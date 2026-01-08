Aily Labs lanza "Lead Boldly", un nuevo llamamiento al liderazgo decisivo en la era de la IA

La nueva campaña desafía a los líderes a ir más allá de la experimentación con IA y a enfrentar la indecisión como el mayor riesgo de liderazgo actual.

Lead Boldly ilustra este cambio al demostrar la claridad y el impulso que genera la Inteligencia de Decisiones con IA de Aily.

La campaña sirve como manifiesto para los líderes empresariales con un poderoso llamamiento a la acción: Aprovecha la ventaja. Liderar con Audacia.

NUEVA YORK, 8 de enero de 2026 /PRNewswire/ -- Aily Labs, creador de la primera plataforma de inteligencia de decisiones (AI DI) nativa de IA para empresas globales, presentó hoy Lead Boldly, una nueva campaña global que llama a los líderes empresariales a repensar fundamentalmente cómo se toman las decisiones en una era definida por la volatilidad, la velocidad y la disrupción constante.

La campaña sirve como manifiesto para los líderes empresariales, retándolos a enfrentarse a un riesgo creciente y a menudo ignorado en las empresas modernas: la incapacidad de actuar con confianza cuando las decisiones son cruciales.

A pesar del acceso sin precedentes a datos y análisis, muchas organizaciones permanecen estancadas en el análisis, las revisiones y la búsqueda de consenso, lo que ralentiza la acción cuando más importa. Lead Boldly presenta Aily como una capa esencial de inteligencia de decisiones siempre activa que permite a los líderes decidir y ejecutar con certeza en tiempo real.

"Cada persona toma miles de decisiones al día. En una empresa, eso se traduce en decenas de miles de decisiones entre los empleados. Ahí es donde las organizaciones se paralizan, ante una paradoja de decisión", afirmó Bianca Anghelina, fundadora y consejera delegada de Aily Labs. "Ese es el problema que Aily está resolviendo. Lead Boldly trata sobre cómo sacar a la luz las decisiones de mayor impacto en tiempo real y eliminar la latencia de las decisiones. Permite a los líderes ser audaces, pasando del conocimiento a la acción en minutos, no semanas. La IA ha cambiado lo que es posible y el liderazgo debe ponerse al día".

Del conocimiento a la acción: Una nueva era de liderazgo impulsada por AI DI

Lead Boldly señala un reinicio en el funcionamiento del liderazgo en la era de la IA. Cuando la volatilidad es constante y la velocidad es innegociable, la ventaja ya no proviene de más datos, sino de la certeza en las decisiones.

La película defiende a los líderes que eligen saber, no adivinar. La Inteligencia de Decisiones con IA de Aily ofrece claridad predictiva que transforma la duda en convicción y la comprensión en ejecución. Este es un liderazgo impulsado por la certeza.

Visualmente, Lead Boldly rompe con el molde tradicional de las salas de juntas. Una metáfora punk representa el cambio interior que la IA posibilita: un espíritu de liderazgo audaz que se libera cuando las decisiones ya no se basan en el instinto ni en la demora. Con la app de Aily, los líderes actúan con mayor rapidez y transforman la incertidumbre en impulso. IA DI: la nueva ventaja competitiva.

Aily desarrolló la campaña Lead Boldly en colaboración con Claritas Communications, una agencia de comunicación con sede en Reino Unido, y Samuel Abrahams, director de cine inglés nominado al BAFTA, que ha escrito y dirigido dramas, documentales y anuncios. Fiel al ADN de Aily, centrado en la IA, la campaña se creó utilizando las últimas técnicas de producción virtual basadas en IA; IA, que cuenta la historia del liderazgo impulsado por IA.

Más información sobre la campaña Lead Boldly en https://ailylabs.com/why-aily/lead-boldly.

Acerca de Aily Labs

Aily Labs está transformando la forma en que las empresas globales toman decisiones al combinar datos empresariales con IA, aprendizaje automático y grandes modelos de lenguaje en una única plataforma de Inteligencia de Decisiones que ofrece resultados empresariales tangibles y de alto impacto. Su Superagente orquesta agentes de IA autónomos que recomiendan y ejecutan decisiones, generando un ROI medible desde el primer día.

La plataforma se integra a la perfección en los flujos de trabajo, ayudando a las empresas de Fortune 500 a optimizar el rendimiento, eliminar los silos de datos y acelerar la toma de decisiones en finanzas, cadena de suministro, I+D, operaciones comerciales y más.

Fundada en 2020, Aily Labs opera globalmente con equipos de científicos de datos de IA, ingenieros, expertos en negocios y productos.

Para más información, visite ailylabs.com.

