Aily Labs et Mila annoncent un partenariat pour faire progresser les agents d'IA et l'intelligence décisionnelle

Le partenariat entre Aily Labs et Mila se concentrera sur deux initiatives de recherche pionnières visant à renforcer l'intelligence décisionnelle et à améliorer la fiabilité des recommandations de l'IA dans des scénarios de prise de décision critiques.

Les résultats du projet seront partagés ouvertement avec la communauté des chercheurs et le code de développement sera rendu accessible par le biais d'une licence de source ouverte, promouvant ainsi la science ouverte.

MUNICH et MONTRÉAL, 17 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Aily Labs GmbH, pionnier d'une application d'intelligence décisionnelle alimentée par l'IA pour les entreprises mondiales et Mila - Institut québecquois d'intelligence artificielle, ont annoncé aujourd'hui un partenariat axé sur deux initiatives de recherche visant à révolutionner l'intelligence décisionnelle en utilisant de grands modèles de langage (LLM) pour construire des graphes de connaissances spécifiques à un domaine pour une analyse commerciale contextuelle approfondie et en introduisant des techniques pour que les LLM s'auto-évaluent et vérifient leurs recommandations, conduisant ainsi à des résultats plus éclairés, plus fiables et plus efficaces pour les grandes entreprises.

La première initiative de recherche vise à jeter les bases de systèmes de génération augmentée par le raisonnement (RAG) basés sur des graphes de connaissances afin d'améliorer les capacités de raisonnement des LLM et leur aptitude à traiter des applications commerciales complexes, telles que l'analyse concurrentielle, les opportunités de fusion et d'acquisition, le développement commercial et l'élaboration de stratégies d'octroi de licences.

La deuxième initiative de recherche vise à améliorer la fiabilité des LLM dans les processus de prise de décision grâce à des algorithmes qui permettent aux LLM d'auto-évaluer la certitude de leurs réponses et de recueillir de manière autonome des informations supplémentaires lorsqu'une incertitude est détectée.

Les graphiques de connaissances aident les ordinateurs à comprendre et à organiser des données complexes. En structurant l'information en points interconnectés, ils permettent aux systèmes d'IA d'identifier et d'analyser les relations entre différents ensembles de données, tels que les produits d'une entreprise, ses employés et son analyse de la concurrence. Cette cartographie avancée permet d'obtenir des informations plus approfondies et de mieux comprendre les environnements commerciaux complexes.

« Notre partenariat avec Mila est un pas en avant passionnant dans l'avancement de l'IA agentive pour répondre aux demandes réelles des entreprises mondiales. Les agents d'intelligence artificielle d'Aily permettent déjà aux entreprises de négocier les compromis à fort enjeu et de prendre des décisions complexes et multidimensionnelles grâce à des informations personnalisées et des recommandations proactives. En combinant l'expertise d'Aily en matière d'IA et d'agents d'IA avec la recherche de pointe de Mila sur les graphes de connaissances et l'auto-évaluation des agents, nous débloquons des niveaux encore plus élevés de précision et d'adaptabilité dans nos agents, établissant une nouvelle norme pour l'intelligence décisionnelle d'entreprise qui conduit à des décisions fiables et auto-évaluées », a déclaré Adam Elwood, responsable de la recherche et du développement et de l'IA générative chez Aily Labs.

« Je me réjouis de rejoindre le partenariat avec Aily Labs pour apporter l'expertise de Mila au secteur des affaires et je suis fier que ses résultats et son code soient accessibles aux chercheurs du monde entier, conformément aux valeurs de la science ouverte », a déclaré le Dr. Bang Liu, membre académique associé de Mila.

L'évaluation et le perfectionnement continus de ces systèmes d'IA avancés permettront de garantir qu'ils fournissent des informations précieuses et qu'ils s'adaptent aux besoins de l'entreprise.

« Les LLM étant de plus en plus présents dans les entreprises, il est essentiel d'améliorer leur précision et leur fiabilité afin d'instaurer la confiance dans les systèmes d'IA. La collaboration avec Aily Labs sur ce projet nous permet d'explorer de nouvelles frontières dans la fiabilité de l'IA et de développer des méthodologies qui améliorent la fiabilité des recommandations générées par l'IA, ce qui profitera finalement à un large éventail d'applications », a déclaré le Dr. Sarath Chandar, membre académique principal de Mila.

Les deux initiatives de recherche s'engagent à promouvoir la science ouverte et prévoient de partager les résultats et le code de développement avec la communauté des chercheurs par le biais d'un dépôt public et d'une licence de source ouverte.

À propos de Aily Labs

Aily Labs transforme les besoins des entreprises en cas d'utilisation de l'IA appliquée, en les intégrant dans une application facile à intégrer et simple à utiliser. Fondée en 2020, Aily Labs est une société de logiciels d'IA (ou IA SaaS) et a pour mission de transformer les méthodes de travail en donnant aux entreprises les moyens d'utiliser l'IA de manière significative. Aily Labs accélère les parcours numériques des grandes organisations mondiales, en s'appuyant sur une équipe expérimentée de spécialistes du numérique et de data scientists. Pour plus d'informations, consultez le site ailylabs.com.

Contact Aily Labs

Ken Huang

[email protected]

Jessica Muldoon

[email protected]

À propos de Mila

Fondé par le professeur Yoshua Bengio de l'Université de Montréal, Mila est le plus grand centre de recherche universitaire au monde pour l'apprentissage profond, réunissant plus de 1 200 chercheurs spécialisés dans l'apprentissage automatique. Basé à Montréal et financée en partie par le gouvernement du Canada dans le cadre de la stratégie pancanadienne en matière d'IA, Mila a pour mission d'être un centre mondial pour les avancées scientifiques qui inspirent l'innovation et la croissance de l'IA au profit de tous. Mila est une organisation à but non lucratif mondialement reconnue pour ses contributions significatives à l'apprentissage profond, en particulier dans les domaines de la modélisation linguistique, de la traduction automatique, de la reconnaissance d'objets et des modèles génératifs. Pour plus d'informations, consultez le site mila.quebec.

Mila Contact

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2582230/Aily_Labs_Logo.jpg