indem es Unternehmen mit sinnvoller KI unterstützt. Aily Labs beschleunigt die digitale Reise großer, globaler Organisationen, unterstützt von einem erfahrenen Team aus digitalen Spezialisten und Datenwissenschaftlern. Weitere Informationen finden Sie unter ailylabs.com.

Aily Labs Kontakt

Ken Huang

[email protected]

Jessica Muldoon

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2417466/Aily_Labs_Logo.jpg