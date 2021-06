Aima Technology lança oferta pública inicial na Bolsa de Valores de Xangai, atingindo o limite máximo no primeiro dia de negociação

A listagem da Aima no mercado de ações Classe A da China fortalece ainda mais o papel da empresa como líder do setor e lhe proporciona forte apoio financeiro para acelerar sua transformação. Espera-se também que a empresa tenha um impacto imensurável na indústria de veículos elétricos de duas rodas no mundo todo, reforçando ainda mais sua liderança no mercado mundial.

Aima acelera sua transformação de ponta a ponta com os fundos arrecadados

Os 1,681 bilhão de yuans (aproximadamente US$ 259,7 milhões) em fundos arrecadados serão utilizados principalmente em expansão de capacidade, P&D tecnológicos e fabricação inteligente, assim como na construção de sua rede de vendas.

O imenso investimento da Aima em P&D tecnológicos é o que chama mais a atenção. Em 31 de dezembro de 2020, a Aima era titular de 923 patentes chinesas (11 de invenções, 218 de serviços e 694 de design), além de 37 direitos autorais registrados. Dos fundos arrecadados, 101 milhões de yuans (cerca de US$ 15,6 milhões) foram destinados à construção de seu centro de pesquisa, que abrigará sob um único teto as instalações para o projeto industrial de bicicletas elétricas, projeto de peças-chave, modelagem com argila, modelagem digital 3D e pesquisas sobre seu desempenho geral. O centro servirá como uma força motriz importante para a Aima durante um período de mudanças impactantes em todo o setor.

Aima abre capital em meio a uma mania de trocas que está pronta para remodelar o setor

A Aima estabeleceu sua meta de vendas para 2021 em um número sem precedentes de 16 milhões de unidades, com os próximos três meses estimados em um número ainda mais ambicioso de 6 milhões de veículos. Com o apoio do mercado de capitais, a Aima planeja ampliar ainda mais a capacidade e aumentar suas vantagens de fabricação e de canais, ao mesmo tempo que aumenta sua participação no mercado.

A abertura do capital oferece à Aima uma vantagem ainda mais competitiva sobre seus rivais, com a expectativa de que, no fim das contas, ela remodelará todo o setor.

Abertura de capital acelera o crescimento da Aima na economia verde mundial

A listagem abre o caminho para tornar a Aima um nome doméstico e chamar mais a atenção para o setor de veículos elétricos de duas rodas, especialmente no contexto da economia de baixas emissões de carbono do mundo todo. Muitos países já começaram a aumentar seus esforços na construção de seus próprios setores de mobilidade de curta e média distância, com maior atenção dada às bicicletas elétricas, prevendo que a concorrência no mercado em breve chegará a um nível de agressividade além de qualquer coisa que possa ser imaginada hoje. Ingressando em sua expansão internacional bem cedo, a Aima aproveitará sua listagem como uma oportunidade de acelerar ainda mais seu crescimento em todo o mundo.

Para a Aima, abrir o capital não é um fim, mas uma prova de seus esforços incessantes nos últimos 20 anos e um ponto de partida para sua próxima etapa de crescimento. Espera-se que, com a inovação tecnológica como sua principal força motriz, a Aima lidere um futuro mais brilhante para o setor chinês de veículos elétricos de duas rodas, com o apoio do mercado de capitais.

Sobre a Aima Technology

Fundado em 1999, o Aima Technology Group está comprometido em se tornar líder mundial em transporte pessoal movido a fontes de energia renovável. A empresa conseguiu manter seu crescimento saudável por meio da criação e implementação de um sistema inovador centrado no consumidor. Após mais de uma década de desenvolvimento, tornou-se a maior fabricante de bicicletas elétricas da China. Para mais informações, acesse o site oficial da Aima.

