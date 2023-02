AIMM 揭曉美國有史以來第一個最能體現文化共融的品牌獎

New Cultural Inclusion Accelerator 的 CIIM™ 數據與 ANA 的 AIMM 合作,揭示在多元文化與共融消費者中獲認為最能體現文化共融的頂級整體品牌,以及亞裔、黑人、西班牙裔、同志群體 (LGBTQ) 和殘疾人士群體認為的頂級品牌。

洛杉磯2023年2月15日 /美通社/ -- Cultural Inclusion Accelerator 與 ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) 今天攜手宣佈 2022 年美國最能體現文化共融的品牌。其是使用行業領先的衡量方法 Cultural Insights Impact Measure™ (CIIM™) 進行廣泛研究後而得出。這是一種衡量文化洞察力在廣告和節目中的影響力和效能指標,以及可能提升消費性包裝商品和零售公司 66% 銷售和汽車陳列室 55% 人流的潛力。

在所有細分市場中具有最能體現文化共融的品牌,又譽為最佳文化品牌,包括 Gatorade、Lysol 和 Indeed。頂級品牌包括零售商、消費性包裝商品、汽車、快餐以及金融和技術服務的主要品牌。

2022 年跨所有多元文化與共融細分市場中最能體現文化共融的 CIIM 50 強品牌 CIIM™ 在最能體現文化共融的品牌的 2022 年分析中評估的品牌清單

ANA 行政總裁 Bob Liodice 表示:「在品牌尋求最大增長的時代,透過文化建立連接是最基本的做法。研究證明,文化在包裝消費品類別中使 66% 的廣告活動取得成功,而在汽車類別中則為 55%。文化越少等於增長機會越少。」

Walmart U.S. 市場推廣總監 William White 表示:「我們的工作旨在向所有觀眾以真實而有力的方式說話,我們很自豪能夠因而獲得認可。每個品牌,無論哪個行業,都必須深入了解文化洞察力,例如 CIIM 提供的洞察力,這可以為市場推廣和創意策略提供更佳資訊,從而引起不同消費者的共鳴,以及鼓勵他們成為品牌忠誠者。」

Cultural Inclusion Accelerator 的 CIIM 最佳文化品牌排名方法:

CIIM 首先審查 Ad Age 的 2022 年全國領先廣告主排名和尼爾森在不同細分市場的最高支出者。從這些名單中,CIIM 選擇了 100 個品牌納入研究。在 2022 年全年,CIIM 測試來自這 100 個品牌的 700 多個廣告。向受訪者展示一則廣告,然後是一系列專有問題,以評估廣告的文化相關性、多元、公平、共融與歸屬感 (DEIB) 反思,以及隨後的廣告有效性影響。向亞洲英語、黑人、西班牙裔英語、西班牙裔雙語、西班牙裔西班牙語、土著、同志群體、殘疾人士和非西班牙裔白人消費者收集超過 250,000 條廣告評估。CIIM 的最終排名隨後僅使用多元文化與共融的受訪者進行「整體」排名以及特定細分排名。該排名是使用每個品牌的平均 CIIM、多元、公平、共融 (DEI)、購買意向、信任提升、品牌意見、品牌推薦、收集品牌資訊和喜愛度得分建立。

品牌調查結果包括:

最能體現文化共融的領先品牌 CIIM 將 Gatorade 確定為整個多元文化與共融細分市場中最能體現文化共融的品牌,將 Lysol 確定為最佳廣告效果品牌,並將 Ad Council 確定為最佳多元、公平、共融與歸屬感品牌,其透過慶祝文化、跨細分市場的積極榜樣及其他文化屬性而引起共鳴。這些品牌在其 15 秒和 30 秒廣告中提供一致的高相關性和有效性標記,同時具有普遍相關的故事情節及跨文化主題,包括平等、安全和幸福。Gatorade 的 Want From Within 和 Lysol 的 Purpose 廣告位列 2022 年整體表現最佳的廣告之列。上圖列出所有多元文化與共融細分市場中最能體現文化共融的前 50 名品牌。

AIMM 聯合創辦人兼 CIIM 聯合架構師 Carlos Santiago 表示:「這些品牌正在引領整個行業體現更共融的市場推廣,並出色展示真實文化陳述和多元、公平、共融與歸屬感的反思力量。我們看到了對廣告效果、銷售和信任的明確且可衡量歸因,這進一步證明建立能夠與我們市場的增長細分市場產生強烈共鳴內容的好處,無論是在大眾市場還是在有針對性的工作。」

在特定的多元與共融細分市場中表現出色的頂級品牌中,CIIM 發現表現最佳的廣告投放了具有普遍吸引力的家庭動力,在故事情節中採用獨特的家庭手法,從而實現跨多元文化細分市場的關聯性。按細分市場排名前 5 的文化共融品牌是(按順序):

亞洲英語媒體觀眾:McDonald's、Disney、Google、Colgate、Microsoft

黑人:Target、Walmart、Champion、Ad Council、Gatorade

西班牙裔英語媒體觀眾:Colgate、Ulta Beauty、Neutrogena、Gatorade、Ad Council

西班牙裔西班牙媒體觀眾:Walmart、The Home Depot、Coca-Cola、Lysol、Chevrolet

同志群體:Indeed、MasterCard、Gatorade、Microsoft、McDonald's

殘疾人士:Gatorade、MasterCard、AARP、Colgate、Microsoft

主要結果包括:

文化相關性推動銷售提升 CIIM 與 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) 合作進行的歸因研究發現,文化相關性解釋了包裝消費品和零售類別中 66% 的廣告系列有助銷售提升。同樣,在汽車行業,文化相關性有助 55% 的陳列室訪客量提升,證明了高價耐用品的購買也受到因文化真實而豐富的市場推廣活動的巨大影響。此外,CIIM 使購買意向提升了 190%。

消費者對多元、公平、共融的期望增加 與銷售的關聯性也對消費者希望品牌在品牌市場推廣中公開傳達其對多元、公平、共融的觀點產生光環效應。83% 的多元文化與共融消費者希望品牌在其廣告中就多元、公平與共融採取公開立場。而且,CIIM 發現多元、公平、共融與歸屬感反思使品牌信任度提升了 440%。

CIIM 將繼續在實現多元、公平、共融與歸屬感目標、吸引不同社區、提高投資回報率方面取得有意義進展,以成為廣告主的領先指標。如欲了解更多關於 CIIM™ 及如何將其整合至品牌策略的資訊,請瀏覽 www.culturalinclusionaccelerator.com。

關於 CIIM™

CIIM™ (Cultural Insights Impact Measure™) 是行業領先的衡量標準,驗證廣告和展示文化相關性的增量價值。作為最大的文化相關衡量工具,CIIM 涵蓋 70 個行業和 10 個細分市場:非西班牙裔白人、非裔美國人/黑人、亞洲英語、西班牙裔英語媒體觀眾、西班牙裔雙語媒體觀眾、西班牙裔西班牙媒體觀眾、同志群體 (LGBTQ)、美洲原住民、殘疾人士和一般人口。CIIM 由 Oppside, LLC 創立,為品牌和內容創作者提供指導,以衡量他們的文化真實性和多元、公平、共融與歸屬感之旅的進度。迄今為止,它已在來自 775 多個品牌的 2,800 多個廣告中收集超過 900,000 次廣告評價。www.culturalinclusionaccelerator.com

關於 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

ANA 的 Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) 於 2016 年成立,是多元文化與共融市場推廣和多元、公平、共融與歸屬感 (DEIB) 的主要代言人,由來自整個生態系統的 200 多名行業領導者組成的集體提供支援,推動可操作的變革以促進業務增長和在當今多元化的市場中實現人人平等。如欲了解更多資訊,請瀏覽:www.anaaimm.net。

