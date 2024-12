Aily Labs und Mila kündigen Partnerschaft zur Förderung von KI-Agenten und Entscheidungsintelligenz an

Die Partnerschaft zwischen Aily Labs und Mila konzentriert sich auf zwei bahnbrechende Forschungsinitiativen, die darauf abzielen, die Entscheidungsintelligenz zu erhöhen und die Zuverlässigkeit von KI-Empfehlungen in kritischen Entscheidungsszenarien zu verbessern

Die Projektergebnisse sollen der Forschungsgemeinschaft offen zugänglich gemacht werden, ebenso wie der Entwicklungscode, der über eine Open-Source-Lizenz zugänglich gemacht werden soll, um eine offene Wissenschaft zu fördern

MÜNCHEN und MONTREAL, 17. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Aily Labs GmbH, Pionier einer KI-gestützten Entscheidungsintelligenz-App für globale Unternehmen, und Mila - Quebec Artificial Intelligence Institute, gaben heute eine Partnerschaft bekannt, die sich auf zwei Forschungsinitiativen konzentriert, die darauf abzielen, die Entscheidungsintelligenz zu revolutionieren, indem große Sprachmodelle (LLMs) verwendet werden, um domänenspezifische Wissensgraphen für eine tiefgreifende, kontextbezogene Geschäftsanalyse zu erstellen, und indem Techniken für LLMs eingeführt werden, mit denen diese ihre Empfehlungen selbst bewerten und verifizieren können, was zu fundierteren, zuverlässigeren und effektiveren Ergebnissen für große Unternehmen führt.

Die erste Forschungsinitiative konzentriert sich auf die Schaffung der Grundlagen für RAG-Systeme (Reasoning Augmented Generation) auf der Grundlage von Wissensgraphen, um die Argumentationsfähigkeit von LLMs und ihre Fähigkeit zur Bewältigung komplexer Geschäftsanwendungen zu verbessern, wie z. B. Wettbewerbsanalyse, Fusions- und Übernahmemöglichkeiten sowie Entwicklung von Geschäfts- und Lizenzierungsstrategien.

Die zweite Forschungsinitiative zielt darauf ab, die Zuverlässigkeit von LLMs in Entscheidungsprozessen mit Algorithmen zu verbessern, die es LLMs ermöglichen, die Sicherheit ihrer Antworten selbst zu bewerten und bei Feststellung von Unsicherheit selbstständig zusätzliche Informationen zu sammeln.

Wissensgraphen helfen Computern, komplexe Daten zu verstehen und zu organisieren. Durch die Strukturierung von Informationen in miteinander verbundene Punkte ermöglichen sie es KI-Systemen, Beziehungen zwischen verschiedenen Datensätzen zu erkennen und zu analysieren, z. B. die Produkte eines Unternehmens, Mitarbeiter und Wettbewerbsanalysen. Dieses fortschrittliche Mapping bietet tiefere Einblicke und ein klareres Verständnis komplexer Geschäftsumgebungen.

„Unsere Partnerschaft mit Mila ist ein aufregender Schritt nach vorne bei der Weiterentwicklung aktiver KI, um den realen Anforderungen globaler Unternehmen gerecht zu werden. Die KI-Agenten von Aily ermöglichen es Unternehmen bereits jetzt, mit personalisierten Erkenntnissen und proaktiven Empfehlungen komplexe, mehrdimensionale Entscheidungen zu treffen und Kompromisse zu schließen. Durch die Kombination von Aily's KI- und KI-Agenten-Expertise mit Mila's bahnbrechender Forschung zu Wissensgraphen und zur Selbstbewertung von Agenten erschließen wir noch größere Genauigkeits- und Anpassungsniveaus bei unseren Agenten und setzen einen neuen Standard für die Entscheidungsintelligenz in Unternehmen, der zuverlässige, selbstbewertende Entscheidungen fördert", sagte Adam Elwood, Head of R&D and GenAI bei Aily Labs.

„Ich freue mich darauf, mich der Partnerschaft mit Aily Labs anzuschließen, um Milas Fachwissen in den Unternehmenssektor einzubringen, und ich bin stolz darauf, dass die Ergebnisse und der Code im Einklang mit den Werten der offenen Wissenschaft Forschern auf der ganzen Welt zur Verfügung stehen werden", sagte Dr. Bang Liu, Associate Academic Member bei Mila.

Die kontinuierliche Bewertung und Verfeinerung dieser fortschrittlichen KI-Systeme wird sicherstellen, dass sie wertvolle Erkenntnisse liefern und sich an die Geschäftsanforderungen anpassen.

„Da LLMs in geschäftlichen Umgebungen immer häufiger eingesetzt werden, ist es von entscheidender Bedeutung, ihre Genauigkeit und Zuverlässigkeit zu verbessern, um Vertrauen in KI-Systeme aufzubauen. Die Zusammenarbeit mit Aily Labs bei diesem Projekt ermöglicht es uns, neue Grenzen in der Zuverlässigkeit von KI zu erforschen und Methoden zu entwickeln, die die Vertrauenswürdigkeit von KI-generierten Empfehlungen verbessern, was letztlich einer Vielzahl von Anwendungen zugutekommt", sagte Dr. Sarath Chandar, Core Academic Member bei Mila.

Beide Forschungsinitiativen haben sich der Förderung offener Wissenschaft verschrieben und planen, Ergebnisse und Entwicklungscode über ein öffentliches Repository und eine Open-Source-Lizenz mit der Forschungsgemeinschaft zu teilen.

Aily Labs wurde 2020 gegründet und ist ein KI-Software-Unternehmen (oder KI-SaaS-Unternehmen), das es sich zur Aufgabe gemacht hat, Arbeitsweisen zu verändern, indem es Unternehmen mit sinnvoller KI ausstattet. Aily Labs beschleunigt die digitale Reise großer, globaler Organisationen, unterstützt von einem erfahrenen Team aus digitalen Spezialisten und Datenwissenschaftlern.

Mila wurde von Professor Yoshua Bengio von der Universität Montreal gegründet und ist das weltweit größte akademische Forschungszentrum für Deep Learning, das über 1.200 spezialisierte Forscher im Bereich des maschinellen Lernens zusammenbringt. Mila hat seinen Sitz in Montreal und wird zum Teil von der kanadischen Regierung im Rahmen der pan-kanadischen KI-Strategie finanziert. Die Mission von Mila ist es, ein globales Zentrum für wissenschaftliche Fortschritte zu sein, das Innovationen und das Wachstum von KI zum Nutzen aller fördert.

