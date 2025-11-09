Aily Labs lève 80 millions de dollars pour déployer une IA qui stimule les performances dans les entreprises du Fortune 500

Le financement accélère l'expansion mondiale d'Aily Labs et la prise de décision assistée par l'IA dans tous les secteurs d'activité

NEW YORK, 10 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Aily Labs, créateur de la première plateforme d'intelligence décisionnelle native IA pour les entreprises mondiales, annonce aujourd'hui avoir levé 80 millions de dollars de financement, dirigé par FPV Ventures avec la participation de l'investisseur existant Insight Partners, J.P. Morgan, et d'autres investisseurs stratégiques.

Le financement permettra, dès le premier jour, d'accélérer l'expansion du marché mondial, de promouvoir l'écosystème d'agents IA autonomes d'Aily et d'offrir un retour sur investissement mesurable aux clients du Fortune 500. L'IA d'Aily permet aux clients de passer des données à la connaissance, de sorte qu'ils commencent à voir un impact commercial mesurable en moins de deux semaines dans les domaines de la finance, de la chaîne d'approvisionnement, de la R&D, et des opérations commerciales.

L'avenir de l'entreprise est autonome

« Les entreprises ne peuvent plus se permettre d'attendre les informations, elles ont besoin d'une IA qui agit », déclare Bianca Anghelina, fondatrice et CEO d'Aily Labs. « Ce financement nous permet de développer nos solutions Super Agent et Decision Intelligence LLM, permettant ainsi aux entreprises de prendre des décisions plus rapides, plus intelligentes et entièrement autonomes qui transforment les performances dans toutes les fonctions, à l'échelle mondiale. »

Priorités stratégiques de croissance

Le financement soutiendra quatre initiatives clés :

Expansion mondiale : faire évoluer l'adoption de l'application mobile d'intelligence décisionnelle d'Aily dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Autonomie agentique : promouvoir les agents d'IA qui recommandent et exécutent de manière autonome des décisions à fort impact. Développement de Decision Intelligence LLM : optimiser le LLM propriétaire d'Aily avec une expertise et des données approfondies sur les décisions d'entreprise. Favoriser la croissance à long terme : renforcer la structure du capital pour soutenir l'innovation, la résilience opérationnelle et l'échelle.

Soutien des investisseurs

« Les CEO me disent souvent qu'ils dépensent des millions pour l'IA, mais qu'ils ne parviennent pas à la déployer efficacement ou à en tirer une véritable valeur commerciale. C'est ce qui nous a poussés à investir dans Aily Labs. Sa plateforme fournit des informations exploitables qui ont un impact mesurable sur le compte de résultat », déclare Pegah Ebrahimi, cofondateur et managing partner de FPV Ventures. « Les CEO nous disent qu'ils prennent des décisions différentes grâce à l'IA d'Aily ; des décisions qui permettent d'économiser de l'argent, d'augmenter le chiffre d'affaires et de transformer le mode de fonctionnement de leur entreprise. Nous sommes fiers de soutenir la croissance d'Aily. »

« Nous sommes ravis de soutenir la croissance continue d'Aily en tant qu'application d'intelligence décisionnelle de premier plan, prête à continuer à créer un impact mondial dans tous les secteurs d'activité. C'est précisément le type d'innovation que nous voulons aider à promouvoir dans le monde entier », déclare Max Hauer, responsable de l'économie de l'innovation dans les pays DACH chez J.P. Morgan.

« En tant que membre du conseil d'administration de plusieurs entreprises du Fortune 50, j'ai vu comment la transformation des données en informations - et des informations en actions - peut redéfinir les performances de l'entreprise », déclare Amy Chang, membre du conseil d'administration d'Aily Labs. « Aily comble le fossé entre les données fragmentées et la prise de décision en temps réel grâce à l'IA agentique. Pour les dirigeants, cela signifie que ce qui prenait autrefois des semaines se fait désormais en quelques minutes - de la finance à la chaîne d'approvisionnement - pour une exécution plus précise et une croissance mesurable ».

Du capital à l'impact

Aily Labs étend sa présence aux produits pharmaceutiques, au commerce de détail, aux biens de consommation, et plus encore. Son intégration en un jour et son retour sur investissement mesurable font de la plateforme le choix privilégié des entreprises qui recherchent une IA qui passe de la connaissance à l'impact sur le compte de résultat.

Aily Labs façonne un avenir dans lequel l'autonomie de l'IA est à la base du fonctionnement des entreprises ; un avenir plus rapide, plus intelligent et plus confiant.

À propos d'Aily Labs

Aily Labs transforme la façon dont les entreprises mondiales prennent des décisions en combinant les données d'entreprise avec l'IA, l'apprentissage automatique et les grands modèles de langage dans une plateforme unique d'intelligence décisionnelle qui fournit des résultats commerciaux tangibles et à fort impact. Son Super Agent orchestre des agents d'IA autonomes qui recommandent et exécutent des décisions, offrant ainsi un retour sur investissement mesurable dès le premier jour.

La plateforme s'intègre aux flux de travail et aide les entreprises du Fortune 500 à optimiser leurs performances, à décompartimenter les données et à accélérer la prise de décision dans les domaines de la finance, de la chaîne d'approvisionnement, de la recherche et du développement et des opérations commerciales.

Créé en 2020, Aily Labs opère à l'échelle mondiale avec des équipes de scientifiques des données IA, d'ingénieurs, d'experts commerciaux et de spécialistes des produits.

Pour plus d'informations, visitez le site ailylabs.com.

