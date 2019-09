AIMM de la ANA presenta Cultural Insights Impact Measure™ (CIIM™) y prueba que la pertinencia cultural impulsa resultados reales para las marcas

NUEVA YORK, 18 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (Alianza para el marketing inclusivo y multicultural, AIMM) de la Association of National Advertisers (Asociación de Anunciantes Nacionales, ANA) dio a conocer hoy un nuevo estudio revelador que prueba el valor incremental de reflejar genuinamente la cultura en la creatividad de marketing. Cultural Insights Impact Measure™ (CIIM™) fue desarrollado por la AIMM en asociación con NBCUniversal y compañías integrantes de la AIMM. CIIM™ evalúa la creatividad publicitaria en diversas categorías e identifica el impacto y la eficacia del conocimiento y las perspectivas culturales en los anuncios y la programación para lograr mayor relevancia de marca y de los anuncios, y aumento de la intención de compra y la fidelidad.