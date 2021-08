Airborne Capital et Mercuria Investment Group constituent une coentreprise de financement aéronautique au Japon

TOKYO et DUBLIN, Irlande, 26 août 2021 /PRNewswire/ -- Airborne Capital Limited (« Airborne ») et Mercuria Investment Holdings Co., Ltd. (« Mercuria ») sont heureux d'annoncer l'accord entre Airborne et la filiale de Mercuria Investment Co., Ltd., qui scelle la constitution d'une coentreprise pour l'exploitation d'une nouvelle entité au Japon, appelée « Mercuria Airborne Capital Co., Ltd. » (« JV »).

La coentreprise offre à Airborne un accès accru aux investisseurs japonais dans le secteur de l'aéronautique et permet à Mercuria d'élargir son expertise en matière d'investissements alternatifs transfrontaliers, en s'adressant aux investisseurs japonais à la recherche d'investissements sur mesure dans l'industrie de l'aéronautique. L'activité jouera le rôle de passerelle entre les besoins spécifiques des investisseurs japonais de l'aviation et l'évolution de la dynamique du marché mondial de l'aviation.

Malgré les défis posés par la pandémie de COVID-19, les investissements dans les aéronefs continuent d'offrir aux investisseurs du monde entier des occasions de placement et de rendement attrayantes, la coentreprise étant établie en prévision de la croissance plus rapide du rôle des investisseurs institutionnels dans le secteur du crédit-bail de l'industrie aéronautique.

Mercuria est un groupe de gestion de placements multi-stratégies avec des bureaux à Tokyo, Beijing, Hong Kong et Bangkok, et un total d'actifs sous gestion d'environ 2 milliards de dollars. Mercuria a fourni aux investisseurs japonais et étrangers des solutions innovantes en matière de croissance, de rachat et d'investissements d'actifs réels.

Airborne est une entreprise spécialisée dans la location d'aéronefs et la gestion d'actifs. Basée en Irlande, elle est également présente à Shannon, Dublin, Londres, New York, Montréal, Hong Kong, Séoul et Tokyo. Airborne a été créé en 2017 et gère environ 1 milliard de dollars américains d'actifs aéronautiques grâce à des relations actives avec un ensemble d'investisseurs mondiaux, dont des investisseurs japonais.

Toshihiro Toyoshima, PDG de Mercuria, a déclaré :

« Cette coentreprise est une étape passionnante pour Mercuria et élargira la gamme d'opportunités d'investissement alternatives internationales que nous pouvons offrir à nos clients. L'entreprise allie l'expertise mondiale d'Airborne en matière de financement aéronautique à notre solide clientèle et à notre pedigree d'investissement. »

Ramki Sundaram, PDG d'Airborne Capital, a déclaré :

« Nous sommes ravis de nous associer à Mercuria et de poursuivre nos opérations déjà couronnées de succès au Japon. Mercuria Airborne Capital offrira aux investisseurs institutionnels au Japon l'accès à un éventail croissant de possibilités d'investissement attrayantes dans le secteur mondial du financement aéronautique. »

Pour plus d'informations, contactez :

SOURCE Airborne Capital