Aily Labs étend sa présence mondiale avec l'ouverture d'un bureau à New York et renforce son équipe de direction avec un nouveau Senior Vice President of Sales et Chief Marketing Officer.

Aily Labs ouvre un nouveau bureau à New York , renforçant ainsi sa présence mondiale aux côtés des sites existants à Munich , Madrid , Barcelone et en Roumanie.

Les nouveaux recrutements de Jason Rizzo en tant que vice-président senior des ventes et de Ken Huang en tant que directeur du marketing renforcent la commercialisation et l'expansion mondiales d'Aily Labs, en consolidant une équipe de plus de 330 professionnels dédiés à l'avancement de l'innovation en matière d'IA.

Cette expansion et cette nouvelle direction soulignent l'engagement d'Aily Labs à développer des solutions d'intelligence décisionnelle basées sur l'IA et à étendre sa portée sur le marché mondial.

MUNICH, 31 juillet 2024 /PRNewswire/-- Aily Labs GmbH, pionnier de l'application de l'intelligence artificielle à la prise de décision pour les entreprises mondiales, a annoncé aujourd'hui son expansion aux États-Unis avec l'ouverture d'un nouveau bureau au 66 Hudson Boulevard (The Spiral) dans le quartier Hudson Yards de Manhattan. Ce mouvement stratégique est complété par la nomination de deux dirigeants clés : Jason Rizzo en tant que vice-président senior des ventes et Ken Huang en tant que directeur du marketing. Ces développements marquent des étapes importantes dans la stratégie d'Aily Labs visant à développer ses solutions innovantes d'intelligence artificielle et à amplifier leur impact sur la prise de décision des entreprises dans le monde entier. Outre le nouveau bureau de New York, Aily Labs maintient une forte présence européenne avec son siège à Munich et des centres supplémentaires à Madrid, Barcelone et Cluj.

« L'expansion à New York et nos recrutements stratégiques sont essentiels pour accélérer la mission d'Aily Labs, qui consiste à démocratiser l'intelligence artificielle pour la prise de décision dans tous les secteurs », a déclaré Bianca Anghelina, PDG et fondatrice d'Aily Labs. « Nous nous engageons à avoir un impact global grâce à nos solutions avancées d'intelligence artificielle.

Jason Rizzo, qui rejoint l'entreprise en tant que vice-président senior des ventes, apporte plus de 20 ans d'expérience dans le domaine des logiciels en nuage B2B. Avec une expérience reconnue dans les environnements de vente complexes et les partenariats stratégiques, Rizzo jouera un rôle essentiel dans l'expansion de la portée du marché mondial d'Aily Labs et dans la croissance de l'entreprise. Auparavant, M. Rizzo a été vice-président de la stratégie et des partenariats mondiaux dans le domaine des sciences de la vie pour InsightRX et a dirigé la recherche et le développement ainsi que la qualité pour Veeva Systems.

Ken Huang, qui rejoint l'entreprise en tant que directeur du marketing, apporte une grande expérience dans le domaine du marketing B2B à l'échelle mondiale. Auparavant, M. Huang a dirigé le marketing mondial des produits pour Prove, leader dans le domaine de la vérification et de l'authentification de l'identité. Son expérience dans la supervision des efforts de marketing à travers les portefeuilles de produits de bout en bout et la direction des efforts d'expansion mondiale en Europe, en Asie-Pacifique et dans les Amériques sera cruciale pour l'expansion mondiale d'Aily Labs.

« L'arrivée de talents de premier plan tels que Jason Rizzo et Ken Huang souligne l'objectif stratégique d'Aily Labs de faire progresser l'innovation en matière d'IA et d'étendre l'impact de sa technologie à l'échelle mondiale », a déclaré Hilary Gosher, directrice générale d'Insight Partners, un investisseur d'Aily Labs.

L'expansion à New York renforcera la croissance de la clientèle d'Aily Labs, lui permettant de mieux servir les clients de Fortune 500 dans des secteurs tels que les sciences de la vie, les biens de consommation à rotation rapide et les services de vente au détail, entre autres. Ce mouvement stratégique s'appuie sur la dynamique des récents lancements de produits, dont l'innovant Aily Agent, et consolide la position de l'entreprise en tant que leader des solutions basées sur l'IA.

À propos d'Aily Labs

Aily Labs transforme les besoins des entreprises en cas d'utilisation de l'IA appliquée, en les intégrant dans une application facile à intégrer et à utiliser. Fondée en 2020, Aily Labs est une société de logiciels d'IA (ou AI SaaS) et sa mission est de transformer nos méthodes de travail en donnant aux entreprises les moyens d'utiliser l'IA de manière significative. Aily Labs accélère les parcours numériques des grandes organisations mondiales, en s'appuyant sur une équipe expérimentée de spécialistes du numérique et de data scientists. Pour plus d'informations, visitez le site ailylabs.com.

