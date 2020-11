Airbiquity rejoint le consortium de l'industrie automobile AUTOSAR en tant que partenaire de développement

Airbiquity assurera la conformité des produits OTAmatic aux spécifications AUTOSAR et contribuera aux exigences logicielles et au développement de la plate-forme AUTOSAR

SEATTLE, 19 novembre 2020 /PRNewswire/ -- Airbiquity®, un leader mondial des services connectés pour véhicules, a annoncé aujourd'hui qu'il a rejoint AUTOSARun partenariat mondial de développement réunissant des constructeurs automobiles, des fournisseurs et d'autres entreprises, en tant que partenaire de développement. Avec plus de 280 partenaires dans le monde, AUTOSAR vise à normaliser l'architecture logicielle des unités de contrôle électronique (UCE) des véhicules afin d'améliorer l'efficacité globale du développement et de l'intégration des logiciels pour systèmes automobiles.

Airbiquity améliorera la compatibilité de son logiciel OTAmatic® Over-the-Air (OTA) et de son offre de gestion des données avec les appareils et systèmes basés sur AUTOSAR. En tant que partenaire de développement d'AUTOSAR, Airbiquity sera également membre du groupe de travail sur la gestion des mises à jour et des configurations et contribuera aux futures versions standard, y compris le développement de logiciels pour le démonstrateur de plate-forme adaptative.

"AUTOSAR est une initiative importante dans l'industrie automobile qui profite à la fois aux constructeurs et aux fournisseurs", a déclaré John Tuttle, vice-président de l'ingénierie chez Airbiquity. "À ce titre, s'assurer qu'OTAmatic fonctionne sans faille avec AUTOSAR est une priorité absolue pour notre entreprise. Nous nous réjouissons également de pouvoir apporter notre expertise et nos efforts au groupe et de travailler avec d'autres sociétés membres pour accélérer et affiner la normalisation des architectures logicielles des ECU pour les futurs véhicules de série."

Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site web www.airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un pionnier de la technologie logicielle pour télématique automobile et des prestations de services pour la connexion en nuage des véhicules. Toujours à la pointe de l'innovation automobile, Airbiquity conçoit, fabrique et déploie les solutions de véhicules connectés les plus avancées de l'industrie. En collaboration avec Airbiquity, les constructeurs automobiles et les fournisseurs de véhicules automobiles ont réalisé des programmes de véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux besoins de leurs clients dans plus de 60 pays à travers le monde. La dernière offre d'Airbiquity est OTAmatic® pour les logiciels multi-ECU Over-the-Air (OTA) et la gestion des données comprenant des composants logiciels de véhicule et basés sur le cloud, et le cadre de sécurité reposant sur la technologie Uptane pour une protection complète de la cybersécurité. Pour en savoir plus sur Airbiquity et OTAmatic, consultez le site web www.airbiquity.com ou participez à la conversation @Airbiquity.

À propos d'AUTOSAR

AUTOSAR (AUTomotive Open System ARchitecture) est un partenariat mondial de développement réunissant des constructeurs automobiles, des fournisseurs et d'autres entreprises des secteurs de l'électronique, des semi-conducteurs et des logiciels. Depuis 2003, ils travaillent au développement et à l'introduction d'une architecture logicielle ouverte et standardisée pour l'industrie automobile. En simplifiant le remplacement et les options de mise à jour des logiciels et du matériel, l'approche AUTOSAR constitue la base d'un contrôle fiable de la complexité croissante des systèmes électriques et électroniques des véhicules automobiles. En outre, AUTOSAR améliore la rentabilité sans compromettre la qualité. Les "partenaires principaux" d'AUTOSAR sont le groupe BMW, Bosch, Continental, Daimler AG, Ford, General Motors, le groupe PSA, Toyota et le groupe Volkswagen. Outre ces entreprises, plus de 200 partenaires jouent un rôle important dans la réussite du partenariat. Les entreprises qui adhèrent au partenariat de développement AUTOSAR peuvent utiliser les spécifications gratuitement.

Contact pour les médias

Zach Pickett

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

Related Links

http://www.airbiquity.com



SOURCE Airbiquity