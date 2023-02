LA AIMM DA A CONOCER LOS PRIMEROS PREMIOS A LAS MARCAS CULTURALMENTE MÁS INCLUSIVAS DE LOS ESTADOS UNIDOS

Los datos del nuevo Cultural Inclusion Accelerator de la CIIM™, en alianza con la AIMM de la ANA, revelan las principales marcas a nivel general que son percibidas como las más inclusivas en términos culturales entre los consumidores multiculturales e inclusivos, así como las mejor percibidas por los segmentos asiático, afroamericano, hispano, LGBTQ y de personas con discapacidad.

LOS ÁNGELES, 15 de febrero de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Cultural Inclusion Accelerator, en alianza con la Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) de la ANA, anunció hoy las marcas culturalmente más inclusivas de los Estados Unidos en 2022 después de realizar una extensa investigación aplicando su metodología de medición líder en la industria Cultural Insights Impact Measure™ (CIIM), una métrica que identifica el impacto y la efectividad de las perspectivas culturales en los anuncios y la programación, así como el potencial de impactar un aumento de las ventas del 66 % en las compañías de bienes de consumo empaquetados (CPG) y minoristas, y del 55 % en tráfico a salas de exhibición de automóviles.

Las 50& marcas culturalmente más inclusivas en 2022 según la CIIM™ en todos los segmentos multiculturales e inclusivos Lista de marcas evaluadas mediante la CIIM™ en el análisis para 2022 de las más inclusivas en términos culturales

Entre las marcas que se destacaron como de mayor inclusión cultural en todos los segmentos, reconocidas como las "mejores en cultura", se encontraron Gatorade, Lysol e Indeed. Las mejores posiciones las ocuparon marcas clave de los segmentos minorista, CPG, automóviles, comidas rápidas y servicios financieros y tecnológicos.

"En un momento en que las marcas buscan maximizar su crecimiento, conectarse a través de la cultura debe ser primordial. La investigación demuestra que la cultura es responsable del 66 % del éxito de una campaña en la categoría de CPG y del 55 % en la categoría de automóviles. Minimizar la cultura equivale a minimizar la oportunidad de crecer", señaló Bob Liodice, director ejecutivo de la ANA.

"Nos enorgullece ser reconocidos por nuestro trabajo que le habla de manera auténtica y potente a todas las audiencias", expresó William White, director de Marketing de Walmart U.S. "Es imperativo que todas las marcas, independientemente del sector, se basen en perspectivas culturales —como las que proporciona la CIIM™— que puedan informar mejor el marketing y las estrategias creativas que hacen eco entre los consumidores diversos y los incentiva a fidelizarse con la marca".

Metodología de clasificación de las marcas mejores en cultura del Cultural Inclusion Accelerator de la CIIM:

La CIIM™ empezó verificando las clasificaciones Leading National Advertisers 2022 de Ad Age y los principales compradores en diversos segmentos de Nielsen. A partir de estas listas, la CIIM™ seleccionó 100 marcas para ser incluidas en el estudio. A lo largo de 2022, la CIIM evaluó más de 700 anuncios emitidos por estas 100 marcas. A los encuestados se les mostró un anuncio seguido de una serie de preguntas propias a fin de evaluar la relevancia cultural del anuncio, las reflexiones en materia de DEIB y el posterior impacto en efectividad del anuncio. Se recopilaron más de 250,000 evaluaciones de anuncios realizadas por consumidores asiáticos en inglés, afroamericanos, hispanos en inglés, hispanos bilingües, hispanos en español, indígenas, personas LGBTQ, personas con discapacidad y blancos no hispanos. Luego, se creó la clasificación final de la CIIM tomando en cuenta solo encuestados multiculturales e inclusivos para clasificaciones "generales", además de los segmentos específicos. La clasificación se construyó utilizando los puntajes promedio de cada marca en cuanto a CIIM, DEI, intención de compra, aumento de confianza, opinión sobre la marca, recomendación de la marca, recopilación de información sobre la marca y afinidad.

Algunos hallazgos sobre las marcas:

Principales marcas con mayor inclusión cultural

La CIIM identificó a Gatorade como la marca culturalmente más inclusiva en todo el segmento multicultural e inclusivo, a Lysol como la marca "mejor en efectividad de anuncios" y a Ad Council como la marca "mejor en DEIB", todo lo cual concuerda con celebraciones de la cultura y modelos positivos en todos los segmentos, entre otros atributos culturales. Estas marcas generaron resultados consistentes de alta relevancia y efectividad en sus piezas creativas de 15 y 30 segundos, a la vez que presentaron narrativas de identificación universal con temas recurrentes para todas las culturas, incluidos los de igualdad, seguridad y felicidad. Entre los anuncios con mejor desempeño general en 2022 se encontraron Want From Within de Gatorade y Purpose de Lysol. La clasificación de las 50 marcas culturalmente más inclusivas en todos los segmentos multiculturales e inclusivos se incluye en la imagen arriba.

"Estas marcas lideran el cambio hacia un marketing más inclusivo en toda la industria y demuestran de manera excepcional el poder de una representación cultural auténtica y las reflexiones en torno a DEIB", comenta Carlos Santiago, cofundador de AIMM y coarquitecto de la CIIM™. "Vemos una atribución clara y cuantificable a la efectividad de los anuncios, las ventas y la confianza, lo que además demuestra el beneficio de crear contenido que pueda hacer eco de manera contundente entre los segmentos de crecimiento de nuestro mercado, ya sea en el mercado masivo o en los esfuerzos dirigidos".

Entre las principales marcas que se desempeñaron bien con un segmento diverso e inclusivo específico, la CIIM descubrió que los anuncios con mejor desempeño proyectaron dinámicas familiares universalmente atractivas con un enfoque único en sus narrativas en torno a la familia, lo que permitió la conexión entre segmentos multiculturales. Las cinco principales marcas culturalmente inclusivas por segmento son (en orden):

Espectadores asiáticos de medios en inglés: McDonald's, Disney, Google, Colgate y Microsoft

Afroamericanos: Target, Walmart, Champion, Ad Council y Gatorade

Espectadores hispanos de medios en inglés: Colgate, Ulta Beauty, Neutrogena, Gatorade y Ad Council

Espectadores hispanos de medios en español: Walmart, The Home Depot, Coca-Cola, Lysol y Chevrolet

LGBTQ: Indeed, MasterCard, Gatorade, Microsoft y McDonald's

Personas con discapacidad: Gatorade, MasterCard, AARP, Colgate y Microsoft

Principales hallazgos:

La relevancia cultural impulsa el incremento de las ventas

Los estudios de atribución de la CIIM™ en alianza con la Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) permitieron ver que la relevancia cultural da cuenta de un incremento en las ventas del 66 % para las campañas en las categorías de CPG y minoristas. De manera similar, en el sector de automóviles, la relevancia cultural explica el 55 % del incremento en las visitas a salas de exhibición, lo que demuestra que las compras de bienes duraderos de mayor precio también se ven fuertemente afectadas por los esfuerzos en marketing enriquecidos por la autenticidad cultural. Además, la CIIM™ genera un incremento en la intención de compra del 190 %.

Los consumidores aumentaron sus expectativas en torno a DEI

El vínculo con las ventas también tiene un efecto halo en cuanto al deseo de los consumidores de que las marcas comuniquen abiertamente sus perspectivas sobre DEI en el marketing de marca. El 83 % de los consumidores multiculturales e inclusivos espera que las marcas asuman posturas públicas frente a la diversidad, la equidad y la inclusión en sus anuncios. Asimismo, la CIIM™ descubrió que las reflexiones sobre DEIB elevan la confianza en la marca en un 440 %.

La CIIM™ seguirá siendo una poderosa métrica que les permitirá a los anunciantes realizar avances significativos en relación con las metas de DEIB, conectar con comunidades diversas e incrementar el ROI. Para obtener más información acerca de la CIIM™ y cómo integrarla en la estrategia de marca, visite www.culturalinclusionaccelerator.com.

Acerca de la CIIM™

La CIIM™ (Cultural Insights Impact Measure™) es la métrica líder en la industria que valida el valor incremental de la relevancia cultural en los anuncios y la programación. Como la mayor herramienta de medición de relevancia cultural, la CIIM™ abarca 70 industrias y 10 segmentos: blancos no hispanos, afroamericanos/negros, asiáticos en inglés, espectadores hispanos de medios en inglés, espectadores hispanos de medios bilingües, espectadores hispanos de medios en español, personas LGBTQ, nativos estadounidenses, personas con discapacidad y población general. Creada por Oppside, LLC, la CIIM proporciona una guía para marcas y creadores de contenido con la que pueden comparar sus avances en materia de autenticidad cultural y su trayectoria en DEIB. Hasta la fecha, ha acumulado más de 900,000 evaluaciones de anuncios publicitarios para más de 2,800 anuncios de más de 775 marcas. www.culturalinclusionaccelerator.com

Acerca de la Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM)

Fundada en 2016, la Alliance for Inclusive and Multicultural Marketing (AIMM) de la ANA es la voz líder en marketing multicultural e inclusivo y DEIB, impulsada por un colectivo de más de 200 líderes de la industria provenientes de todo el ecosistema, que promueve un cambio factible que busca impulsar el crecimiento comercial y la equidad para todos en el diverso mercado actual. Para obtener más información, visite: www.anaaimm.net.

