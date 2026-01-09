Aily Labs startet „Lead Boldly" („Entschlossen führen") - einen neuen Aufruf zu entschlossener Führung im Zeitalter der KI

Die neue Kampagne fordert Führungskräfte dazu auf, über KI-Experimente hinauszugehen und Unentschlossenheit als das größte Führungsrisiko der Gegenwart anzugehen

Lead Boldly verdeutlicht diesen Wandel, indem es die Klarheit und Dynamik demonstriert, die durch die KI-Entscheidungsintelligenz von Aily freigesetzt werden

Die Kampagne dient als Manifest für Unternehmensführer mit einem eindringlichen Aufruf zum Handeln: Verschaffen Sie sich einen Vorteil. Entschlossen führen.

NEW YORK, 9. Januar 2026 /PRNewswire/ -- Aily Labs, Entwickler der ersten KI-basierten Decision-Intelligence (AI DI)-Plattform für globale Unternehmen, hat heute „ Lead Boldly" vorgestellt, eine neue globale Kampagne, die Führungskräfte in Unternehmen dazu aufruft, die Art und Weise, wie Entscheidungen in einer von Volatilität, Geschwindigkeit und ständigen Umbrüchen geprägten Zeit getroffen werden, grundlegend zu überdenken.

Die Kampagne dient als Manifest für Unternehmensleiter und fordert sie dazu auf, sich einem wachsenden und oft übersehenen Risiko in der modernen Geschäftswelt zu stellen: der Unfähigkeit, in entscheidenden Momenten mit Zuversicht zu handeln.

Trotz beispiellosem Zugang zu Daten und Analysen bleiben viele Unternehmen in Analysen, Überprüfungen und Konsensbildung stecken – was das Handeln in entscheidenden Momenten verlangsamt. Lead Boldly stellt Aily als unverzichtbare, stets aktive Entscheidungsintelligenz vor, die Führungskräften ermöglicht, in Echtzeit mit Sicherheit zu entscheiden und zu handeln.

„Jeder Mensch trifft täglich Tausende von Entscheidungen. In einem Unternehmen sind das Zehntausende von Entscheidungen, die von den Mitarbeitern getroffen werden. An dieser Stelle geraten Unternehmen ins Stocken und stehen vor einem Entscheidungsparadoxon", sagt Bianca Anghelina, Gründerin und CEO von Aily Labs. „Das ist das Problem, das Aily löst. Bei Lead Boldly geht es darum, wie wir die Entscheidungen mit der größten Wirkung in Echtzeit hervorheben und Entscheidungsverzögerungen beseitigen. So können Führungskräfte innerhalb von Minuten statt Wochen mutig von der Erkenntnis zur Handlung übergehen. KI hat die Möglichkeiten verändert, und die Führung muss aufholen."

Von der Erkenntnis zur Handlung: Eine neue Ära der Führung, angetrieben durch KI-DI

Lead Boldly signalisiert einen Neuanfang in der Art und Weise, wie Führung im Zeitalter der KI funktioniert. Wenn Volatilität konstant und Geschwindigkeit unverhandelbar ist, kommt der Vorteil nicht mehr von mehr Daten, sondern von Entscheidungssicherheit.

Der Film würdigt Führungskräfte, die sich dafür entscheiden, zu wissen statt zu raten. Die KI-Entscheidungsintelligenz von Aily liefert vorausschauende Klarheit, die Zögern in Überzeugung und Erkenntnisse in Umsetzung verwandelt. Das ist Führung, die auf Gewissheit beruht.

Visuell bricht Lead Boldly mit den traditionellen Mustern der Vorstandsetage. Eine Punk-Metapher steht für den inneren Wandel, den KI ermöglicht – mutiger Führungsgeist, der freigesetzt wird, wenn Entscheidungen nicht mehr von Instinkt oder Verzögerungen bestimmt werden. Mit der Aily-App in der Hand handeln Führungskräfte schneller und verwandeln Unsicherheit in Dynamik. KI-DI; der neue Wettbewerbsvorteil.

Aily entwickelte die Lead-Boldly-Kampagne in Zusammenarbeit mit Claritas Communications – einer in Großbritannien ansässigen Kommunikationsagentur – und Samuel Abrahams, einem BAFTA-nominierten englischen Filmregisseur, der Drehbücher für Dramen, Dokumentarfilme und Werbespots geschrieben und Regie geführt hat. Getreu der AI-first-DNA von Aily wurde die Kampagne mit den neuesten AI-gestützten virtuellen Produktionstechniken erstellt: AI erzählt die Geschichte von AI-gesteuerter Führung.

Weitere Informationen über die Kampagne „Lead Boldly" finden Sie unter https://ailylabs.com/why-aily/lead-boldly.

Informationen zu Aily Labs

Aily Labs verändert die Art und Weise, wie globale Unternehmen Entscheidungen treffen, indem es Unternehmensdaten mit KI, maschinellem Lernen und großen Sprachmodellen in einer einzigen Decision-Intelligence-Plattform kombiniert, die greifbare, wirkungsvolle Geschäftsergebnisse liefert. Der Super Agent koordiniert autonome KI-Agenten, die sowohl Empfehlungen aussprechen als auch Entscheidungen ausführen und so vom ersten Tag an einen messbaren ROI liefern.

Die Plattform lässt sich nahtlos in Arbeitsabläufe integrieren und hilft Fortune-500-Unternehmen dabei, ihre Leistung zu optimieren, Datensilos aufzubrechen und die Entscheidungsfindung in den Bereichen Finanzen, Lieferkette, Forschung und Entwicklung, kommerzielle Aktivitäten und mehr zu beschleunigen.

Aily Labs wurde 2020 gegründet und arbeitet weltweit mit Teams aus KI-Datenwissenschaftlern, Ingenieuren, Geschäfts- und Produktexperten.

Weitere Informationen finden Sie unter ailylabs.com.

