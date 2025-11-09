Aily Labs sammelt 80 Millionen Dollar für die Skalierung von KI zur Steigerung der Leistung von Fortune-500-Unternehmen

Finanzierung beschleunigt die globale Expansion von Aily Labs und die KI-gestützte Entscheidungsfindung in verschiedenen Branchen

NEW YORK, 10. November 2025 /PRNewswire/ -- Aily Labs, Entwickler der ersten KI-nativen Entscheidungsintelligenz-Plattform für globale Unternehmen, gab heute bekannt, eine Finanzierung in Höhe von 80 Millionen Dollar erhalten zu haben, angeführt von FPV Ventures mit Beteiligung des bestehenden Investors Insight Partners, J.P. Morgan sowie anderer strategischer Investoren.

Die Finanzierung wird die globale Markteinführung beschleunigen, das autonome KI-Agenten-Ökosystem von Aily weiterentwickeln und Fortune-500-Kunden vom ersten Tag an einen messbaren ROI liefern. Die KI von Aily bringt Kunden von Daten zu Erkenntnissen, sodass sie in weniger als zwei Wochen messbare Auswirkungen auf ihr Geschäft in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, F&E und kommerzielle Abläufe feststellen können.

Die Zukunft der Unternehmen ist autonom

„Unternehmen können es sich nicht mehr leisten, auf Erkenntnisse zu warten – sie brauchen KI, die handelt", sagt Bianca Anghelina, Gründerin und Geschäftsführerin von Aily Labs. „Diese Finanzierung ermöglicht es uns, unseren „Super Agent und Decision Intelligence LLM" zu skalieren und Unternehmen in die Lage zu versetzen, schnellere, intelligentere sowie völlig autonome Entscheidungen zu treffen, welche die Leistung in jeder Funktion weltweit verbessern."

Strategische Wachstumsprioritäten

Die Finanzierung wird vier Schlüsselinitiativen unterstützen:

Globale Expansion: Skalieren Sie die Akzeptanz von Ailys mobiler Decision-Intelligence-App über Branchen und Regionen hinweg. Agentische Autonomie: Entwicklung von KI-Agenten, die selbstständig wichtige Entscheidungen empfehlen und ausführen. Entwicklung von Decision Intelligence LLM: Erweiterung von Ailys eigenem LLM mit tiefgreifender Expertise und Daten für Unternehmensentscheidungen. Langfristige Förderung des Wachstums: Stärkung der Kapitalstruktur zur Förderung von Innovation, betrieblicher Widerstandsfähigkeit und Größe.

Empfehlungen von Investoren

„Ich höre oft von Geschäftsführern, dass sie Millionen für KI ausgeben, aber nicht in der Lage sind, sie effektiv einzusetzen oder einen echten geschäftlichen Nutzen daraus zu ziehen. Das hat uns dazu bewogen, in Aily Labs zu investieren – ihre Plattform liefert umsetzbare Erkenntnisse, die messbare Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung haben", sagt Pegah Ebrahimi, Mitbegründerin und geschäftsführende Gesellschafterin von FPV Ventures. „Geschäftsführer erzählen uns, dass sie dank der KI von Aily andere Entscheidungen treffen – Entscheidungen, die Geld sparen, den Umsatz steigern und die Arbeitsweise ihrer Unternehmen verändern. Wir sind stolz darauf, das Wachstum von Aily zu unterstützen."

„Wir freuen uns, den weiteren Wachstumskurs von Aily als führende KI-App für Entscheidungsanalysen zu unterstützen, die auch weiterhin branchenübergreifend globale Auswirkungen haben wird. Das ist genau die Art von Innovation, die wir weltweit vorantreiben wollen", sagte Max Hauer, Leiter der DACH Innovation Economy bei J.P. Morgan.

„Als Vorstandsmitglied in mehreren Fortune-50-Unternehmen habe ich gesehen, wie die Umwandlung von Daten in Erkenntnisse – und von Erkenntnissen in Maßnahmen – die Unternehmensleistung neu definieren kann", sagt Amy Chang, Vorstandsmitglied bei Aily Labs. „Aily schließt die Lücke zwischen fragmentierten Daten und Echtzeit-Entscheidungen durch agentenbasierte KI. Für Führungskräfte bedeutet dies, dass das, was früher Wochen dauerte, jetzt innerhalb von Minuten geschieht – von der Finanzabteilung bis zur Lieferkette – und so eine bessere Umsetzung sowie messbares Wachstum ermöglicht.

Vom Kapital zur Wirkung

Aily Labs erweitert seine Präsenz in den Bereichen Pharmazeutika, Einzelhandel, Konsumgüter und mehr. Die eintägige Integration und der messbare ROI machen die Plattform zur ersten Wahl für Unternehmen, die eine KI-Lösung suchen, die von den Erkenntnissen bis hin zu den Auswirkungen auf die Gewinn- und Verlustrechnung reicht.

Aily Labs gestaltet eine Zukunft, in der autonome KI die Grundlage dafür ist, wie Unternehmen arbeiten – schneller, intelligenter und sicherer.

Informationen zu Aily Labs

Aily Labs verändert die Art und Weise, wie globale Unternehmen Entscheidungen treffen, indem es Unternehmensdaten mit KI, maschinellem Lernen und großen Sprachmodellen zu einer einzigen „Decision Intelligence"-Plattform kombiniert, welche greifbare, hochwirksame Geschäftsergebnisse liefert. Der Super Agent koordiniert autonome KI-Agenten, die sowohl Empfehlungen aussprechen als auch Entscheidungen ausführen und so vom ersten Tag an einen messbaren ROI liefern.

Die Plattform lässt sich nahtlos in Arbeitsabläufe integrieren und unterstützt Fortune-500-Unternehmen dabei, ihre Leistung zu optimieren, Datensilos aufzubrechen sowie die Entscheidungsfindung in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, Forschung und Entwicklung sowie Handel zu beschleunigen.

Aily Labs wurde 2020 gegründet und arbeitet weltweit mit Teams aus KI-Datenwissenschaftlern, Ingenieuren, Geschäfts- und Produktexperten.

Weitere Informationen finden Sie auf ailylabs.com.

Aily Labs Ansprechpartner

Ken Huang

[email protected]

Jessica Muldoon

[email protected]

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2807465/Aily_Labs_Logo.jpg