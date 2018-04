Airbiquity va démontrer sa solution de gestion de données et de logiciel Over-the-Air (OTA) OTAmatic™ pour l'automobile à Hannover Messe 2018

Les véhicules connectés dépendent de plus en plus de l'analyse de données et de logiciel pour piloter la prochaine génération de systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS), d'intégrations véhicule-à-tout (V2X), de fonctionnalités de véhicules autonomes, des services de transport en expansion et des modèles de monétisation. Combiné à la complexité croissante que constitue l'exécution de campagnes de mise à jour de logiciel et de gestion de données pour des millions de véhicules simultanément, les constructeurs automobiles et les fournisseurs requièrent de plus en plus des solutions OTA sécurisées et hautement évolutives. Airbiquity OTAmatic répond à cette exigence avec une capacité de gestion de fourniture de services back-end sophistiquée, un ciblage extrêmement raffiné des véhicules et des dispositifs, des contrôles discrets des politiques et de la confidentialité, des notifications aux clients entièrement personnalisables, un cadre d'analyses de données en périphérie de réseau, et une flexibilité de déploiement de solutions incluant le cloud privé, les clouds publics, et les centres de données sur site.

Airbiquity OTAmatic vient compléter la plateforme Internet of Vehicle (IoV) OceanConnect de Huawei qui fournit des services de mobilité innovants aux clients. Huawei déploie OceanConnect globalement sur son cloud public Cloud Family pour connecter des centaines de millions de véhicules et différentes industries. Cette connectivité permettra un développement intégré de voitures connectées, de maisons intelligentes et de villes intelligentes et fournira une gamme complète de services pour les particuliers, les automobiles, et la société dans son ensemble.

Outre la fourniture de démonstrations OTAmatic pour les visiteurs de l'exposition Huawei, les cadres de direction d'Airbiquity feront des présentations de 15 minutes sur le rôle de l'OTA automobile et d'OTAmatic dans la salle d'exposition Huawei.

Pour en savoir plus sur Airbiquity ou OTAmatic rendez-vous sur www.airbiquity.com ou contactez sales@airbiquity.com.

À propos d'Airbiquity

Airbiquity® est un leader mondial de services pour véhicules connectés et un pionnier du développement et de l'ingénierie de la technologie télématique automobile. À l'avant-garde de l'innovation automobile, Airbiquity exploite Choreo™, la plateforme de fourniture de services pour véhicules connectés la plus avancée du secteur, et prend en charge tous les principaux cas d'utilisation tels que la gestion de données et de logiciel over-the-air (OTA). En travaillant avec Airbiquity, les constructeurs et les fournisseurs du secteur automobile ont déployé des programmes de services pour véhicules connectés hautement évolutifs, gérables et sécurisés répondant aux exigences de leurs clients dans plus de 60 pays du monde. Pour en savoir plus sur Airbiquity, rendez-vous sur www.airbiquity.com ou participez www.airbiquity.com à la conversation @airbiquity. Airbiquity est une marque d'Airbiquity Inc.

À propos de Huawei

Huawei est un fournisseur mondial de technologies de l'information et des communications (TIC) de premier plan. Notre mission est d'enrichir la vie et d'améliorer l'efficacité grâce à un monde mieux connecté, en étant une entreprise citoyenne responsable, un acteur innovant de la société de l'information et un contributeur collaboratif pour l'industrie. Guidée par l'innovation orientée client et des partenariats ouverts, Huawei a créé un portefeuille de solutions TCI de bout en bout offrant aux clients des avantages concurrentiels dans les réseaux de télécommunications et d'entreprise, les appareils et l'informatique en nuage. Les 180 000 employés de Huawei dans le monde ont pour mission de créer le maximum de valeur pour les opérateurs de télécommunications, les entreprises et les consommateurs. Nos solutions, produits et services TCI innovants sont utilisés dans plus de 170 pays et régions, desservant plus d'un tiers de la population mondiale. Créée en 1987, Huawei est une société privée entièrement détenue par ses employés. Pour en savoir plus, veuillez consulter Huawei en ligne sur www.huawei.com.

CONTACT :

Laura Davis

Airbiquity PR

206-264-8220

media@airbiquity.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/177305/airbiquity_logo.jpg

SOURCE Airbiquity

Related Links

http://www.airbiquity.com